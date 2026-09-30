ETV Bharat / state

मिठाई दुकानदारों को अब खुली मिठाइयों पर लिखने होंगे बनने और इस्तेमाल करने की तारीख

मिठाई की दुकानों पर खुली बिक्री वाली मिठाइयों पर बने और कितने दिन तक इसको प्रयोग में लाया जाएगा. उसकी तारीख डालनी अनिवार्य होगी.

Sweet shop guidelines
मिठाई की दुकानों पर खुली बिकने वाली मिठाइयों पर तारीख डालना होगा. (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 10:30 AM IST

|

Updated : September 30, 2026 at 10:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मिर्जापुर : नवरात्र और त्योहार की सीजन शुरू होने से पहले यूपी में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है. अब मिठाई की दुकानों पर खुली बिकने वाली मिठाइयों पर भी बने और कितने दिन तक इसको प्रयोग में लाया जा सकता है, उसकी तारीख डालनी अनिवार्य होगी. यह नया नियम 15 अक्टूबर से लागू होगा.

उत्तर प्रदेश में त्योहारी सीजन और नवरात्र शुरू होने से पहले मिठाई खाने वाले शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. अब दुकानों पर मिलने वाली खुली मिठाइयां कितने दिन पुरानी हैं, वह खाने योग्य हैं या नहीं इसको लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है.

मिठाई दुकानदारों को अब खुली मिठाइयों पर लिखने होंगे बनने और इस्तेमाल करने की तारीख. (ईटीवी भारत)

विभाग का निर्देश है कि दुकानदारों को अपने हर मिठाई के पास उसकी उपयोग की अंतिम तारीख़ लिखनी होगी. आयुक्त डॉ. रोशन जैकब द्वारा जारी आदेश के बाद मिर्जापुर जिले में नियम पालन कराने के लिए अधिकारी दुकानदारों को निर्देश दिया है.

उन्होंने कहा है कि 15 अक्टूबर से नियम का पालन करना होगा नहीं, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

दुकानदार राजन गुप्ता ने बताया कि सरकार का यह फैसला बहुत अच्छा है. हमने नियम लागू होने से पहले ही अपने मिठाइयों पर तारीख लगा दिया है कि कितने दिन तक इसे प्रयोग में लाया जा सकता है.

इससे ग्राहक के साथ ही दुकानदारों का भी फायदा होगा,जो ग्राहक मिठाइयां ले जाकर उसे घर पर रख देते हैं. बाद में उसे कहते हैं तो दुकानदार से बोलते हैं कि यह मिठाई खराब है समय लिखा रहेगा, तो ग्राहक भी समय से यूज़ करेंगे और कोई विवाद नहीं होगा.

मिर्जापुर सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय सुशील कुमार सिंह ने बताया कि अब तक पैक्ड बंद डिब्बों वाली मिठाइयों पर तो एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य था, लेकिन अब खुले में ट्रे में या काउंटर पर सजाकर बेची जाने वाली मिठाइयों पर ऐसा कोई नियम नहीं था. जिसको लेकर सरकार ने नया नियम जारी किया है कि अब खुली मिठाइयों पर भी तारीख लिखना होगा कि कितने तारीख तक इस प्रयोग में लाया जा सकता है जो दुकानदार इस नियम का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : September 30, 2026 at 10:39 AM IST

TAGGED:

MIRZAPUR NEWS
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन
SWEET SHOP
SWEET SHOP GHIDELINES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.