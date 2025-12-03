ETV Bharat / state

पंजाब की छात्रा से छेड़छाड़ करता था देहरादून का स्विमिंग टीचर, कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा

देहरादून: नौवीं की छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले स्विमिंग टीचर को अपर जिला एवं सेशन जज फास्ट ट्रैक कोर्ट (पॉक्सो) रजनी शुक्ला की अदालत ने दोषी करार देते हुए 5 साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. अदालत ने पीड़ित को प्रतिकर के रूप में एक लाख रुपये दिलाने के भी आदेश दिए हैं.

पंजाब की छात्रा से छेड़छाड़ करता था स्विमिंग टीचर: जानकारी के अनुसार पंजाब की एक महिला ने 12 दिसंबर 2018 को एसएसपी को शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी राजपुर स्थित एक बोर्डिंग स्कूल में नौवीं कक्षा में पढ़ती है. महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी कोच पहले से छात्रा से अजीब बातें करके छेड़खानी करता था. उसने एक बार छात्रा को टाइट टी शर्ट पहने को कहा तो एक बार हाथ पकड़ कर गंदी बात की गई.

टीचर साथ में फिल्म देखने का बनाता था दबाव: उसके बाद एक दिन साथ में फिल्म देखने का दबाव बनाने लगा. उसकी हरकतों की वजह से छात्रा परेशान में रहने लगी और उसकी पढ़ाई पर असर पड़ने लगा. महिला की शिकायत के आधार पर स्विमिंग कोच के खिलाफ थाना राजपुर में 13 दिसंबर 2018 को मुकदमा दर्ज करने के बाद 15 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था.

छात्रा ने बताई अपनी आपबीती: छात्रा ने अदालत में बयान दिया कि वह पंजाब से आई थी. ऐसे में हिंदी की अतिरिक्त क्लास लेती थी. आरोपी उस पर दबाव बना रहा था कि वह गेम्स में भी हिस्सा ले, क्योंकि पढ़ाई के साथ-साथ गेम्स जरूरी है. छात्रा का भाई भी इसी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था. नवंबर 2018 में जब सभी अध्यापक मीटिंग में थे तो तब आरोपी की एडजस्टमेंट की क्लास में थी.