तैराक इशांक ने परिजनों के साथ राज्यपाल से की मुलाकात, 7 साल की उम्र में पाक स्ट्रेट पार कर रचा इतिहास
रांची में तैराक इशांक ने परिजनों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की.
Published : May 4, 2026 at 12:16 AM IST
रांचीः झारखंड के लिए गर्व का क्षण उस समय सामने आया, जब राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से नन्हें प्रतिभाशाली बालक इशांक ने अपने परिजनों के साथ लोक भवन रांची में शिष्टाचार भेंट की.
महज 7 वर्ष की आयु में इशांक सिंह ने वह कर दिखाया है, जिसे बड़े-बड़े तैराक भी चुनौतीपूर्ण मानते हैं. इशांक ने श्रीलंका और भारत के बीच स्थित लगभग 29 किलोमीटर लंबे पाक जलडमरूमध्य (Palk Strait) को पार कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम दर्ज की है.
यह उपलब्धि न केवल इशांक की व्यक्तिगत सफलता है, बल्कि पूरे झारखण्ड और देश के लिए गर्व का विषय बन गई है. इतनी कम उम्र में इस तरह का साहसिक कारनामा करना उनके कठिन परिश्रम, अनुशासन और अटूट आत्मविश्वास को दर्शाता है. इशांक की इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और समर्पण सच्चा हो, तो उम्र कभी भी सफलता की राह में बाधा नहीं बनती.
इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इशांक को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि अनुशासन, साहस और लक्ष्य के प्रति दृढ़ निष्ठा का उत्कृष्ट उदाहरण है. उन्होंने कहा कि इशांक ने न केवल झारखण्ड का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया है. राज्यपाल ने यह भी कहा कि इशांक जैसे बच्चे देश के भविष्य हैं और उनकी उपलब्धियाँ अन्य बच्चों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी.
राज्यपाल ने इशांक के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उनके माता-पिता और प्रशिक्षकों की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे की सफलता के पीछे उसके परिवार और मार्गदर्शकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है. इशांक की इस उपलब्धि में भी उनके सहयोग और मार्गदर्शन की अहम भूमिका रही है.
इशांक की यह सफलता झारखण्ड के खेल और प्रतिभा को एक नई पहचान दिलाने वाली है. यह उपलब्धि आने वाले समय में अन्य बच्चों को भी बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने की प्रेरणा देगी.
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