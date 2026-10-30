ETV Bharat / state

स्विगी ने करवा चौथ पर वेज बर्गर की जगह डिलीवर किया चिकन बर्गर, शिकायत पर मांगी माफ़ी

वाराणसी: करवा चौथ के दिन जहां घरों में महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखकर पूजा-पाठ करती हैं, वहीं एक परिवार के लिए ऑनलाइन मंगाया गया खाना परेशानी और नाराजगी की वजह बन गई. शाकाहारी भोजन के नाम पर वेज बर्गर का ऑर्डर दिया गया, लेकिन परिवार तक पहुंचे बर्गर में चिकन निकला. हैरानी की बात यह रही कि खाना तय समय से करीब दो घंटे देरी से पहुंचा. बच्चों ने जैसे ही बर्गर खाना शुरू किया, मैकडॉनल्ड्स और स्विगी की लापरवाही सामने आ गई, मामले के बाद, अधिवक्ता प्रशांत कुमार विश्वकर्मा ने मैकडॉनल्ड्स और स्विगी की जवाबदेही तय करने, ऑर्डर के पूरे पैसो वापस करने और उचित मुआवजा देने की मांग उठाई है.

अधिवक्ता प्रशांत कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि वह कचहरी में अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करते हैं. करवा चौथ के दिन वह किसी काम से गोरखपुर में थे, जबकि उनका परिवार वाराणसी स्थित घर पर था. परिवार के लिए उन्होंने ऑनलाइन भोजन मंगाने का निर्णय लिया. इसके लिए स्विगी के माध्यम से सिगरा स्थित मैकडॉनल्ड्स के भोजनालय से शाकाहारी बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर किया. भोजन की आपूर्ति दुर्गाकुंड के कृष्णदेव नगर क्षेत्र में होलिका मैदान, शुकुलपुरा स्थित उनके घर पर होनी थी.

4:45 बजे किया गया ऑर्डर, रात 7:30 बजे पहुंचा था:

प्रशांत के मुताबिक, उन्होंने शाम करीब 4:45 बजे भोजन का ऑर्डर दिया था, लेकिन काफी इंतजार के बाद रात 7:30 बजे खाना पहुंचा. इस तरह परिवार को भोजन के लिए लगभग पौने तीन घंटे इंतजार करना पड़ा. उन्होंने बताया कि डिलीवरी में देरी होने पर उन्होंने शुरुआत में कोई विवाद नहीं किया. उन्हें बताया गया कि रास्ते में डिलीवरी वाहन पंचर हो गया था और मोबाइल फोन की बैटरी भी खत्म थी. इन वजहों को सुनकर उन्होंने स्थिति को समझते हुए इंतजार किया और खाना मिलने पर संतोष किया.



परिवार की असली परेशानी तब शुरू हुई, जब बच्चे ने वेज बर्गर खाना शुरू किया. आरोप है कि शाकाहारी बर्गर के नाम पर दिए गए पैकेट में चिकन बर्गर था. मांसाहारी सामग्री मिलने से परिवार की नाराजगी बढ़ गई. प्रशांत का कहना है कि ग्राहक जब स्पष्ट रूप से शाकाहारी भोजन का विकल्प चुनता है तो उसे उसी के अनुरूप खाना उपलब्ध कराना संबंधित प्रतिष्ठान और वितरण व्यवस्था की जिम्मेदारी है. इस तरह की गलती केवल ऑर्डर बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे ग्राहक की भावनाओं, भोजन संबंधी मान्यताओं और कंपनी पर उसके भरोसे को भी ठेस पहुंचती है.



मैनेजर ने स्वीकार की गलती.

प्रशांत ने बताया कि घटना के बाद उन्होंने मैकडॉनल्ड्स के सिगरा स्थित भोजनालय के मैनेजर विशाल से फोन पर बातचीत की. उनका दावा है कि बातचीत के दौरान मैनेजर ने बर्गर में चिकन होने की गलती स्वीकार की है. अधिवक्ता के अनुसार, उनके पास इस पूरे मामले से संबंधित तस्वीरें और मैनेजर के साथ हुई बातचीत की फोन रिकॉर्डिंग भी मौजूद है. उनका कहना है कि जब प्रतिष्ठान के स्तर पर इस तरह की गलती सामने आ रही है तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए.



अधिवक्ता प्रशांत कुमार विश्वकर्मा ने मैकडॉनल्ड्स और स्विगी से पूरे ऑर्डर का पैसा वापस करने के साथ उचित मुआवजा देने की भी मांग की है. उनका कहना है कि ग्राहक पैसे देकर अपनी पसंद और जरूरत के मुताबिक भोजन मंगाता है. ऐसे में वेज के नाम पर नॉनवेज पहुंचना गंभीर लापरवाही है. कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भोजन तैयार करने, पैक करने और ग्राहक तक पहुंचाने के हर चरण में ऑर्डर की सही जांच हो. उन्होंने मांग की है कि मामले की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी अन्य ग्राहक को ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े.



सिगरा इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि हमारी शिकायतकर्ता से फोन पर बात हुई है. अभी शिकायतकर्ता अपने शहर में नहीं हैं. लिखित तहरीर मिलने के बाद सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कार्यवाही की जाएगी.



ये भी पढ़ें: मैकडॉनल्ड्स समेत कई रेस्टोरेंट में मिली गंदगी, जांच टीम ने कैंसिल किए फूड लाइसेंस, 6 गिरफ्तार