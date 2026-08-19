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स्वाति मालीवाल का 'केजरीवाल मॉडल' पर तीखा प्रहार, दिल्ली से पंजाब तक भ्रष्टाचार के लगाए गंभीर आरोप

केजरीवाल की कभी सबसे करीबी रणनीतिकार स्वाती मालीवाल ने आप और उसके शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ 'केजरीवाल शासन' पर चौतरफा हमला बोला.

स्वाति मालीवाल का अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला
स्वाति मालीवाल का अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 19, 2026 at 1:24 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के भीतर दशकों तक संघर्ष करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) की विचारधारा के साथ कदमताल कर रहीं राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल का तेवर बेहद आक्रामक हो गया है. एक समय अरविंद केजरीवाल की सबसे करीबी रणनीतिकारों में गिनी जाने वालीं मालीवाल अब अपनी ही पुरानी पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ सबसे मुखर आवाज बनकर उभरी हैं. मालीवाल ने दिल्ली के कथित 'भ्रष्टाचार के मॉडल' को पंजाब तक फैलाने का गंभीर आरोप लगाते हुए 'केजरीवाल शासन' पर चौतरफा हमला बोला है.

'दिल्ली में दुकान, पंजाब में मॉल'

स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, "दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने 10 साल तक भ्रष्टाचार की दुकान चलाई. अब जब दिल्ली में उनकी यह दुकान बंद होने की कगार पर है, तो उन्होंने पंजाब में जाकर भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े मॉल खोल दिए हैं." मालीवाल का यह बयान दिल्ली के जल बोर्ड और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) से जुड़े कथित घोटाले के संदर्भ में आया है. उन्होंने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने कभी भी किसी मंत्रालय का कार्यभार खुद नहीं संभाला, बल्कि मंत्रियों को 'मोहरा' बनाकर करप्शन का जाल बिछाया. उनके अनुसार, यह पूरी साजिश बहुत चालाकी से रची गई थी ताकि जब भ्रष्टाचार का मामला सामने आए, तो सारा ठीकरा संबंधित मंत्रियों के सिर पर फोड़ा जा सके.

स्वाति मालीवाल का 'केजरीवाल मॉडल' पर तीखा प्रहार (ETV Bharat)

सतेंद्र जैन पर लगाए गंभीर आरोप

स्वाति मालीवाल ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतेंद्र जैन को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन पंजाब में अरविंद केजरीवाल के 'कलेक्शन एजेंट' के तौर पर काम कर रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया, "एक पूर्व विधायक होने के बावजूद सत्येंद्र जैन को पंजाब में मंत्रियों से भी भव्य और लग्जरियस कोठी क्यों और किस नाते दी गई है?" उन्होंने चंडीगढ़ के सेक्टर 39 स्थित सरकारी कोठी का उल्लेख करते हुए पूछा कि इस आलीशान आवास में रहने के पीछे क्या औचित्य है? मालीवाल का स्पष्ट आरोप है कि पंजाब में रियल एस्टेट एजेंट्स और बिल्डर्स से अवैध वसूली का काम उन्हीं के इशारे पर हो रहा है.

यमुना की सफाई और एसटीपी पर सवाल

दिल्ली की बिगड़ती स्थिति पर मालीवाल ने कहा कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली के लिए जीवन रेखा हैं, क्योंकि यमुना नदी की सफाई के लिए इनकी भूमिका अहम है. लेकिन केजरीवाल सरकार ने यमुना की सफाई में निवेश करने के बजाय, उसे अपने निजी स्वार्थ और भ्रष्टाचार का जरिया बना लिया. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "केजरीवाल को लगा कि यमुना की सफाई से वोट तो मिलने वाला है नहीं, तो क्यों न नोट कमा लिए जाएं.

"फिल्म 'भ्रष्टाचार की किताब' का जिक्र

अपनी नाराजगी को एक रूपक के जरिए पेश करते हुए स्वाति मालीवाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की कार्यशैली किसी फिल्म जैसी है, जिसका नाम है 'भ्रष्टाचार की किताब: दिल्ली टू पंजाब'. उन्होंने आरोप लगाया कि इस फिल्म में अरविंद केजरीवाल ही राइटर हैं, वही डायरेक्टर हैं, वही प्रोड्यूसर हैं और वही कोरियोग्राफर भी हैं. उनके आसपास जो लोग आज भ्रष्टाचार के मामलों में जेल जा रहे हैं, वे तो महज 'एक्टर' हैं.

पूरे 'सिस्टम' की जांच की मांग

स्वाति मालीवाल ने अपनी पूर्व पार्टी को घेरे में लेते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि इस पूरे 'सिस्टम' की जांच हो. उन्होंने मांग की है कि जिस तरह अन्य नेताओं को पकड़ा जा रहा है, उसी तरह इस पूरी पटकथा के मुख्य सूत्रधार अरविंद केजरीवाल की भी गहन जांच होनी चाहिए और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए. स्वाति मालीवाल का यह आक्रामक रुख आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरा है. जिस महिला नेता ने वर्षों तक महिला सुरक्षा और अधिकारों के लिए केजरीवाल सरकार के साथ काम किया, आज उन्हीं के द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप पार्टी की छवि को राजनीतिक रूप से गहरा जख्म दे रहे हैं.

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