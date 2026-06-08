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स्विमिंग गुरु राजू भाई : 50 वर्षों से जारी है शानदार सफर, अब तक 15 हजार लोगों को सीखा चुके तैराकी के गुर

राजू भाई 50 वर्षों से निशुल्क तैराकी सिखा रहे हैं. हजारों जिंदगियों में भरा आत्मविश्वास. जानिए कैसे शुरू हुआ उनका यह सफर...

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फतेहसागर के स्विमिंग गुरु राजू भाई... (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 8, 2026 at 4:48 PM IST

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उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर की पहचान केवल इसकी खूबसूरत झीलें ही नहीं हैं, बल्कि उन लोगों से भी हैं जिन्होंने समाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया. ऐसे ही एक व्यक्ति हैं अशोक नगर निवासी 72 वर्षीय राजेंद्र अग्रवाल उर्फ राजू भाई, जिन्हें आज पूरे शहर में फतेहसागर पाल के स्विमिंग गुरु के नाम से जाना जाता है. पिछले करीब 50 वर्षों से वे बिना किसी शुल्क के बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को तैराकी सिखा रहे हैं. उनका यह मिशन आज हजारों परिवारों के लिए प्रेरणा बन चुका है.

गर्मी का मौसम शुरू होते ही फतेहसागर झील के किनारे सुबह का दृश्य अलग ही नजर आता है. जहां एक ओर मॉर्निंग वॉकर्स स्वास्थ्य लाभ लेने पहुंचते हैं, वहीं दूसरी ओर सैकड़ों बच्चे और युवा पानी में तैराकी के गुर सीखते दिखाई देते हैं. इन सभी के बीच राजू भाई अपनी पैनी नजर से हर प्रशिक्षु पर निगरानी रखते हैं. प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 9 बजे तक वे करीब 100 से 150 लोगों को निशुल्क प्रशिक्षण देते हैं.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Udaipur)

एक घटना ने बदल दी जिंदगी की दिशा : राजू भाई ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए बताया कि वर्ष 1980 में फतेहसागर झील में तैराकी करते समय एक 14 वर्षीय बालक खेलते-खेलते पानी में गिर गया था. उन्होंने तत्काल पानी में छलांग लगाकर उसकी जान बचाई. बाद में जब उन्होंने बच्चे से पूछा कि क्या उसे तैरना नहीं आता, तो उसका जवाब था कि तैराकी सीखने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं. बच्चे की यह बात उनके मन को झकझोर गई. उसी दिन उन्होंने संकल्प लिया कि जो भी व्यक्ति तैरना सीखना चाहेगा, उसे वे निशुल्क प्रशिक्षण देंगे, ताकि किसी की जान केवल इसलिए न जाए क्योंकि उसे तैरना नहीं आता.

15 हजार से अधिक लोगों को सिखा चुके हैं तैराकी : राजू भाई का दावा है कि अब तक वे 15 हजार से अधिक बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को तैराकी सिखा चुके हैं. उनके पास 2 वर्ष के छोटे बच्चों से लेकर 55 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग भी प्रशिक्षण लेने आते हैं. उनके सिखाए कई छात्र राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हो चुके हैं, तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं.

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स्विमिंग गुरु राजू भाई... (ETV Bharat GFX)

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कॉमर्स के व्याख्याता से बने समाजसेवी प्रशिक्षक : बहुत कम लोग जानते हैं कि राजू भाई केवल तैराकी प्रशिक्षक ही नहीं, बल्कि शिक्षा जगत से भी जुड़े रहे हैं. वे वर्ष 1980 से 1991 तक मीरा गर्ल्स कॉलेज, श्रमजीवी कॉलेज और बांसवाड़ा पीजी कॉलेज में कॉमर्स विषय तथा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के व्याख्याता रह चुके हैं.

बच्चों से लेकर महिलाओं तक का भरोसा : राजू भाई पर अभिभावकों का विश्वास इतना अधिक है कि वे अपने बच्चों को कई फीट गहरे पानी में भी उनके भरोसे उतार देते हैं. हालांकि, सुरक्षा को लेकर वे कोई समझौता नहीं करते. उनके साथ प्रशिक्षित तैराकों की एक टीम रहती है, जो हर समय निगरानी करती है. शुरुआती दिनों में बच्चों को किनारे पर अभ्यास कराया जाता है और धीरे-धीरे उन्हें झील के अंदर तक ले जाया जाता है. यही कारण है कि दशकों से प्रशिक्षण देने के बावजूद कोई बड़ा हादसा सामने नहीं आया है.

