बनारस की 'स्वाति मां': 1000 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर; बेसहारा बच्चों की बनीं सहारा

स्वाति कहती हैं कि मैं खुद एक महिला हूं. महिलाओं के जीवन में बहुत सी दिक्कतें आती हैं. इन्हीं दिक्कतों ने मुझे प्रेरित किया है.

महिलाओं की मददगार बनारस की स्वाति.
महिलाओं की मददगार बनारस की स्वाति. (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : January 11, 2026 at 12:05 PM IST

वाराणसी (प्रतिमा तिवारी): बनारस की 'स्वाति मां' एक ऐसा संबोधन जिसमें अपनत्व का अहसास और ममत्व की भावना छिपी है. यह संबोधन उस महिला के लिए है, जिन्होंने सैकड़ों गरीब, बेसहारा महिलाओं की जिंदगी बदल दी. स्वाति ने निर्धन महिलाओं को बेबसी की जंजीरों से निकालकर आत्मनिर्भरता के आकाश में उड़ने के लिए पंख दिए हैं. ऐसी एक या दो नहीं एक हजार महिलाओं को आर्थिक आजादी का जश्न मनाने का मौका देने वाली स्वाति दिव्यांग बच्चों की जिंदगियां भी संवार रही हैं. ETV भारत ने स्वाति की पहल को करीब से देखा और समझा.

‘वुमेन पिगी बैंक’ ने बनाया आत्मनिर्भर: खुद को 'स्वाति मां' पुकारे जाने पर मुस्कुराते हुए स्वाति कहती हैं कि मैं खुद महिला हूं. इसलिए महिलाओं के लिए आर्थिक आजादी क्या होती है? यह बखूबी समझती हूं. यही वजह रही कि हमने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक समूह बनाया. समूह का नाम ‘वुमेन पिगी बैंक’ रखा है. यह बैंक आज हजारों महिलाओं का संबल बन चुका है. यहां छोटी सी बचत इन महिलाओं की बड़ी जरूरतों को पूरा करता है.

कहानी वाराणसी की स्वाति की. (Video Credit: ETV Bharat)

कैसे काम करता है यह बैंक: स्वाति बताती हैं कि इस समूह बैंक में महिलाएं हर महीने 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक जमा करती हैं. समूह से अब तक 1 हजार महिलाएं जुड़ चुकी हैं. इसी बैंक की मदद से करीब 200 महिलाएं स्वरोजगार कर रही हैं. कोई महिला सिलाई-कढ़ाई का काम कर रही है, तो कोई दुग्ध उत्पादन से जुड़ी हैं. कोई दुकान चला रही हैं, तो कोई सब्जियों की बिक्री से परिवार पाल रही हैं.

बैंक से ऐसे मिलती है मदद: उन्होंने बताया कि छोटी-छोटी बचत से जमा पैसा महिलाओं के ही काम आता है. किसी को कोई इमरजेंसी पड़ गई, पैसों की जरूरत आ गई तो वह बैंक से पैसा निकाल सकती हैं. किसी को कोई रोजगार, दुकान शुरू करना है, तो वह भी बैंक से पैसे लेकर व्यवसाय शुरू कर सकती हैं. एक बार में इस समूह बैंक से 5000 रुपए या 10 हजार रुपए निकालकर महिलाएं अपना काम कर सकती हैं.

महिलाओं को बना रहीं आत्मनिर्भर.
महिलाओं को बना रहीं आत्मनिर्भर. (Photo Credit: ETV Bharat)

महिलाओं की आर्थिक आजादी: स्वाति ने बताया कि उन्होंने महिलाओं की बेबसी को देखकर यह काम शुरू किया. गरीब, ग्रामीण महिलाओं को समूह से जोड़ा. स्वाति कहती हैं कि किसी महिला को पति से सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो वह परेशान रहती हैं. कई बार तो घर में खाने तक के पैसे नहीं होते. ऐसी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ही यह समूह बनाया गया है. इसमें समूह की महिलाएं पैसे जमा करती हैं. अगर रोजगार के लिए पैसे चाहिए, खेती-किसानी से संबंधित काम हो तो वह पैसे यहां से निकालकर अपना काम पूरा करती हैं.

समूह से पैसे लेकर बढ़ाया कारोबार: अंजलि पटेल बताती हैं कि हमको अपना काम करने के लिए पैसे चाहिए थे. कुछ लोगों ने सलाह दी, कि एक समूह चल रहा है. आप भी उसमें जुड़ जाइए. उसी से आप जो भी काम करना चाहती हैं, उसके लिए पैसे ले सकती हैं. हमने यहां पर बात की और अपना कार्ड, फोटो सब जमा किया. लगभग 6 महीने तक पैसे जमा किए. इसके बाद जब हमें ज्यादा जरूरत पड़ी तो पैसे लेकर दुकान में सामान भरवाया. अब पति भी दुकान में मदद करते हैं. परिवार अच्छी तरह चल रहा है.

