पेंड्रा में एल्डरमैनों का शपथ ग्रहण स्थगित, कांग्रेस का आरोप बीजेपी के अंदर खींचातानी,बीजेपी बोली नई तिथि होगी तय
गौरेला पेंड्रा मरवाही के पेंड्रा नगर पालिका परिषद में नए एल्डरमैनों का शपथ ग्रहण स्थगित हो गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 24, 2026 at 5:51 PM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही : नगर पालिका परिषद पेंड्रा में शुक्रवार को प्रस्तावित एल्डरमैनों का शपथ ग्रहण समारोह अंतिम समय में स्थगित हो गया. सुबह 11 बजे आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी थीं . शासन द्वारा नियुक्त एल्डरमैन भी शपथ ग्रहण के लिए पहुंच चुके थे,लेकिन कार्यक्रम शुरु होने से पहले ही बीजेपी जिलाध्यक्ष लालजी यादव सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के मंच से उतर जाने पर शपथ ग्रहण नहीं हो सका.
शपथ ग्रहण की तैयारी थी पूरी
आपको बता दें कि शासन के निर्देशानुसार नगर पालिका परिषद पेंड्रा में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में चार एल्डरमैन अरुण तिवारी,डॉ प्रकाश राय,राम बहादुर सिंह, भुधर सोनी, और दुर्गा कोल की नियुक्ति की गई थी. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विक्रांत चंचल ने सभी नियुक्त एल्डरमैनों को शपथ ग्रहण समारोह के लिए विधिवत सूचना भी जारी की थी.
निर्धारित समय पर समारोह स्थल पर प्रशासनिक तैयारियां पूरी थीं और आमंत्रित सदस्य भी मौजूद थे. लेकिन कार्यक्रम शुरु होने से पहले जिला अध्यक्ष लालजी यादव सहित अन्य पदाधिकारी मंच से नीचे उतर गए इसके बाद शपथ ग्रहण की प्रक्रिया रोक दी गई.वहीं इस घटनाक्रम को लेकर नगरपालिका परिषद अध्यक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा है.
शपथ ग्रहण की सभी तैयारियां पूरी थीं, लेकिन बीजेपी की अंदरूनी गुटीय राजनीति के कारण कार्यक्रम अंतिम समय में टालना पड़ा.इससे जनता के बीच गलत संदेश गया है और भविष्य में इसका राजनीतिक असर बीजेपी को झेलना पड़ सकता है- राकेश जालान, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद पेंड्रा
वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष लालजी यादव ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया.
पार्टी में किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है. कुछ आवश्यक कारणों से कार्यक्रम स्थगित किया गया है और जल्द ही नई तिथि घोषित कर एल्डरमैनों का शपथ ग्रहण कराया जाएगा- लालजी यादव, जिलाध्यक्ष बीजेपी
क्या है एल्डरमैनों का कहना ?
कार्यक्रम के स्थगित होने के बाद मौजूद एल्डरमैनों ने बताया कि उनके कुछ आमंत्रित अतिथियों को समय पर सूचना नहीं मिल पाई थी.इसी कारण सर्वसम्मति से कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया. उन्होंने कहा कि नई तिथि तय होने के बाद सभी एल्डरमैन एक साथ शपथ ग्रहण करेंगे. एल्डरमैनों के शपथ ग्रहण समारोह का अंतिम समय में टलना अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है.राजनीतिक दल अपने-अपने स्तर पर इसकी अलग-अलग व्याख्या कर रहे हैं, जबकि लोगों की नजरें अब नई तिथि की घोषणा और शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन पर टिकी हुई हैं.
नीट पेपर लीक, सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त, विपक्ष का भारत विरोधी एजेंडा बेनकाब- किरण सिंहदेव
राजीव भवन घेराव मामला : थाने में लिखित आश्वासन के बाद कांग्रेस का धरना खत्म, बीजेपी नेताओं पर FIR की है मांग
रायपुर में फ्लाईओवर पर बेकाबू कार ने 3 वाहनों को मारी टक्कर, कार चालक महिला की तलाश जारी