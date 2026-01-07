ETV Bharat / state

पानीपत में व्यापारी से एक करोड़ की रंगदारी की मांग, अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, सीसीटीवी फुटेज आया सामने

पानीपत के पुरानी गुड़ मंडी में ताबड़तोड़ फायरिंग ( ETV Bharat )