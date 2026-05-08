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World Thalassemia Day: झारखंड में शुरू होगा थैलेसीमिया की पहचान के लिए स्क्रीनिंग अभियान

विश्व थैलेसीमिया दिवस पर रांची के सदर अस्पताल में थैलेसेमिक बच्चों को मिठाई खिलाई गई. इस दौरान अस्पताल उपाधीक्षक ने कई अहम जानकारी दी.

Thalassemic children in Jharkhand
रांची सदर अस्पताल में थैलेसेमिक बच्चे को मिठाई खिलाते उपाधीक्षक. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 8, 2026 at 6:44 PM IST

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रांची: हर वर्ष 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है. इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य थैलेसीमिया जैसी गंभीर आनुवंशिक बीमारी के प्रति लोगों में जागरुकता लाना, समय पर जांच के लिए प्रोत्साहित करना और मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराना है.विश्व थैलेसीमिया दिवस पर रांची के सदर अस्पताल के हिमेटोलॉजी विभाग में इलाज के लिए आए थैलेसेमिक बच्चों के बीच सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. बिमलेश कुमार सिंह, डॉ. मृत्युंजय, डॉ. उषा सिंह ने मिठाई खिलाकर उनके कुशल स्वास्थ्य की कामना की.

बीमारी की पहचान के लिए अभियान होगा शुरू

सदर अस्पताल के उपाधीक्षक और झासा के अध्यक्ष डॉ. बिमलेश कुमार सिंह ने बताया कि थैलेसेमिक या सिकल सेल एनीमिया के बच्चों की पहचान बेहद जरूरी है. ऐसे में अगले तीन महीने में राज्यभर में जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर बीमारी की स्क्रीनिंग का राज्यव्यापी अभियान शुरू होगा. उन्होंने बताया कि एक बार राज्यभर से थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया को लेकर एक निश्चित डाटा आ जाएगा.

जानकारी देते रांची सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. बिमलेश कुमार सिंह. (वीडियो-ईटीवी भारत)

डॉ. बिमलेश कुमार सिंह ने बताया कि 08 मई का यह दिन उन मरीजों, परिवारों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी समर्पित है, जो इस बीमारी से लगातार संघर्ष कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रक्त विकार है, जिसमें शरीर में पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता. इसके कारण मरीज को बार-बार खून चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है. उन्होंने बताया कि झारखंड में थैलेसीमिया मरीजों की संख्या काफी अधिक हो सकती है. हर साल हजारों बच्चे इस बीमारी के साथ जन्म लेते हैं.

थैलेसीमिया के मुख्य दो प्रकार होते हैं

डॉ. बिमलेश कुमार सिंह ने बताया कि थैलेसीमिया मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है. पहला थैलेसीमिया माइनर. इस तरह के मरीज सामान्य जीवन जीते हैं, लेकिन अगर माता-पिता दोनों थैलेसीमिया माइनर हो तो बच्चे में थैलेसीमिया मेजर डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है. थैलेसीमिया मेजर से पीड़ित बच्चों को जीवनभर नियमित रक्त चढ़ाने और दवाओं की जरूरत पड़ती है.

विवाह से पहले और गर्भावस्था के दौरान जांच जरूरी

डॉ. बिमलेश कुमार सिंह कहते हैं कि विवाह से पहले वर-वधु का ब्लड टेस्ट और गर्भावस्था के दौरान गर्भवती माताओं की थैलेसीमिया जांच से इस बीमारी पर कमांड किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि एक साधारण ब्लड टेस्ट के माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति थैलेसीमिया कैरियर है या नहीं. समय पर जांच से आने वाली पीढ़ियों को इस बीमारी से बचाया जा सकता है.

विश्व थैलेसीमिया दिवस का थीम

विश्व थैलेसीमिया दिवस की इस वर्ष का थीम है “Hidden No More: Finding the Undiagnosed. Supporting the Unseen.” यानी थैलेसीमिया के मरीज अब छिपे नहीं रहें, बिना पहचाने गए मरीजों की पहचान हो और अनदेखे लोगों को सहयोग मिले. इस थीम का मुख्य उद्देश्य उन लोगों की पहचान करना है जिन्हें थैलेसीमिया मेजर या माइनर है, लेकिन अभी तक उनकी पहचान नहीं हो सकी है. आज का दिन उन थैलेसेमिक लोगों को समर्थन और सहयोग पर जोर देता है जो इलाज, जागरुकता या स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण उपेक्षित रह जाते हैं.

तीन वर्षों में रांची सदर अस्पताल में 104654 की हुई स्क्रीनिंग

रांची के सदर अस्पताल में पिछले 03 वर्षों में रांची और आसपास के जिलों के कुल 104654 लोगों की सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जांच के लिए स्क्रीनिंग हुई. इसमें से 124 बीटा थैलेसीमिया मेजर यानी डिजीज वाले मरीज की पहचान हुई, जबकि 823 बीटा थैलेसीमिया माइनर की पहचान हुई. इस समयावधि में हुई स्क्रीनिग में 972 लोग सिकल सेल एनीमिया के मिले, जबकि 325 ऐसे लोगों की पहचान हुई जो सिकल सेल एनीमिया के साथ-साथ थैलेसीमिया मेजर दोनों से ग्रसित थे. ये आंकड़ें सिर्फ रांची सदर अस्पताल द्वारा कराई गई स्क्रीनिंग का है, जब राज्यभर में स्क्रीनिंग होगी तो बड़ी संख्या में नए मरीजों की पहचान होगी.

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