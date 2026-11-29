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पंडो जनजाति के बच्चों का भविष्य स्वीपर भरोसे , शिक्षकों ने ही दिया पढ़ाने का ठेका, हाजिरी लगाकर सैलरी लेने का आरोप

पंडो जनजाति के बच्चों का भविष्य स्वीपर भरोसे ( Etv Bharat )

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : केंद्र और राज्य सरकार दूरस्थ वनांचल और विशेष पिछड़ी जनजाति के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अथक मेहनत कर रही है.वनांचल के नौनिहालों को शिक्षित करने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत प्रयासों से बिल्कुल अलग नजर आती है. छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के भरतपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़गांवकला के आश्रित ग्राम बसखोहर प्राथमिक शाला में शिक्षा व्यवस्था की ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सवालों के घेरे में है.

बड़गांवकला के आश्रित ग्राम बसखोहर में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले विशेष पिछड़ी पण्डो जनजाति के परिवारों के करीब 10 बच्चों को स्कूल में शिक्षक नहीं बल्कि स्वीपर पढ़ा रहा है. ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के लगभग 18 घरों की बस्ती में बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए प्राथमिक शाला तो संचालित है, शिक्षक भी हैं.मध्यान्ह भोजन के लिए सरकारी राशन भी पहुंचता है.लेकिन बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक ही नदारद हैं. स्कूल के शिक्षकों ने ही बच्चों को पढ़ाने का ठेका शाला में कार्यरत भृत्य को दे रखा है.

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स्वीपर बना मास्टरजी

ग्रामीणों के मुताबिक एक शिक्षक पिछले तीन-चार महीने से नियमित रूप से स्कूल नहीं आ रहे हैं, जबकि दूसरे शिक्षक भी कुछ घंटे स्कूल में रुकने के बाद वापस चले जाते हैं. ऐसे में बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी स्कूल के स्वीपर के कंधों पर आ गई है.जिस कर्मचारी की जिम्मेदारी विद्यालय की साफ-सफाई और अन्य सहयोगी कार्यों की है, वही बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है.ग्राम बसखोहर निवासी रंगलाल ने बताया कि दीपावली के समय से कौशिक गुरुजी स्कूल नहीं आ रहे थे.गुरुजी की अनुपस्थिति में स्वीपर ही बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता है.

पंडो जनजाति के बच्चों का भविष्य संवार रहा स्वीपर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिस दिन शिक्षक स्कूल पहुंचे उस दिन भी कुछ लिखापढ़ी करने के बाद वापस चले गए. स्कूल में पदस्थ स्वीपर ही बच्चों को पढ़ाता है, जब तक मध्यान्ह भोजन तैयार होता है तब तक वही बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता है- रंगलाल, ग्रामीण

ग्रामीणों ने बताया आंखों देखा हाल

स्थानीय महिला सोनामनी ने बताया कि जब भी वे पानी लेने के लिए स्कूल के पास जाती हैं तो वहां चपरासी ही बच्चों को पढ़ाते हुए दिखाई देते हैं.आंगनबाड़ी सहायिका सुखमतिया ने भी शिक्षक के नहीं आने की जानकारी दी.

स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक पिछले चार महीने से स्कूल नहीं आ रहे हैं.इसलिए बच्चों को विद्यालय में काम करने वाले सफाई कर्मचारी ही पढ़ाते हैं.बच्चे स्कूल के समय क्लास के बाहर घूमते रहते हैं.मध्यान्ह भोजन के बाद सभी बच्चे स्कूल से घर चले जाते हैं- सुखमतिया,आंगनबाड़ी सहायिका

हाजिरी लगाकर सैलरी लेने का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

खाना बनाने वाली बुजुर्ग सहायिका मिठाइयांबाई ने भी बताया कि संबंधित शिक्षक दिवाली के बाद से विद्यालय नहीं आ रहे हैं.इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात स्कूल के भृत्य सुखलाल ने बताई.