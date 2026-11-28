'स्वस्थ काशी' ऐप से सुधरेगी बनारस की सेहत, जानें अस्पतालों के बारे में क्या-क्या मिलेगी जानकारी और फायदे
'स्वस्थ काशी' को लेकर सीएमओ डॉ. एन पी सिंह ने बताया कि जनता को सही और पारदर्शी जानकारी देना विभाग की प्राथमिकता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 10:57 AM IST
वाराणसी: काशी में इलाज के नाम पर होने वाली लूट और जानकारी के अभाव में भटकने वाले मरीजों को अब बड़ी राहत मिलने वाली है. स्वास्थ्य विभाग जल्द ही अपना खुद का मोबाइल एप्लीकेशन 'स्वस्थ काशी' लेकर आ रहा है.
इस ऐप के जरिए जिले के सभी 1147 पंजीकृत अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लीनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर की पूरी कुंडली एक क्लिक पर जनता के सामने होगी.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ एन पी सिंह ने इस ऐप के बारे में बताया कि जनता को सही और पारदर्शी जानकारी देना विभाग की प्राथमिकता है. अक्सर मरीज को यह पता ही नहीं होता कि वह जिस अस्पताल में जा रहा है वह पंजीकृत है भी या नहीं, वहां कौन सी सुविधा है, डॉक्टर कौन है और इलाज का रेट क्या है. स्वस्थ काशी ऐप इसी भ्रम को खत्म करेगा.
उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने इस ऐप का नाम स्वस्थ काशी रखा है. इसे गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से फ्री में डाउनलोड किया जा सकेगा. ऐप को इस तरह डिजाइन किया गया है कि कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर सके. इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा का विकल्प रहेगा.
क्या होगा खास
1147 अस्पतालों की पूरी लिस्ट होगी मौजूद: जिले में वर्तमान में कुल 1147 चिकित्सा संस्थान पंजीकृत हैं. इनमें 560 नर्सिंग होम, 261 ओपीडी क्लीनिक, 113 डायग्नोस्टिक सेंटर, 162 पैथोलॉजी लैब और 50 बेड से अधिक क्षमता वाले 51 बड़े चिकित्सालय शामिल हैं. ऐप पर इन सभी की सूची, पता, फोन नंबर और फोटो के साथ उपलब्ध होगी.
रजिस्ट्रेशन की जांच: इलाज कराने से पहले आप ऐप पर अस्पताल का नाम डालकर चेक कर सकेंगे कि वह स्वास्थ्य विभाग से पंजीकृत है या फर्जी तरीके से चल रहा है. बिना पंजीकरण के चलने वाले अस्पतालों पर विभाग ने सख्त कार्रवाई भी करेगा.
रेट लिस्ट होगी सार्वजनिक: अब सभी निजी अस्पतालों को अपनी हर सेवा की रेट लिस्ट बोर्ड पर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. यही रेट लिस्ट स्वस्थ काशी ऐप पर भी दिखेगी. इससे ओपीडी फीस, बेड चार्ज, आईसीयू चार्ज, सर्जरी और जांच के रेट में मनमानी नहीं हो सकेगी.
आयुष्मान भारत की जानकारी: ऐप पर यह साफ दिखेगा कि कौन सा अस्पताल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ा है. वहां आयुष्मान से कौन-कौन सी बीमारी का मुफ्त इलाज होगा, क्या सुविधाएं मिलेंगी और किससे संपर्क करना है.
सीएमओ ने कहा है कि आयुष्मान मरीज से पैसा वसूलने वाले अस्पतालों पर वसूली गई रकम का 5 से 20 गुना तक जुर्माना, भुगतान रोकने और ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई होगी. किस अस्पताल में कितने बेड हैं, आईसीयू है या नहीं, वेंटिलेटर है या नहीं, कौन से विशेषज्ञ डॉक्टर किस दिन बैठते हैं, ओपीडी का समय क्या है, यह सब जानकारी पहले से ही मिल जाएगी. इससे मरीज को अस्पताल पहुंचकर भटकना नहीं पड़ेगा.
उन्होंने बताया की ऐप में जीपीएस और गूगल मैप की सुविधा भी जोड़ी जा रही है, जिससे कोई भी अपने लोकेशन से सबसे नजदीकी सरकारी अस्पताल, सीएचसी-पीएचसी या प्राइवेट अस्पताल खोज सकेंगे और सीधे रास्ता देख सकेगा. बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए यह सबसे ज्यादा उपयोगी होगा.
क्यों पड़ी ऐप की जरूरत
सीएमओ डॉ एनपी सिंह ने बताया कि विभाग के पास लगातार शिकायतें आ रही थीं कि आयुष्मान मरीजों से पैसे लिए जा रहे हैं, रेट से ज्यादा वसूली हो रही है. जांच में 14 ऐसे अस्पताल चिह्नित हुए हैं, जो दिल्ली से संचालित हो रहे हैं. उन पर कार्रवाई चल रही है. इसके अलावा 11 सितंबर 2026 को जारी आदेश के बाद भी कई अस्पतालों ने आयुष्मान बोर्ड और रेट लिस्ट नहीं लगाई है.
स्वस्थ काशी' ऐप से पारदर्शिता आएगी. मरीज जागरूक होगा तो, अस्पताल भी मनमानी नहीं कर पाएंगे. फिलहाल ऐप को अंतिम चरण में तैयार किया जा रहा है और बहुत जल्द इसे जनता के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा.