बालोद जिला साहू संघ का शपथ ग्रहण समारोह, डिप्टी सीएम अरुण साव बोले समाज के हर व्यक्ति को बराबर समझें

बालोद में जिला साहू संघ के शपथ ग्रहण समारोह में डिप्टी सीएम अरुण साव ने शिरकत की.इस दौरान उन्होंने विकास कार्य का भूमिपूजन भी किया.

Swearing ceremony of Balod District Sahu Sangh
बालोद जिला साहू संघ का शपथ ग्रहण समारोह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 4, 2026 at 11:42 AM IST

Updated : February 4, 2026 at 1:14 PM IST

बालोद : डिप्टी सीएम अरुण साव ने जिला साहू संघ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए.इस दौरान उन्होंने साहू सदन में छात्रावास के लिए भूमिपूजन किया. अरुण साव ने साहू समाज की प्रशंसा करते हुए उसे प्रदेश का सबसे मेहनतकश और अग्रणी समाज बताया.कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के अध्यक्ष डॉ. निरेन्द्र साहू ने की.उन्होंने नव निर्वाचित पदाधिकारियों को पद की शपथ दिलाई. इसके साथ ही बाउंड्रीवॉल निर्माण के लिए 25 लाख की राशि दी.

'समाज के बीच आकर अच्छा लगता है'

डिप्टी सीएम अरुण साव ने 'दानवीर भामाशाह छात्रावास भवन' का भूमिपूजन करने के बाद कहा कि जब समाज के बीच आता हूं तो मुझे काफी अच्छा लगता है. मैं भले ही प्रदेश के कामों में उलझा रहूं लेकिन जब समाज का बुलावा आता है तो मैं सब काम को छोड़कर आपके पास आता हूं क्योंकि आप सब के बीच आकर मुझे काफी अच्छा लगता है.

बालोद जिला साहू संघ का शपथ ग्रहण समारोह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



सामाजिक भवनों में चलें कोचिंग और सेवा कार्य

अरुण साव ने कहा कि सामाजिक भवनों के रचनात्मक उपयोग पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा शिक्षा और रोजगार सामाजिक भवनों का उपयोग युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग और रोजगारमूलक गतिविधियों के लिए होना चाहिए.

बालोद जिला साहू संघ का शपथ ग्रहण समारोह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

समाज के डॉक्टरों को इन भवनों में बैठकर जरूरतमंद और बीमार लोगों की सेवा करनी चाहिए. समाज का हर व्यक्ति बराबर है, इसलिए सभी को संगठन से जोड़कर एक-दूसरे के सुख-दुख में सहभागी बनें. साहू समाज अपनी मेहनत, साधना और त्याग के कारण सम्मानित है. इस विशिष्ट पहचान को बनाए रखते हुए हमें समाज को और अधिक उत्कृष्ट बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए- अरुण साव,डिप्टी सीएम

नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने ली शपथ

प्रदेश अध्यक्ष डॉ. निरेन्द्र साहू ने जिला साहू संघ बालोद के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई.इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों से समाज के विकास के लिए नई मिसाल पेश करने का आह्वान किया. पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू और रमशीला साहू ने भी सभा को संबोधित करते हुए भक्तमाता कर्मा के आशीर्वाद से समाज के सर्वांगीण विकास की कामना की.

BALOD DISTRICT SAHU SANGH
ARUN SAO PERFORMED BHOOMI PUJAN
अरुण साव
जिला साहू संघ
SWEARING CEREMONY

