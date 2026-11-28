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'स्वस्थ काशी' ऐप से सुधरेगी बनारस की सेहत, जानें अस्पतालों के बारे में क्या-क्या मिलेगी जानकारी और फायदे

'स्वस्थ काशी' ऐप से सुधरेगी बनारस की सेहत. ( ईटीवी भारत )

वाराणसी: काशी में इलाज के नाम पर होने वाली लूट और जानकारी के अभाव में भटकने वाले मरीजों को अब बड़ी राहत मिलने वाली है. स्वास्थ्य विभाग जल्द ही अपना खुद का मोबाइल एप्लीकेशन 'स्वस्थ काशी' लेकर आ रहा है.

इस ऐप के जरिए जिले के सभी 1147 पंजीकृत अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लीनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर की पूरी कुंडली एक क्लिक पर जनता के सामने होगी.

'स्वस्थ काशी' ऐप से सुधरेगी बनारस की सेहत. (ईटीवी भारत) मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ एन पी सिंह ने इस ऐप के बारे में बताया कि जनता को सही और पारदर्शी जानकारी देना विभाग की प्राथमिकता है. अक्सर मरीज को यह पता ही नहीं होता कि वह जिस अस्पताल में जा रहा है वह पंजीकृत है भी या नहीं, वहां कौन सी सुविधा है, डॉक्टर कौन है और इलाज का रेट क्या है. स्वस्थ काशी ऐप इसी भ्रम को खत्म करेगा. 'स्वस्थ काशी' ऐप से सुधरेगी बनारस की सेहत. (ईटीवी भारत) उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने इस ऐप का नाम स्वस्थ काशी रखा है. इसे गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से फ्री में डाउनलोड किया जा सकेगा. ऐप को इस तरह डिजाइन किया गया है कि कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर सके. इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा का विकल्प रहेगा. 'स्वस्थ काशी' ऐप से सुधरेगी बनारस की सेहत. (ईटीवी भारत) क्या होगा खास 1147 अस्पतालों की पूरी लिस्ट होगी मौजूद: जिले में वर्तमान में कुल 1147 चिकित्सा संस्थान पंजीकृत हैं. इनमें 560 नर्सिंग होम, 261 ओपीडी क्लीनिक, 113 डायग्नोस्टिक सेंटर, 162 पैथोलॉजी लैब और 50 बेड से अधिक क्षमता वाले 51 बड़े चिकित्सालय शामिल हैं. ऐप पर इन सभी की सूची, पता, फोन नंबर और फोटो के साथ उपलब्ध होगी. 'स्वस्थ काशी' ऐप से सुधरेगी बनारस की सेहत. (ईटीवी भारत) रजिस्ट्रेशन की जांच: इलाज कराने से पहले आप ऐप पर अस्पताल का नाम डालकर चेक कर सकेंगे कि वह स्वास्थ्य विभाग से पंजीकृत है या फर्जी तरीके से चल रहा है. बिना पंजीकरण के चलने वाले अस्पतालों पर विभाग ने सख्त कार्रवाई भी करेगा.