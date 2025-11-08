ETV Bharat / state

सोनीपत में पानीपत-खटीमा हाईवे पर स्विफ्ट कार कैंटर में घुसी, चार युवकों की मौत

सोनीपत में सड़क किनारे खड़ी कैंटर से कार टकरा गई. हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई है.

Four people died in road accident
सोनीपत में सड़क हादसे में चार युवकों की मौत (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 8, 2025 at 7:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सोनीपतः पानीपत-खटीमा हाईवे पर बुटराडा फ्लाईओवर के पास शुक्रवार की रात करीब 11 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार स्विफ्ट कार सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही एएसपी संतोष कुमार और बाबरी थाना पुलिस मौके पर पहुंचे. शवों को वाहन से निकलवा कर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वाहन सोनीपत से मुजफ्फरनगर की तरफ जा रहा था. गाड़ी सोनीपत आरटीओ में रजिस्टर्ड है.

कैंटर को पुलिस ने कब्जे में लियाः एएसपी संतोष कुमार ने बताया कि "टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से चिपक गया और वाहन क्षतिग्रस्त हो गया. चारों युवक सोनीपत के रहने वाले हैं. परिजनों को सूचित कर दिया गया है. चारों में से तीन परिवार के इकलौते थे. पुलिस ने कैंटर को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच की जा रही है."

सोनीपत में सड़क हादसा (Etv Bharat)

कार से मिली शराब की बोतलेंः एएसपी संतोष कुमार ने बताया कि "कार के अंदर से शराब की कुछ बोतलें भी बरामद हुई हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच रिपोर्ट के बाद भी हादसे के कारणों के बारे में पता चलेगा. परिजनों से पूछताछ के बाद मामला और स्पष्ट होगा कि ये लोग कहां जा रहे थे."

FOUR PEOPLE DIED IN ROAD ACCIDENT
हरियाणा में भीषण सड़क हादसा (Etv Bharat)
ये भी पढ़ें-सोनीपत में स्कूली वैन से टकराई तेज रफ्तार कार, कई छात्र घायल

TAGGED:

सोनीपत में सड़क हादसा
हरियाणा में सड़क हादसा
ROAD ACCIDENT IN SONIPAT
सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत
FOUR PEOPLE DIED IN ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आर्टिफिशियल फ्लावर ने बदली किस्मत, 5000 रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज 15 लाख का सालाना टर्नओवर

हरियाणा-NCR में तेज़ी से बढ़ रहे इन कैंसर के केस, पीजीआई ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया बचने का तरीका

हरियाणा में राजा जरासंध के किले पर चप्पलें और पत्थर मारती हैं महिलाएं, जानिए क्या है इतिहास

16 नवंबर के बाद इन राशि के लोगों की चमकेगी किस्मत! तुला से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे सूर्य देव, जानें क्या होगा असर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.