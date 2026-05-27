स्वस्थ बस्तर अभियान, पहली बार गोगुंडा पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम
कभी नक्सली घटनाओं के कारण सुर्खियों में रहने वाले गोगुंडा गांव में अब विकास और उम्मीद की नई कहानी लिखी जा रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 27, 2026 at 3:04 PM IST
सुकमा: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के गोगुंडा गांव के लोग दशकों तक नक्सल दहशत के साए में जीने को मजबूर रहे हैं. घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों के बीच बसे इस गांव में नक्सलियों के कब्जे और भय के कारण सड़क, संचार और स्वास्थ्य सुविधाएं कोसों दूर थीं. कई ग्रामीण ऐसे भी थे, जिन्होंने जीवनभर डॉक्टर तक नहीं देखा. सुरक्षा कैंप खुलने के बाद प्रशासन की पहुंच धीरे-धीरे गांव तक बनने लगी है. स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम पहली बार मोतियाबिंद के मरीजों को लेने गोगुंडा पहुंची.
सुकमा कलेक्टर अमित कुमार के दिशा-निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और ग्रामीणों का हेल्थ चेकअप किया. नेत्र सहायक अधिकारी सचिन वैध ने ग्रामीणों की आंखों की जांच की. 10 ग्रामीणों में मोतियाबिंद के लक्षण पाए गए, जिसके बाद सभी मरीजों को बेहतर इलाज और ऑपरेशन के लिए जिला अस्पताल सुकमा लाया गया.
स्वस्थ बस्तर अभियान
गोगुंडा के कुछ बुजुर्गों ने बताया कि गरीबी, दूरी और नक्सली भय के कारण आंखों का इलाज नहीं करा पा रहे थे. गांव से अस्पताल तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ता था. रास्ते में घने जंगल, पहाड़ और बारिश के दिनों में उफनते नाले ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ा देते थे.
पहले गंभीर मरीज को चारपाई में बांधकर कई किलोमीटर तक जंगलों से होकर ले जाना पड़ता था: ग्रामीण
कई बार रास्ते में ही मरीज दम तोड़ देते थे: ग्रामीण
नक्सल घटनाओं के डर से स्वास्थ्य विभाग की टीम नियमित रूप से गांव नहीं पहुंच पाती थी: ग्रामीण
अब हालात धीरे-धीरे बदल रहे
ग्रामीणों ने बताया कि सुरक्षा बलों की मौजूदगी और कैंप स्थापित होने के बाद प्रशासनिक गतिविधियां बढ़ी हैं. स्वास्थ्य विभाग, राशन, सड़क, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाएं अब गांवों तक पहुंचने लगी हैं. जो गांव कभी नक्सलियों की वजह से प्रशासन के लिए चुनौती माने जाते थे, वहीं अब स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंचकर लोगों का इलाज कर रही हैं.
स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े क्या कहते हैं
- सुकमा की टोटल पापुलेशन टारगेट - 293375
- टोटल स्क्रीनिंग - 251999
- टोटल सस्पेक्ट - 4418
- टोटल मरीजों को रेफर किया गया है - 5881
स्वस्थ बस्तर अभियान का उद्देश्य
स्वस्थ बस्तर अभियान का उद्देश्य ही यही है कि दूरस्थ और संवेदनशील इलाकों में रहने वाले आदिवासी परिवारों को उनके गांव के करीब स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें. प्रशासन की कोशिश है कि कोई भी ग्रामीण सिर्फ दूरी या डर की वजह से इलाज से वंचित न रहे.
जहां कभी बंदूकें और बारूद विकास का रास्ता रोकते थे, वहीं अब एंबुलेंस और स्वास्थ्य टीमें उम्मीद लेकर पहुंच रही हैं. यह बदलाव केवल प्रशासनिक उपलब्धि नहीं, बल्कि उन ग्रामीणों के जीवन में लौटती विश्वास की कहानी है, जो दशकों तक भय और उपेक्षा में जीते रहे.
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