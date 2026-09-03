स्वाइन फ्लू और कोरोना वायरस पर अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की लोगों को सलाह
हेल्थ मिनिस्टर ने कहा, पैनिक होने की जगह हमें सतर्क रहने की जरूरत है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 3, 2026 at 5:41 PM IST
रायपुर: मौसम में लगातार हो रहे बदलाव और उमस की वजह से मौसमी बीमारियों के साथ स्वाइन फ्लू के मामले सामने आने लगे हैं. हेल्थ मिनिस्टर श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वाइन फ्लू और कोरोना वायरस को लेकर बड़ी बात कही है. स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से कहा कि वो बीमारी से घबराएं नहीं बल्कि सतर्क और सचेत रहें. स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों को भरोसा दिया कि सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, जांच और इलाज लोगों को समय पर मिले इसकी ताकीद भी की गई है.
स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार, स्वाइन फ्लू के मामलों में बड़ी संख्या में मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं, इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है. मंत्री ने कहा कि अस्पतालों में इलाज की पूरी व्यवस्था है. अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो वो अस्पताल आए और अपनी जांच कराए. जांच रिपोर्ट के मुताबिक उसका इलाज किया जाएगा.
स्वाइन फ्लू और कोरोना वायरस पर अलर्ट
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, ''प्रदेश में अब तक स्वाइन फ्लू के 152 मरीज सामने आए हैं, इनमें से 114 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 38 मरीजों का इलाज जारी है.'' वहीं कोरोना के भी 2 मरीज मिले हैं. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ''स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है और अस्पतालों में जांच व इलाज की आवश्यक व्यवस्था की गई है.''
मेकाहारा में जांच की पूरी व्यवस्था: हेल्थ मिनिस्टर
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि रायपुर के जिला अस्पताल मेकाहारा में जांच की पूरी व्यवस्था की गई है. उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि स्वास्थ्य सेवाएं तैयार हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकार व स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है.
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लक्षण दिखें तो तुरंत कराएं जांच: स्वास्थ्य विभाग
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने लोगों से अपील की कि स्वाइन फ्लू या कोरोना जैसे लक्षण नजर आने पर किसी भी तरह की लापरवाही न करें. समय रहते अस्पताल पहुंचकर जांच और इलाज कराएं. उन्होंने कहा कि सावधानी और समय पर इलाज से बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है.
बीमारी से जुड़े आंकड़े
- 152 मरीज स्वाइन फ्लू के सामने आए
- 114 मरीज इलाज के बाद फिट हुए
- 38 मरीजों का इलाज अभी भी जारी
- कोरोना के 2 मरीजों का इलाज भी जारी
स्वाइन फ्लू और कोरोना वायरस से बचने के उपाए
- साफ-सफाई पर ध्यान दें
- खांसते और छींकते समय रुमाल का इस्तेमाल करें
- बीमारी के लक्षण मिलते ही अस्पताल जाएं
- घर पर इलाज करने और कराने से बचें
- डॉक्टरी सलाह से ही दवाएं लें
- हाथों को रेग्युलर साफ करते रहें
- घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाएं
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