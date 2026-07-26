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वृंदावन में बोले जल शक्ति मंत्री-BJP गरीबों के लिए काम करती है; विपक्षी दल वंशवाद के पोषक

वृंदावन में बोले जल शक्ति मंत्री. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मथुरा: उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रविवार को मथुरा-वृंदावन पहुंचे. उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुना. इस दौरान उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं यह वंशवाद की प्रतीक पार्टी है. यह सिर्फ देश को लूटते हैं. जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने वृंदावन में कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बदलाव किए हैं. नई शिक्षा प्रणाली को मजबूत किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नौजवान छात्रों की आवाज सुनी और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया. उन्होंने कहा कि देश हित में जो उचित होता है, वहीं किया जाता है. स्वतंत्र देव सिंह ने कहा केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों के हित में काम कर रही है. छात्रों के हित में काम कर रही है. किसानों के हित में काम करके लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति के पास तक विकास पहुंच रहा है. 11 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है. 81 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया जा रहा है. गन्ना मूल किसानों को समय पर उपलब्ध कराया गया. उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)