ETV Bharat / state

World Thalassemia Day: झारखंड में शुरू होगा थैलेसीमिया की पहचान के लिए स्क्रीनिंग अभियान

रांची सदर अस्पताल में थैलेसेमिक बच्चे को मिठाई खिलाते उपाधीक्षक. ( फोटो-ईटीवी भारत )