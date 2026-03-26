तैराक अंजलि मुंडा ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में रचा इतिहास, गोल्ड मेडल जीता
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में ओडिशा की तैराक अंजलि मुंडा ने स्वर्ण पदक जीता है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 26, 2026 at 2:46 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में ओडिशा की 15 वर्षीय तैराक अंजलि मुंडा ने इतिहास रचते हुए पहली महिला स्वर्ण पदक विजेता बनने का गौरव हासिल किया है. एक साधारण कक्षा से शुरू हुई उनकी यात्रा आज राष्ट्रीय मंच पर चमक रही है.
कक्षा में लिया एक फैसला, बदल गई जिंदगी
साल 2022 में एक साधारण कक्षा के दौरान जब खेल शिक्षक ने छात्रों से खेल चुनने को कहा, तब 11 वर्षीय अंजलि मुंडा ने तैराकी को चुना. उस समय यह सिर्फ एक खेल था, लेकिन यही चुनाव उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया. बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के पानी में खेलने से शुरू हुआ सफर आज उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिला चुका है.
गांव से राष्ट्रीय मंच तक का संघर्ष
ओडिशा के जाजपुर जिले के गहिरागड़िया गांव से आने वाली अंजलि एक साधारण परिवार से हैं. उनके पिता एक फैक्ट्री में वैन चालक हैं. चार भाई-बहनों में सबसे छोटी अंजलि ने 10 साल की उम्र में कलिंगा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में दाखिला लिया, जहां उन्हें निःशुल्क शिक्षा और प्रशिक्षण मिला. यहीं से उनके खेल करियर की मजबूत नींव पड़ी.
पहला पदक बना आत्मविश्वास की नींव
तैराकी शुरू करने के महज एक साल के भीतर अंजलि ने एक स्थानीय क्लब प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का संकेत दे दिया. यह उनके जीवन का पहला पदक था, जिसने उनके अंदर यह विश्वास जगाया कि वह इस खेल में आगे बढ़ सकती हैं.
200 मीटर फ्रीस्टाइल में ऐतिहासिक स्वर्ण
रायपुर में आयोजित प्रतियोगिता में अंजलि ने 200 मीटर फ्रीस्टाइल में 2:39.02 सेकंड का समय निकालते हुए स्वर्ण पदक जीता. इस जीत के साथ उन्होंने न सिर्फ इतिहास रचा, बल्कि मजबूत मानी जाने वाली कर्नाटक टीम को पहले दिन सभी स्वर्ण जीतने से भी रोक दिया.
अस्मिता लीग से मिली नई उड़ान
अंजलि अपनी सफलता का श्रेय खेल मंत्रालय की पहल अस्मिता लीग को देती हैं. 2024 में संभलपुर में आयोजित इस लीग में उन्होंने दो रजत पदक जीते थे. इसके अलावा गुवाहाटी में आयोजित ईस्ट जोन प्रतियोगिता में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, जिससे उनका आत्मविश्वास और मजबूत हुआ.
संघर्ष के बीच हासिल की सफलता
रायपुर पहुंचने से पहले लगातार यात्रा और थकान ने उनकी तैयारी को प्रभावित किया. यहां तक कि रेस से पहले उन्हें भूख नहीं लगी और उन्होंने सिर्फ अंगूर खाकर ही प्रतियोगिता में हिस्सा लिया. इसके बावजूद उन्होंने स्वर्ण जीतकर अपने जज्बे का परिचय दिया.
अब नजर अगले इवेंट्स पर
इस ऐतिहासिक जीत के बाद भी अंजलि संतुष्ट नहीं हैं। उनका लक्ष्य अपने 2:25 के पर्सनल बेस्ट को सुधारना है. अब वह 50 मीटर बैकस्ट्रोक, 100 मीटर बैकस्ट्रोक और 200 मीटर इंडिविजुअल मेडली में बेहतर प्रदर्शन करने के इरादे से उतरेंगी.अंजलि मुंडा की कहानी यह साबित करती है कि एक छोटा-सा फैसला भी बड़े सपनों की शुरुआत बन सकता है. रायपुर में जीता गया यह स्वर्ण सिर्फ एक पदक नहीं, बल्कि आने वाले बड़े मुकामों की शुरुआत है.