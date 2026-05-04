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तैराक इशांक ने परिजनों के साथ राज्यपाल से की मुलाकात, 7 साल की उम्र में पाक स्ट्रेट पार कर रचा इतिहास

रांचीः झारखंड के लिए गर्व का क्षण उस समय सामने आया, जब राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से नन्हें प्रतिभाशाली बालक इशांक ने अपने परिजनों के साथ लोक भवन रांची में शिष्टाचार भेंट की.

महज 7 वर्ष की आयु में इशांक सिंह ने वह कर दिखाया है, जिसे बड़े-बड़े तैराक भी चुनौतीपूर्ण मानते हैं. इशांक ने श्रीलंका और भारत के बीच स्थित लगभग 29 किलोमीटर लंबे पाक जलडमरूमध्य (Palk Strait) को पार कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम दर्ज की है.

यह उपलब्धि न केवल इशांक की व्यक्तिगत सफलता है, बल्कि पूरे झारखण्ड और देश के लिए गर्व का विषय बन गई है. इतनी कम उम्र में इस तरह का साहसिक कारनामा करना उनके कठिन परिश्रम, अनुशासन और अटूट आत्मविश्वास को दर्शाता है. इशांक की इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और समर्पण सच्चा हो, तो उम्र कभी भी सफलता की राह में बाधा नहीं बनती.

राज्यपाल के साथ नन्हे तैराक इशांक सिंह (ETV Bharat)

इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इशांक को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि अनुशासन, साहस और लक्ष्य के प्रति दृढ़ निष्ठा का उत्कृष्ट उदाहरण है. उन्होंने कहा कि इशांक ने न केवल झारखण्ड का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया है. राज्यपाल ने यह भी कहा कि इशांक जैसे बच्चे देश के भविष्य हैं और उनकी उपलब्धियाँ अन्य बच्चों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी.