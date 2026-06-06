सावधान! मिठाई से लेकर मसाले तक मिलावटी, जांच में 1900 में से 500 से ज्यादा सैंपल फेल
प्रयोगशालों में दूध, मिठाई, मसाले, समोसा, कचोरी व अन्य खाद्य सामग्री के नमूने जांच में फेल पाए गए हैं.
Published : June 6, 2026 at 7:15 PM IST
अलवर: सावधान! आप जो मिठाई या अन्य खाद्य सामग्री का सेवन कर रहे हैं, कहीं वह मिलावटी तो नहीं. कारण है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से पिछले ढाई सालों में सामग्री के 1900 से ज्यादा सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए, लेकिन प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में इनमें से 500 से ज्यादा नमूने फेल पाए गए हैं. मिलावट का यह खेल एक-दो खाद्य सामग्री में नहीं, बल्कि दूध, मिठाई से लेकर मसाले एवं अन्य खाद्य सामग्री में पाई गई है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच में फेल पाए गए खाद्य सामग्री नमूनों के खिलाफ कार्रवाई तो करता है, लेकिन यह पेनल्टी वसूलने तक सीमित रहती है.
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ योगेन्द्र शर्मा ने बताया कि अलवर जिले में खाद्य सामग्री में मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है. विभाग की ओर से वर्ष 2024 में खाद्य सामग्री के 907 सैंपल लिए गए थे. इनमें 13 अनसेफ, 275 सब स्टैण्डर्ड पाए गए हैं. यानी 290 सैंपल जांच में फेल पाए गए. उन्होंने बताया कि फेल पाए गए खाद्य सामग्री के नमूनों के 106 मामले एडीएम कोर्ट में पेश किए गए. जहां दोषी लोगों पर 34 लाख 72 हजार रुपए की पेनल्टी लगाई गई.
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इसी तरह 2025 में खाद्य सामग्री के 779 नमूने लिए गए. इनमें 22 अनसेफ, 211 सब स्टैण्डर्ड पाए गए. यानी 233 सैंपल जांच में फेल पाए गए. इनमें से 56 मामले कार्रवाई के लिए एडीएम कोर्ट में पेश किए गए, जिनमें दोषी लोगों के खिलाफ 11 लाख 30 हजार की पेनल्टी वसूली गई. उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 के मई महीने तक खाद्य सामग्री के 297 सैंपल जांच के लिए भेजे गए. इनमें 21 अनसेफ और 43 सब स्टैण्डर्ड पाए गए. यानी कुल 65 नमूने फेल पाए गए हैं.
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मैसूर लैब की जांच में नमूने मिले फेल: सीएमएचओ डॉ योगेन्द्र शर्मा ने बताया कि अलवर जिले से स्वास्थ्य विभाग की ओर से 2024 से मई 2026 तक मैसूर स्थित प्रयोगशाला में जांच के लिए 156 सैंपल भेजे. इनमें से 36 सैंपल ही पास हुए. वहीं 120 नमूने जांच में फेल पाए गए. उन्होंने बताया कि मैसूर प्रयोगशाला में खाद्य सामग्री के ऐसे नमूनों को जांच के लिए भेजा जाता है, जो कि जिला स्तर पर लैब में जांच में फेल पाए जाते हैं. उन्होंने बताया कि मैसूर की लैब में पास मिले 36 नमूनों में अलवर जिले की लैब में जांच के दौरान 20 अनसेफ व 16 सब स्टैण्डर्ड पाए गए थे.
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कलाकंद से लेकर कचौरी समोसे तक में मिलावट: सीएमएचओ ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच के लिए दूध, मिठाई, कलाकंद, हल्दी, मिर्च मसाला सहित कचोरी, समोसा व अन्य खाद्य सामग्री के नमूने लिए गए हैं. इन नमूनों की अलवर स्थित प्रयोगशाला व मैसूर स्थित लैब में जांच कराई गई. इन प्रयोगशालों में दूध, मिठाई, मसाले, समोसा, कचोरी व अन्य खाद्य सामग्री के नमूने जांच में फेल पाए गए हैं.
कार्रवाई पेनल्टी तक सिमटी: प्रयोगशालाओं में जांच के दौरान खाद्य सामग्री के नमूने फेल मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्रवाई की जाती है. इनमें फेल मिले खाद्य सामग्री नमूनों के विक्रेताओं के खिलाफ एडीएम कोर्ट में मामले पेश किए जाते हैं. दोषी खाद्य सामग्री विक्रेताओं पर पेनल्टी आरोपित की जाती है. वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई जुर्माना लगाने तक सीमित रहती है.