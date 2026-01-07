पानीपत में व्यापारी से एक करोड़ की रंगदारी की मांग, अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, सीसीटीवी फुटेज आया सामने
समालखा की पुरानी गुड़ मंडी में बदमाशों ने रंगदारी की मांग की. इसके बाद मिष्ठान भंडार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की.
पानीपत: पानीपत जिले के समालखा की पुरानी गुड़ मंडी में मंगलवार रात करीब 9 बजे बाइक सवार तीन युवकों ने एक मिष्ठान भंडार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी.बदमाशों ने एक के बाद एक पांच राउंड फायर किए, जिनमें से गोलियां दुकान के शीशे में जा लगीं. कांच टूटने से दुकानदार घायल हो गया. फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.
पहले पर्ची देकर मांगी एक करोड़ की रंगदारी: पुलिस ने मामले में बताया कि राजेंद्र मित्तल गाजरपाक वाले की दुकान पर उस समय उनका बेटा मनोज मित्तल काउंटर पर बैठा था. इसी दौरान दो युवक बर्फी खरीदने के बहाने दुकान पर आए और मनोज को एक पर्ची थमा दी. पर्ची में लिखा था कि “मैं शीलू डाहर हूं, तुझसे एक करोड़ रुपए चाहिए. दो दिन का समय है, नहीं दिए तो जान से मार दिया जाएगा. पुलिस या कहीं भी जा, पैसे देने से ही काम चलेगा.” पर्ची के नीचे सुनील डाहर का नाम लिखा हुआ था.
फायरिंग से मची अफरा-तफरी: पर्ची देने के कुछ ही देर बाद तीन युवक बाइक पर सवार होकर मौके पर पहुंचे और दुकान के अंदर बैठे मालिक पर चार गोलियां चला दीं. हालांकि सभी गोलियां शीशे में लगीं, जिससे बड़ा नुकसान टल गया. कांच के टुकड़े लगने से दुकानदार घायल हो गया. घटना के बाद बाजार में अफरा-तफरी मच गई.
जांच में जुटी पुलिस: इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल से तीन खोखे बरामद किए हैं. घायल दुकानदार को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. मामले में जांच अधिकारी गुलशन ने बताया कि, "पुलिस को फायरिंग की सूचना मिली थी. मिष्ठान भंडार कारोबारी के ऊपर तीन बदमाशों के द्वारा फायरिंग की गई है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा."
व्यापारियों में दहशत: घटना के बाद क्षेत्र के व्यापारियों में दहशत का माहौल है. व्यापारियों ने पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने और जल्द आरोपियों को पकड़ने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके.
