मुश्किल में सख्ती से निपटेगी SWAT, बलौदाबाजार पुलिस लाइन में हुई विशेष ट्रेनिंग

पारंपरिक पुलिसिंग के साथ-साथ एक ऐसी विशेष टीम की आवश्यकता है, जो अचानक उत्पन्न होने वाली स्थितियों में तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित कर सके. इसी सोच के तहत जिले में SWAT टीम का गठन किया गया है. SWAT टीम में थाना और चौकियों में तैनात अधिकारी-कर्मचारियों को चिन्हित कर शामिल किया गया है. चयन में शारीरिक दक्षता, मानसिक सजगता, अनुशासन और आपात स्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता को प्राथमिकता दी गई है.

बलौदाबाजार : बलौदाबाजार जिले में कानून व्यवस्था को ज्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए SWAT का गठन किया गया है. ये टीम आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए गठित की गई है. 13 फरवरी 2026 को पुलिस लाइन बलौदाबाजार में SWAT टीम के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिसमें बलवा ड्रिल सहित आधुनिक उपकरणों के उपयोग का व्यावहारिक अभ्यास कराया गया. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में आयोजित किया गया, जिनका स्पष्ट निर्देश है कि जिले में किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित या संवेदनशील स्थिति में पुलिस की प्रतिक्रिया तेज, संगठित और प्रभावी होनी चाहिए.

बलौदाबाजार पुलिस लाइन में हुई विशेष ट्रेनिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



बलवा ड्रिल का सजीव पूर्वाभ्यास



अभ्यास में पुलिस बल को अलग-अलग पार्टियों में विभाजित किया गया, जिनमें बलवाई समूह, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट टीम, मेडिकल टीम, अश्रु गैस टीम और राइफल पार्टी शामिल थीं. हर टीम को उसका विशिष्ट दायित्व समझाया गया और फिर एक काल्पनिक स्थिति बनाकर पूरी प्रक्रिया का अभ्यास कराया गया. यह अभ्यास वास्तविक परिस्थितियों के जितना संभव हो सके, उतना निकट रखा गया, ताकि जवानों को मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर तैयारी मिल सके.





आधुनिक उपकरणों का प्रशिक्षण



प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान SWAT टीम के सदस्यों को आधुनिक उपकरणों के उपयोग की भी विस्तृत जानकारी दी गई. इसमें हैंड स्टन ग्रेनेड, डाई मार्कर और शॉर्ट रेंज सेल यानी अश्रु गैस के उपयोग के बारे में बताया गया. हैंड स्टन ग्रेनेड का उपयोग कब और कैसे करना है, इसकी सावधानियां क्या हैं, और किन परिस्थितियों में इसका प्रयोग उचित है, इस पर विस्तार से समझाया गया. इसी तरह डाई मार्कर के उपयोग से उपद्रवियों की पहचान कैसे की जा सकती है, यह भी बताया गया. अश्रु गैस के प्रयोग के दौरान सुरक्षा उपाय, दूरी, हवा की दिशा और भीड़ के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई कैसे की जाए, इस पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण के दौरान उपकरणों का डेमो भी किया गया, ताकि जवानों को वास्तविक अनुभव मिल सके.

उपद्रवियों से निपटने के लिए विशेष ट्रेनिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मुश्किल में सख्ती से निपटेगी SWAT (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रशिक्षण कार्यक्रम में यह भी स्पष्ट किया गया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के दौरान पुलिस को कानूनी प्रावधानों और मानवाधिकारों का पूरा ध्यान रखना होगा. बल का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए और वह भी नियमानुसार.जवानों को यह बताया गया कि किसी भी कार्रवाई के दौरान वीडियोग्राफी, दस्तावेजीकरण और साक्ष्य संकलन का महत्व क्या है. इससे न केवल पारदर्शिता बनी रहती है, बल्कि बाद में किसी भी कानूनी जांच में भी मदद मिलती है.बलवा ड्रिल में मेडिकल टीम की भूमिका भी महत्वपूर्ण बताई गई. यदि किसी भी कार्रवाई के दौरान कोई घायल होता है, चाहे वह पुलिसकर्मी हो या नागरिक, तो उसे तत्काल प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना आवश्यक है.इसी उद्देश्य से प्रशिक्षण में मेडिकल टीम को भी शामिल किया गया और समन्वित अभ्यास कराया गया.पुलिस विभाग की योजना है कि यह प्रशिक्षण केवल एक बार का कार्यक्रम न रह जाए, बल्कि समय-समय पर ऐसे अभ्यास आयोजित किए जाएं. बदलते हालात और नई चुनौतियों के अनुसार टीम को अपडेट रखना जरूरी है.अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि आगे भी विशेष मॉड्यूल आधारित प्रशिक्षण, शारीरिक दक्षता अभ्यास और मॉक ड्रिल आयोजित किए जाएंगे, ताकि टीम हर स्थिति के लिए तैयार रहे.