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राजू भाई आज हजारों लोगों के प्रेरणास्रोत हैं... (ETV Bharat GFX)

बच्चों को सिखाते-सिखाते बना जनसेवा का मिशन : राजू भाई ने बताया कि शुरुआत में वे अपने बच्चों को तैराकी सिखाने के लिए स्विमिंग पूल लेकर गए थे, लेकिन लंबे समय बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिले. इसके बाद उन्होंने स्वयं बच्चों को फतेहसागर झील में प्रशिक्षण देना शुरू किया. इसी दौरान उन्होंने देखा कि कई गरीब बच्चे भी तैरना सीखना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण प्रशिक्षण नहीं ले पा रहे हैं. तब उन्होंने अपने स्तर पर ट्यूब और अन्य संसाधनों की व्यवस्था की और उन बच्चों को भी प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया. यही प्रयास धीरे-धीरे एक सामाजिक मिशन में बदल गया.

ऐसा काम करो कि लोग याद रखें : ईटीवी भारत से बातचीत में राजू भाई ने कहा कि व्यक्ति को जीवन में ऐसा कार्य करना चाहिए कि उसके जाने के बाद भी लोग उसे याद रखें. उन्होंने कहा कि जब छोटे-छोटे बच्चे फतेहसागर की लहरों के बीच आत्मविश्वास के साथ तैरते हैं तो उन्हें सबसे अधिक खुशी मिलती है. उनके अनुसार यही उनकी सबसे बड़ी कमाई है.

Swimming Training to Children
हर सुबह 7 से 9 बजे तक चलता है फ्री प्रशिक्षण (ETV Bharat Udaipur)

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स्थानीय लोगों ने बताया प्रेरणा का स्रोत : स्थानीय निवासी मुकेश कुमावत बताते हैं कि वे पिछले 20 वर्षों से राजू भाई को बच्चों को तैराकी सिखाते हुए देख रहे हैं. जब वे पहली बार प्रशिक्षण लेने आए थे तो उनके मन में डर था और आंखों में आंसू थे, लेकिन राजू भाई के मार्गदर्शन ने उनका डर खत्म कर दिया. आज वे आत्मविश्वास के साथ फतेहसागर की लहरों के बीच तैरते हैं. उनका कहना है कि अब केवल बच्चे ही नहीं, बल्कि 60 वर्ष तक की महिलाएं भी यहां तैराकी सीख रही हैं.

महिलाओं के जीवन में भी आया बड़ा बदलाव : मीनाक्षी प्रजापत बताती हैं कि वे अपने बच्चों को तैराकी सिखाने के लिए राजू भाई के पास आई थीं, लेकिन यहां का माहौल और प्रशिक्षण देखकर उन्होंने स्वयं भी सीखना शुरू कर दिया. आज वे अपनी बेटी से भी बेहतर तैराक बन चुकी हैं. वहीं, आशा मेहता का कहना है कि तैराकी ने उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन किया है.

Swimming Guru Raju Bhai
राजू भाई बच्चों को स्विमिंग सिखाते हुए (ETV Bharat Udaipur)

नियमित रूप से सुबह 6 से 8 बजे तक फतेहसागर में तैराकी करने से उनका स्वास्थ्य बेहतर हुआ है. उनका कहना है कि पहले आलस और शारीरिक परेशानियां रहती थीं, लेकिन अब वे खुद को अधिक सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करती हैं. उनके अनुसार तैराकी उनके बचपन से सीखने की इच्छा थी, लेकिन 55 की उम्र में सीखा.

जीवन का नियमित हिस्सा बन चुकी है : स्थानीय व्यक्ति सौरभ ने बताया कि समाज को पानी से दोस्ती करना सिखाने वाला नाम आज फतेहसागर पाल पर बैठा यह साधारण सा व्यक्ति हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है. बिना किसी अकादमी, शुल्क या बड़े प्रचार-प्रसार के राजू भाई ने समाज को केवल तैराकी ही नहीं सिखाई, बल्कि आत्मविश्वास, अनुशासन और स्वस्थ जीवन का संदेश भी दिया है. पिछले 5 दशकों से अधिक समय से चल रहा उनका यह मिशन साबित करता है कि यदि सेवा का भाव सच्चा हो तो एक व्यक्ति भी हजारों जिंदगियों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है.

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