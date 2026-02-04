ETV Bharat / state

बालोद जिला साहू संघ का शपथ ग्रहण समारोह, डिप्टी सीएम अरुण साव बोले समाज के हर व्यक्ति को बराबर समझें

बालोद : डिप्टी सीएम अरुण साव ने जिला साहू संघ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए.इस दौरान उन्होंने साहू सदन में छात्रावास के लिए भूमिपूजन किया. अरुण साव ने साहू समाज की प्रशंसा करते हुए उसे प्रदेश का सबसे मेहनतकश और अग्रणी समाज बताया.कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के अध्यक्ष डॉ. निरेन्द्र साहू ने की.उन्होंने नव निर्वाचित पदाधिकारियों को पद की शपथ दिलाई. इसके साथ ही बाउंड्रीवॉल निर्माण के लिए 25 लाख की राशि दी.



'समाज के बीच आकर अच्छा लगता है'

डिप्टी सीएम अरुण साव ने 'दानवीर भामाशाह छात्रावास भवन' का भूमिपूजन करने के बाद कहा कि जब समाज के बीच आता हूं तो मुझे काफी अच्छा लगता है. मैं भले ही प्रदेश के कामों में उलझा रहूं लेकिन जब समाज का बुलावा आता है तो मैं सब काम को छोड़कर आपके पास आता हूं क्योंकि आप सब के बीच आकर मुझे काफी अच्छा लगता है.