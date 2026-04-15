दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले में एक गवाह का बयान दर्ज
स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने अगली सुनवाई 8 मई को करने का आदेश दिया है.
Published : April 15, 2026 at 7:15 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ियों से जुड़े मामले में एक गवाह का बयान दर्ज किया गया. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 मई को करने का आदेश दिया है.
दरअसल, आज अभियोजन पक्ष की ओर से महिला और बाल विकास विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर अनीता भराल के बयान दर्ज किए गए. आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने अनीता भराल का क्रास-एग्जामिनेशन किया. वहीं, कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग के असिस्टेंट सेक्रेटरी गौतम मजुमदार, एंटी करप्शन ब्यूरो के इंस्पेक्टर राहुल और इंस्पेक्टर राकेश कुमार के बयान दर्ज करने के लिए 8 मई को समन जारी करने का आदेश दिया.
सुनवाई के दौरान आरोपी स्वाति मालीवाल कोर्ट में पेश नहीं हुई. कोर्ट ने आज स्वाति मालीवाल को पेशी से छूट दी थी. इसके पहले इस मामले में 4 नवंबर 2025 को शिकायतकर्ता और पूर्व विधायक बरखा सिंह के बयान दर्ज किए गए थे. कोर्ट ने दिसंबर 2022 में स्वाति मालीवाल समेत चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. स्वाति मालीवाल ने आरोप तय करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था.
ये भी हैं शामिल
कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के अलावा जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था उनमें आयोग की सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक शामिल हैं. कोर्ट ने चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 (2), 13 (1) (डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.
यह है पूरा मामला
बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से पूर्व विधायक बरखा सिंह ने 11 अगस्त 2016 को शिकायत कर आरोप लगाया था कि दिल्ली महिला आयोग में नियमों को दरकिनार कर आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को नियुक्त किया गया. शिकायत में आयोग में नियुक्त हुए तीन लोगों के नाम बताए गए थे, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे. एसीबी को दी गई शिकायत में आप से जुड़े 85 लोगों की सूची भी दी गई थी, जिनकी नियुक्ति आयोग में होने का दावा किया गया था. इस पर प्रारंभिक जांच के बाद एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किया था.
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