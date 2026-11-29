पंडो जनजाति के बच्चों का भविष्य स्वीपर भरोसे , शिक्षकों ने ही दिया पढ़ाने का ठेका, हाजिरी लगाकर सैलरी लेने का आरोप
एमसीबी के भरतपुर सोनहत क्षेत्र में पंडो जनजाति के बच्चों का भविष्य स्वीपर भरोसे हैं. रजनीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 29, 2026 at 6:31 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : केंद्र और राज्य सरकार दूरस्थ वनांचल और विशेष पिछड़ी जनजाति के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अथक मेहनत कर रही है.वनांचल के नौनिहालों को शिक्षित करने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत प्रयासों से बिल्कुल अलग नजर आती है. छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के भरतपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़गांवकला के आश्रित ग्राम बसखोहर प्राथमिक शाला में शिक्षा व्यवस्था की ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सवालों के घेरे में है.
स्वीपर संवार रहा नौनिहालों का भविष्य
बड़गांवकला के आश्रित ग्राम बसखोहर में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले विशेष पिछड़ी पण्डो जनजाति के परिवारों के करीब 10 बच्चों को स्कूल में शिक्षक नहीं बल्कि स्वीपर पढ़ा रहा है. ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के लगभग 18 घरों की बस्ती में बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए प्राथमिक शाला तो संचालित है, शिक्षक भी हैं.मध्यान्ह भोजन के लिए सरकारी राशन भी पहुंचता है.लेकिन बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक ही नदारद हैं. स्कूल के शिक्षकों ने ही बच्चों को पढ़ाने का ठेका शाला में कार्यरत भृत्य को दे रखा है.
स्वीपर बना मास्टरजी
ग्रामीणों के मुताबिक एक शिक्षक पिछले तीन-चार महीने से नियमित रूप से स्कूल नहीं आ रहे हैं, जबकि दूसरे शिक्षक भी कुछ घंटे स्कूल में रुकने के बाद वापस चले जाते हैं. ऐसे में बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी स्कूल के स्वीपर के कंधों पर आ गई है.जिस कर्मचारी की जिम्मेदारी विद्यालय की साफ-सफाई और अन्य सहयोगी कार्यों की है, वही बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है.ग्राम बसखोहर निवासी रंगलाल ने बताया कि दीपावली के समय से कौशिक गुरुजी स्कूल नहीं आ रहे थे.गुरुजी की अनुपस्थिति में स्वीपर ही बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता है.
जिस दिन शिक्षक स्कूल पहुंचे उस दिन भी कुछ लिखापढ़ी करने के बाद वापस चले गए. स्कूल में पदस्थ स्वीपर ही बच्चों को पढ़ाता है, जब तक मध्यान्ह भोजन तैयार होता है तब तक वही बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता है- रंगलाल, ग्रामीण
ग्रामीणों ने बताया आंखों देखा हाल
स्थानीय महिला सोनामनी ने बताया कि जब भी वे पानी लेने के लिए स्कूल के पास जाती हैं तो वहां चपरासी ही बच्चों को पढ़ाते हुए दिखाई देते हैं.आंगनबाड़ी सहायिका सुखमतिया ने भी शिक्षक के नहीं आने की जानकारी दी.
स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक पिछले चार महीने से स्कूल नहीं आ रहे हैं.इसलिए बच्चों को विद्यालय में काम करने वाले सफाई कर्मचारी ही पढ़ाते हैं.बच्चे स्कूल के समय क्लास के बाहर घूमते रहते हैं.मध्यान्ह भोजन के बाद सभी बच्चे स्कूल से घर चले जाते हैं- सुखमतिया,आंगनबाड़ी सहायिका
खाना बनाने वाली बुजुर्ग सहायिका मिठाइयांबाई ने भी बताया कि संबंधित शिक्षक दिवाली के बाद से विद्यालय नहीं आ रहे हैं.इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात स्कूल के भृत्य सुखलाल ने बताई.
स्कूल में गुरुजी आते तो हैं लेकिन कुछ देर रुकने के बाद उन्हें पढ़ाई से संबंधित जानकारी देकर चले जाते हैं.इसके बाद बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी मैं निभाता हूं. मेरा घर स्कूल के पास ही है इसलिए अपनी सुविधानुसार किसी भी समय स्कूल पहुंचकर बच्चों को पढ़ाता हूं - सुखलाल,भृत्य
ग्राम पंचायत बड़गांवकला के सरपंच पति शिवचरण ने बताया कि स्कूल में शिक्षक की समस्या को लेकर वे कई बार विकासखंड शिक्षा अधिकारी को आवेदन दे चुके हैं. स्कूल में शिक्षक की जगह भृत्य बच्चों को पढ़ाता है.इस बारे में संकुल प्रभारी को भी समस्या से अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं हो पाई है
बसखोहर में पण्डो जनजाति के परिवार निवास करते हैं यह क्षेत्र पहले से ही सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है. ऐसे में यहां बच्चों के लिए शिक्षक की नियमित उपलब्धता बेहद जरूरी है. मैंने पुनः मांग की है कि प्राथमिक शाला बसखोहर में शिक्षक की पदस्थापना अथवा वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई सुचारु रूप से संचालित हो सके- शिवचरण, सरपंच पति
जांच कराने का आश्वासन
वहीं संभागीय शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर समुचित कार्रवाई की जाएगी.
मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता पर भी सवाल
स्कूल में केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि बच्चों को मिलने वाले मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे हैं.आरोप है कि निर्धारित मीनू के अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा है, इसके अलावा भोजन तैयार करने में एक्सपायरी सरसों तेल का इस्तेमाल किए जाने की बात भी सामने आई है.
कैसे संवरेगा बच्चों का भविष्य ?
18 घरों की बस्ती, 10 बच्चों का भविष्य और कई अनसुलझे सवाल. आखिर इन बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इन बच्चों को भी दूसरे बच्चों की तरह नियमित कक्षाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? बसखोहर के इन मासूम बच्चों को भी बेहतर शिक्षा पाने का पूरा अधिकार है, जरूरत इस बात की है कि उनकी पढ़ाई को लेकर उठ रही शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और उन्हें नियमित शिक्षण व्यवस्था मिले.
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