कैसे करती हैं मदद.
कैसे करती हैं मदद. (Photo Credit: ETV Bharat)

पैसे लगाकर कर रहीं व्यवसाय: सविता बताती हैं कि हम लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी. हमें स्वाति मैडम ने इसके बारे में बताया. हमारे साथ ही अन्य महिलाओं को भी यह काम सही लगा. लोग एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं. समूह से कुछ पैसे लेकर, कुछ पैसे अपने पास से लगाकर हम लोग अपना व्यापार कर रहे हैं. हमारे बच्चों की फीस भरने में पैसे कम पड़ने पर, जानवरों की देखभाल में कभी कोई पैसे की कमी होने पर समूह से पैसे लेकर काम कर लिया करते हैं. सब कुछ अच्छा चल रहा है.

संपत्ति नहीं रखनी पड़ती है गिरवी: बुजुर्ग महिला विमला बताती हैं कि उन्होंने परेशानियों को बहुत नजदीक से देखा है. कभी किसी के पास कोई मुसीबत आ गई तो समूह से जाकर 10,000 या 5,000 ले लिया जाता है. बच्चों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो गई तो, उसी में से पैसे लेकर काम पूरा कर लिया जाता है. समूह में रहते हुए हमें 15 साल हो गए हैं. इसमें 6 महीने तक सिर्फ 50 रुपया ही जमा किया. फिर 100-200 रुपए जमा करने लगीं. अब पैसों के लिए किसी के पास अपनी कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखनी होती है.

प्रियंका बताती हैं कि हम कपड़ा सिलने का काम करते हैं. हम लोगों की स्वाति मैडम बहुत मदद करती हैं. हम लोग उनको मां मानते हैं. हम लोग हमेशा कर्ज में रहते थे. बड़े घरों में हम लोग कर्ज लेने के लिए जाते थे. उस समय कोई जमीन का कागज रखो, कोई संपत्ति रखो, तब पैसा मिलता था. घर में अगर शव पड़ा है, तो अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं होते थे. स्वाति मैडम ने हम लोगों को बचत करना सिखाया.

दिव्यांग बच्चों का सहारा बनती हैं स्वाति.
दिव्यांग बच्चों का सहारा बनती हैं स्वाति. (Photo Credit: ETV Bharat)

दिव्यांग और गंभीर बीमार बच्चों की मदद: स्वाति ने बीमार बच्चों को इलाज और बेटियों को जीवन का सही ज्ञान देने के लिए भी मुहिम शुरू की है. वह बताती हैं कि दिव्यांग बच्चों को सरकार की ओर से जितनी भी योजनाएं और मदद अभियान चलाए जा रहे हैं, उन लोगों को मुहैया कराया जाता है. महिलाओं को बताया जाता है कि कहां से और किस तरीके से योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है.

हम लोगों ने एक किशोरी समूह भी बनाया है. इसमें लड़कियों को पीरियड्स से लेकर शादी तक की जानकारियां दी जाती हैं. कैसे अपने आपको साफ-सुथरा रखना है. किस उम्र में शादी करनी है या नहीं करनी है, यह सब बताया जाता है. यदि दिव्यांग हैं तो कैसे रहें, इस बारे में भी उनको जानकारी दी जाती है. हम लोग जो खर्च करते है, उसमें गांव के लोग और जान-पहचान के लोग भी मदद करते हैं.

महिलाओं की मददगार स्वाति.
महिलाओं की मददगार स्वाति. (Photo Credit: ETV Bharat)

महिलाओं का बदल रहा जीवन स्तर: समूह से पैसे लेकर प्रियंका अपना खुद का रोजगार कर रही हैं. सिलाई का काम करती हैं. दुकान चलाती हैं और आत्मनिर्भर बन चुकी हैं. प्रियंका ही नहीं अंजलि, कविता ऐसी कई महिलाएं हैं, जिनकी अलग-अलग कहानियां हैं. सब समूह से जुड़कर आत्मनिर्भर हो रही हैं. आज गांव में किसी ने कॉस्मेटिक की दुकान कर ली है, तो कोई सब्जियों की खेती कर रहा है.

कोई दूध का कारोबार कर रहा है, तो कई महिलाएं अलग-अलग कारोबार शुरू कर चुकी हैं. इनका कहना है कि आज उनका जीवन पूरी तरीके से बदल गया है. पहले उन्हें जहां अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं आज वह आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ रही हैं.

इन महिलाओं को राह दिखाने वाली स्वाति कहती हैं कि मैं खुद एक महिला हूं. महिलाओं के जीवन में बहुत सी दिक्कतें आती हैं. इन्हीं दिक्कतों ने मुझे प्रेरित किया है. इस काम में स्वाति के पति भी साथ दे रहे हैं.

