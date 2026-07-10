रामानुजगंज नगरपालिका में पांच एल्डरमैन को एसडीएम ने दिलाई शपथ, कैबिनेट मंत्री भी हुए शामिल
रामानुजगंज नगरपालिका क्षेत्र के नव नियुक्त एल्डर मैन का शपथ ग्रहण समारोह हुआ.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 10, 2026 at 6:40 PM IST
बलरामपुर: छत्तीसगढ़ में हाल ही में सभी नगर निगम नगरपालिका सहित नगर पंचायतों में एल्डर मैन की नियुक्ति की गई है. रामानुजगंज नगरपालिका के लिए नव नियुक्त एल्डर मैन को नियमानुसार अनुविभागीय अधिकारी ने शपथ दिलाई. इस दौरान कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम, नगरपालिका अध्यक्ष, सभी पार्षद, जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी सहित शहर के आम नागरिक भी मौजूद रहे.
शहर के विकास को मिलेगी गति-रमन अग्रवाल
नव नियुक्त पांच एल्डरमैन के शपथ ग्रहण को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष रमन अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश की साय सरकार के द्वारा सभी शहरी नगरीय निकायों में नामांकित पार्षदों की नियुक्ति की गई है. इसी कड़ी में नगरपालिका परिषद रामानुजगंज में पांच नामांकित पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह कैबिनेट मंत्री की मौजूदगी में हुआ.
हमारे पांचों नव नियुक्त पार्षदों को बधाई और शुभकामनायें देता हूं. पहले पंद्रह पार्षद और एक अध्यक्ष मिलकर शहर को चलाया करते थे. अब पांच अन्य साथियों का सहयोग मिलेगा. हम सभी आपसी सहयोग से शहर के विकास की गति को और आगे बढ़ाएंगे. सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के साथ काम करेंगे. सामुदायिक भवन, खेलकूद, इंडोर स्टेडियम, अधोसंरचना विकास सभी सुविधाओं को लेकर काम करेंगे- रमन अग्रवाल, नगरपालिका अध्यक्ष
इन पांच लोगों ने ली शपथ
रामानुजगंज नगरपालिका में सुभाष केशरी, अनुप कश्यप, सीमा रवि, जनप्रकाश केशरी और मोहन गुप्ता ने बतौर एल्डर मैन शपथ ली है. सभी पांच एल्डर मैन ने शहर के विकास और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता देने की बात कही. एल्डरमैन की नियुक्तियों से शहर में विकास की रफ्तार तेज होगी. लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिलेगी