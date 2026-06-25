दुमका में मिठाई दुकानदार से एक लाख रुपए से अधिक की ठगी, ट्रैक्टर दिलाने के नाम पर ठगे पैसे
दुमका में एक व्यक्ति साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो गया, ट्रैक्टर के लालच में उसने ₹1.25 लाख गंवा दिए.
Published : June 25, 2026 at 8:45 PM IST
दुमकाः हाल के वर्षों में पुलिस द्वारा जगह-जगह इस बात के लिए जागरूक किया जा रहा है कि आप साइबर अपराधियों से कैसे बचें. उन्हें लालच में नहीं पड़ने की सलाह दी जाती है पर साइबर क्रिमिनल नए-नए किस्म के प्रलोभन देकर लोगों के पास पहुंचते हैं और उन्हें झांसे में लेकर अपना शिकार बना ही लेते हैं. इस बार ताजा मामला दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र का है. जहां एक मिठाई दुकानदार ट्रैक्टर की लालच में फंसकर एक लाख से अधिक रुपए गंवा दिया.
क्या है पूरा मामला
दुमका जिले के शिकारीपाड़ा के गोपीनाथ मंडल से साइबर अपराधियों ने राज्य सरकार की एक योजना के नाम पर ट्रैक्टर दिलाने का लालच देकर एक लाख रुपया ठग लिया. इतना ही नहीं वाहन को गिरिडीह थाने में जब्त होने का हवाला देकर भी ठगी कर ली. पीड़ित ने गुरुवार को साइबर थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है.
साइबर अपराधियों ने अलग-अलग तरीके से मंगाए रुपए
कौवामहल गांव के रहने वाले गोपीनाथ ने बताया कि चार दिन पहले उनके मोबाइल पर कॉल आया. कॉल करने वाले ने कहा कि आपका झारखंड किसान स्मृति योजना के लिए चयन हुआ है. आपको एक ट्रैक्टर, लोडर और सोलर प्लांट देना है. इसके लिए आपको 22 हजार 600 रुपए जमा करना होगा और इसके लिए साइबर अपराधियों ने व्हाटसअप पर स्कैनर भेजा. गोपीनाथ ने उसी स्कैनर पर पैसा भेज दिया. उसके बाद गाड़ी के बीमा के लिए 21 हजार रुपए भेजे.
स्कैनर में विनोद मरांडी का नाम दिख रहा था
इतना ही नहीं साइबर अपराधियों ने उसके बाद माल भाड़ा के रूप में 21 हजार 500 रुपए और मांगे. यह पैसा भी स्कैनर से भेज दिया गया. गोपीनाथ ने बताया कि स्कैनर में किसी विनोद मरांडी का नाम दिख रहा था. इसके बाद साइबर अपराधी ने फिर फोन कर कहा कि आपका माल वाहन लोड कर दिया है. साथ ही एक ट्रैक्टर की एक तस्वीर भी साझा की और चालान के नाम पर 14 हजार रुपए फिर मांगा, जिसे गोपीनाथ ने भेज दिया.
सवा लाख रुपए का लगा चूना
करीब दो घंटे के बाद फोन कर बताया कि गाड़ी से गिरिडीह में एक्सीडेंट हो गया है और उससे एक आदमी के मर जाने के कारण पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है. अपराधियों ने कहा चूंकि गाड़ी का बीमा कराया था इसलिए आपको 22 लाख रुपया मिलेगा. यह पैसा खाते में जाएगा. इसके लिए चार बैंक में खाता खुलवाना होगा. इसके बाद गोपीनाथ को अहसास हुआ कि वह किसी ठग के चंगुल में फंस गया है तो उसने अपने दोस्तों को सारी बात बताई. उन्होंने भी बताया कि तुम तो साइबर फ्रॉड के चक्कर में फंस गए लेकिन तब तक वह लगभग सवा लाख रुपए दे चुका था.
पीड़ित पहुंचा साइबर सेल
लगभग सवा लाख रूपए गंवाने के बाद पीड़ित दुमका जिला मुख्यालय स्थित साइबर सेल पहुंचा. यहां आकर उसने साइबर क्रिमिनल पर कार्रवाई की मांग करते हुए पैसा वापस दिलाने की गुहार लगाई. साइबर थाना में कार्यरत कर्मियों द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है.
ये भी पढ़ेंः
स्कूल में बैठकर करते थे साइबर ठगी, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल
राजधानी में बढ़ रहा है साइबर खतरा, हेल्थ बीमा के नाम पर और मोबाइल हैक कर उड़ाए लाखों रूपए
साइबर अपराध को लेकर बनाई जाएगी स्पेशल टीम, पलामू में 124 जबकि गढ़वा में 126 मामलों में आरोपियों का नहीं हुआ है सत्यापन