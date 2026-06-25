ETV Bharat / state

दुमका में मिठाई दुकानदार से एक लाख रुपए से अधिक की ठगी, ट्रैक्टर दिलाने के नाम पर ठगे पैसे

दुमकाः हाल के वर्षों में पुलिस द्वारा जगह-जगह इस बात के लिए जागरूक किया जा रहा है कि आप साइबर अपराधियों से कैसे बचें. उन्हें लालच में नहीं पड़ने की सलाह दी जाती है पर साइबर क्रिमिनल नए-नए किस्म के प्रलोभन देकर लोगों के पास पहुंचते हैं और उन्हें झांसे में लेकर अपना शिकार बना ही लेते हैं. इस बार ताजा मामला दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र का है. जहां एक मिठाई दुकानदार ट्रैक्टर की लालच में फंसकर एक लाख से अधिक रुपए गंवा दिया.

क्या है पूरा मामला

दुमका जिले के शिकारीपाड़ा के गोपीनाथ मंडल से साइबर अपराधियों ने राज्य सरकार की एक योजना के नाम पर ट्रैक्टर दिलाने का लालच देकर एक लाख रुपया ठग लिया. इतना ही नहीं वाहन को गिरिडीह थाने में जब्त होने का हवाला देकर भी ठगी कर ली. पीड़ित ने गुरुवार को साइबर थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है.

ठगी का शिकार हुए व्यक्ति का बयान (Etv Bharat)

साइबर अपराधियों ने अलग-अलग तरीके से मंगाए रुपए

कौवामहल गांव के रहने वाले गोपीनाथ ने बताया कि चार दिन पहले उनके मोबाइल पर कॉल आया. कॉल करने वाले ने कहा कि आपका झारखंड किसान स्मृति योजना के लिए चयन हुआ है. आपको एक ट्रैक्टर, लोडर और सोलर प्लांट देना है. इसके लिए आपको 22 हजार 600 रुपए जमा करना होगा और इसके लिए साइबर अपराधियों ने व्हाटसअप पर स्कैनर भेजा. गोपीनाथ ने उसी स्कैनर पर पैसा भेज दिया. उसके बाद गाड़ी के बीमा के लिए 21 हजार रुपए भेजे.

स्कैनर में विनोद मरांडी का नाम दिख रहा था

इतना ही नहीं साइबर अपराधियों ने उसके बाद माल भाड़ा के रूप में 21 हजार 500 रुपए और मांगे. यह पैसा भी स्कैनर से भेज दिया गया. गोपीनाथ ने बताया कि स्कैनर में किसी विनोद मरांडी का नाम दिख रहा था. इसके बाद साइबर अपराधी ने फिर फोन कर कहा कि आपका माल वाहन लोड कर दिया है. साथ ही एक ट्रैक्टर की एक तस्वीर भी साझा की और चालान के नाम पर 14 हजार रुपए फिर मांगा, जिसे गोपीनाथ ने भेज दिया.