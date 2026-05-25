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बदायूं स्विमिंग पूल में बच्चे की मौत का मामला; पुलिस ने केयरटेकर नदीम को किया गिरफ्तार

पुलिस ने स्विमिंग पूल को किया सीज; आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुटी.

बदायूं स्विमिंग पूल में बच्चे की मौत
बदायूं स्विमिंग पूल में बच्चे की मौत (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 8:33 AM IST

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बदायूं: यूपी के बदायूं में 7 वर्षीय मासूम बच्चें की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई. मासूम अपने चाचा के साथ वाटर पार्क घूमने गया था. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. बताया जा रहा है कि हादसे के समय वाटर पार्क में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे. फिलहाल पुलिस ने स्विमिंग पूल को सीज कर दिया है. साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई है.

जानकारी के अनुसार, अलापुर क्षेत्र आमदापुर के वाटर पार्क में नहाते समय 7 साल के बच्चे हसनैन की डूबने से मौत हो गई. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को स्विमिंग पूल से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर स्विमिंग पूल को सीज कर दिया है. स्विमिंग पूल केयरटेकर नदीम को गिरफ्तार कर लिया है.

मृतक के पिता कहा कि वाटर पार्क के मालिक जियाउद्दीन और केयरटेकर नदीम ने बिना किसी सरकारी अनुमति के यह स्विमिंग पूल बनाया था. स्विमिंग पूल में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे.


अपर पुलिस अधीक्षक नगर अभिषेक कुमार सिंह ने बताया मामले में लापरवाही बरतने वाले प्रभारी निरीक्षक अलापुर माधो सिंह बिष्ट और हल्का प्रभारी मनोज कुमार के खिलाफ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं को भेज दी गई है. रिपोर्ट के अधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगा.

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