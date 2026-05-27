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स्वस्थ बस्तर अभियान, पहली बार गोगुंडा पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम

सुकमा: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के गोगुंडा गांव के लोग दशकों तक नक्सल दहशत के साए में जीने को मजबूर रहे हैं. घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों के बीच बसे इस गांव में नक्सलियों के कब्जे और भय के कारण सड़क, संचार और स्वास्थ्य सुविधाएं कोसों दूर थीं. कई ग्रामीण ऐसे भी थे, जिन्होंने जीवनभर डॉक्टर तक नहीं देखा. सुरक्षा कैंप खुलने के बाद प्रशासन की पहुंच धीरे-धीरे गांव तक बनने लगी है. स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम पहली बार मोतियाबिंद के मरीजों को लेने गोगुंडा पहुंची.

सुकमा कलेक्टर अमित कुमार के दिशा-निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और ग्रामीणों का हेल्थ चेकअप किया. नेत्र सहायक अधिकारी सचिन वैध ने ग्रामीणों की आंखों की जांच की. 10 ग्रामीणों में मोतियाबिंद के लक्षण पाए गए, जिसके बाद सभी मरीजों को बेहतर इलाज और ऑपरेशन के लिए जिला अस्पताल सुकमा लाया गया.

अब हालात धीरे-धीरे बदल रहे (ETV Bharat)

स्वस्थ बस्तर अभियान

गोगुंडा के कुछ बुजुर्गों ने बताया कि गरीबी, दूरी और नक्सली भय के कारण आंखों का इलाज नहीं करा पा रहे थे. गांव से अस्पताल तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ता था. रास्ते में घने जंगल, पहाड़ और बारिश के दिनों में उफनते नाले ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ा देते थे.