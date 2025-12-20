ETV Bharat / state

सावधान..! मिठाइयों में लगी है फफूंद, धमतरी में खाद्य विभाग ने बस स्टैंड के होटलों में दबिश दी

खाने से पहले मिठाइयों को अच्छे से देख लें, फफूंद लगी मिठाइयों का मामला धमतरी से सामने आया है. खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की.

Sweets infected mold
सावधान..! मिठाइयों में लगी है फफूंद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 20, 2025 at 1:49 PM IST

2 Min Read
धमतरी: जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग इन दिनों एक्शन मोड पर है भुने चने के बाद अब मिठाइयों पर एक्शन लिया जा रहा है. दरअसल धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर बस स्टैंड, चौक–चौराहों एवं डेयरियों में खाद्य सुरक्षा और प्रशासन विभाग की संयुक्त टीम ने दबिश दी. इस दौरान फफूंद लगी मिठाई भी मिली.

खाने से पहले मिठाइयों को अच्छे से देख लें, फफूंद लगी मिठाइयों का मामला धमतरी से सामने आया है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुरानी और बासी मिठाइयां मिलीं: बताया गया कि निरीक्षण के दौरान बस स्टैंड स्थित भगवती बीकानेरी स्वीट्स एवं नमकीन शॉप में फफूंद लगा हुआ लगभग 5 किलोग्राम कलाकंद पाया गया. साथ ही 2 किलोग्राम मलाई बार भी पुराना और बासी हालत में मिला.

मौके पर किया गया नष्ट: दूध से निर्मित खाद्य पदार्थ जैसे पनीर, मावा और मिठाइयों की सघन जांच एवं निरीक्षण का अभियान चलाया गया है. निरीक्षण का उद्देश्य आम नागरिकों को शुद्ध, सुरक्षित और गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है. खाद्य सुरक्षा अधिकारी फनेश्वर पिथौरा ने अमानक मिठाइयों को मौके पर ही नष्ट भी कराया गया.

Sweets infected mold
धमतरी में खाद्य विभाग ने बस स्टैंड के होटलों में दबिश दी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पनीर का भी सैंपल लिया गया: मिठाइयों के अलावा गुणवत्ता की जांच के लिए हेमंत डेयरी से पनीर का सैंपल भी लेकर प्रयोगशाला भेजा गया है. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आमजन के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा. अमानक एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.

हमारी टीम बस स्टैंड क्षेत्र एवं डेयरियों का निरीक्षण करने पहुंची थी, कुछ स्थानों पर ताजा पनीर का निर्माण भी किया जा रहा है. इसके साथ ही ट्रैवल्स संचालकों, बस स्टैंड स्थित दुकानदारों और कैटरिंग सेवा संचालकों से बाहर से आ रहे पनीर को लेकर पूछताछ भी की गई है- खाद्य सुरक्षा अधिकारी फनेश्वर पिथौरा

पनीर की आपूर्ति को लेकर पूरी जांच की जा रही है. जिला प्रशासन ने दुकानदारों और खाद्य व्यवसायियों को खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी है. नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध खाद्य सामग्री की सूचना खाद्य सुरक्षा विभाग को तत्काल दें.

TAGGED:

FOOD DEPARTMENT RAID
DHAMTARI FOOD DEPARTMENT
खाद्य विभाग
मिठाइयों में फफूंद
SWEETS INFECTED MOLD

