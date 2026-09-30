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मिठाई दुकानदारों को अब खुली मिठाइयों पर लिखने होंगे बनने और इस्तेमाल करने की तारीख

मिठाई की दुकानों पर खुली बिकने वाली मिठाइयों पर तारीख डालना होगा. ( ईटीवी भारत )

मिर्जापुर : नवरात्र और त्योहार की सीजन शुरू होने से पहले यूपी में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है. अब मिठाई की दुकानों पर खुली बिकने वाली मिठाइयों पर भी बने और कितने दिन तक इसको प्रयोग में लाया जा सकता है, उसकी तारीख डालनी अनिवार्य होगी. यह नया नियम 15 अक्टूबर से लागू होगा.

उत्तर प्रदेश में त्योहारी सीजन और नवरात्र शुरू होने से पहले मिठाई खाने वाले शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. अब दुकानों पर मिलने वाली खुली मिठाइयां कितने दिन पुरानी हैं, वह खाने योग्य हैं या नहीं इसको लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है. मिठाई दुकानदारों को अब खुली मिठाइयों पर लिखने होंगे बनने और इस्तेमाल करने की तारीख. (ईटीवी भारत) विभाग का निर्देश है कि दुकानदारों को अपने हर मिठाई के पास उसकी उपयोग की अंतिम तारीख़ लिखनी होगी. आयुक्त डॉ. रोशन जैकब द्वारा जारी आदेश के बाद मिर्जापुर जिले में नियम पालन कराने के लिए अधिकारी दुकानदारों को निर्देश दिया है.