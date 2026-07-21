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लखनऊ: स्वच्छ गंगा मिशन प्रोग्राम में स्वतंत्र देव सिंह बोले - 'अधिकारी जन-जन तक पहुंचाएं जल संरक्षण का महत्व'

लखनऊ: राज्य स्वच्छ गंगा मिशन की एक दिवसीय संगोष्ठी, स्वतंत्र देव सिंह ने कहा- 'अधिकारी जन-जन तक पहुंचाएं जल संरक्षण का महत्व' ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी में राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश की तरफ से 'भूजल संरक्षण एवं नदी पुनरुद्धार' विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, नदी पुनर्जीवन और जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, प्रशासनिक अधिकारियों समेत विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाना था. लखनऊ: राज्य स्वच्छ गंगा मिशन की एक दिवसीय संगोष्ठी (Photo Credit; ETV Bharat) संगोष्ठी का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अन्य अधिकारियों के साथ दीप प्रज्ज्वलन और जल कलश पूजन के साथ किया. इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वह जन-जन तक जल संरक्षण के महत्व को पहुंचाएं. साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों से जल संरक्षण को जन-जन तक पहुंचाने और अपने स्तर पर इसे बढ़ावा देने का संकल्प दिलाया.