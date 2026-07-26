वृंदावन में बोले जल शक्ति मंत्री-BJP गरीबों के लिए काम करती है; विपक्षी दल वंशवाद के पोषक
मंत्री ने कहा कि 11 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है. 81 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 2:36 PM IST
मथुरा: उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रविवार को मथुरा-वृंदावन पहुंचे. उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुना. इस दौरान उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं यह वंशवाद की प्रतीक पार्टी है. यह सिर्फ देश को लूटते हैं.
जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने वृंदावन में कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बदलाव किए हैं. नई शिक्षा प्रणाली को मजबूत किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नौजवान छात्रों की आवाज सुनी और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया. उन्होंने कहा कि देश हित में जो उचित होता है, वहीं किया जाता है.
स्वतंत्र देव सिंह ने कहा केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों के हित में काम कर रही है. छात्रों के हित में काम कर रही है. किसानों के हित में काम करके लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति के पास तक विकास पहुंच रहा है.
11 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है. 81 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया जा रहा है. गन्ना मूल किसानों को समय पर उपलब्ध कराया गया.
प्रदेश की चर्चा में उन्होंने कहा कि 2017 से पहले जो माफिया राज हुआ करता था, वह सब खत्म कर दिया गया है. अब बहन-बेटियां, व्यापारी सभी सुरक्षित हैं. कहीं भी नकल माफिया हावी नहीं है.
2017 से पहले 5 बजे के बाद बिजली नहीं आती थी, अब बिजली मिल रही है. सड़कों का जाल बिछा है. प्रदेश का चौतरफा विकास हो रहा है. महराजजी की सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है.
पार्षद कार्यालय, बूथ क्र• 12, अटल्ला चुंगी, वृंदावन, जनपद मथुरा में स्थानीय जनों के साथ मा• प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी का प्रेरणादायक कार्यक्रम ‘मन की बात’ सुना। #MannKiBaat pic.twitter.com/Gu9gg4Np9i— Swatantra Dev Singh (@swatantrabjp) July 26, 2026
स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार में बैठे मंत्री और प्रदेश में बैठे उत्तर प्रदेश के मंत्री जो भी कदम उठाते हैं, गरीबों के हित में, किसानों के हित में उठाते हैं. यूपी में एयरपोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ी है. मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है और जीडीपी बढ़ रही है. ईमानदार सरकार अपना काम कर रही है.
भारतीय जनता पार्टी वंशवाद की पार्टी नहीं है. यहां एक चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है. साधारण परिवार का व्यक्ति देश का गृहमंत्री बनता है. संत जैसे लोग मुख्यमंत्री बनते हैं. यही वजह है कि देश के लोग और प्रदेश के लोग भाजपा की सरकार को पसंद करते हैं.
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