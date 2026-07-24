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पेंड्रा में एल्डरमैनों का शपथ ग्रहण स्थगित, कांग्रेस का आरोप बीजेपी के अंदर खींचातानी,बीजेपी बोली नई तिथि होगी तय

गौरेला पेंड्रा मरवाही : नगर पालिका परिषद पेंड्रा में शुक्रवार को प्रस्तावित एल्डरमैनों का शपथ ग्रहण समारोह अंतिम समय में स्थगित हो गया. सुबह 11 बजे आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी थीं . शासन द्वारा नियुक्त एल्डरमैन भी शपथ ग्रहण के लिए पहुंच चुके थे,लेकिन कार्यक्रम शुरु होने से पहले ही बीजेपी जिलाध्यक्ष लालजी यादव सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के मंच से उतर जाने पर शपथ ग्रहण नहीं हो सका.

शपथ ग्रहण की तैयारी थी पूरी

आपको बता दें कि शासन के निर्देशानुसार नगर पालिका परिषद पेंड्रा में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में चार एल्डरमैन अरुण तिवारी,डॉ प्रकाश राय,राम बहादुर सिंह, भुधर सोनी, और दुर्गा कोल की नियुक्ति की गई थी. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विक्रांत चंचल ने सभी नियुक्त एल्डरमैनों को शपथ ग्रहण समारोह के लिए विधिवत सूचना भी जारी की थी.



निर्धारित समय पर समारोह स्थल पर प्रशासनिक तैयारियां पूरी थीं और आमंत्रित सदस्य भी मौजूद थे. लेकिन कार्यक्रम शुरु होने से पहले जिला अध्यक्ष लालजी यादव सहित अन्य पदाधिकारी मंच से नीचे उतर गए इसके बाद शपथ ग्रहण की प्रक्रिया रोक दी गई.वहीं इस घटनाक्रम को लेकर नगरपालिका परिषद अध्यक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा है.