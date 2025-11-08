ETV Bharat / state

सोनीपत में पानीपत-खटीमा हाईवे पर स्विफ्ट कार कैंटर में घुसी, चार युवकों की मौत

सोनीपतः पानीपत-खटीमा हाईवे पर बुटराडा फ्लाईओवर के पास शुक्रवार की रात करीब 11 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार स्विफ्ट कार सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही एएसपी संतोष कुमार और बाबरी थाना पुलिस मौके पर पहुंचे. शवों को वाहन से निकलवा कर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वाहन सोनीपत से मुजफ्फरनगर की तरफ जा रहा था. गाड़ी सोनीपत आरटीओ में रजिस्टर्ड है.

कैंटर को पुलिस ने कब्जे में लियाः एएसपी संतोष कुमार ने बताया कि "टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से चिपक गया और वाहन क्षतिग्रस्त हो गया. चारों युवक सोनीपत के रहने वाले हैं. परिजनों को सूचित कर दिया गया है. चारों में से तीन परिवार के इकलौते थे. पुलिस ने कैंटर को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच की जा रही है."