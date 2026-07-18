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Special: 35,000 माचिसों का दुर्लभ संग्रह, 7वीं की छात्रा ने घर में ही बना डाला अनोखा 'म्यूजियम'

पिता से मिली आगे बढ़ने की प्रेरणा: स्वरूपा को यह अनोखा शौक घर के माहौल से मिला. उनके पिता किशन सोनी लंबे समय से पुराने नोट, सिक्के, डाक टिकट, ऐतिहासिक अखबार और प्राचीन वस्तुओं के संग्रहकर्ता हैं. स्वरूपा ने बताया कि बचपन से ही घर में दुर्लभ चीजों को सहेजते हुए देखकर उनके मन में भी कुछ अलग करने की इच्छा जागी. उन्होंने माचिस की डिब्बियों को अपना विषय चुना. शुरुआत महज कुछ दर्जन डिब्बियों से हुई थी, लेकिन उनके इस जुनून को देखकर परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों ने भी उनका साथ दिया. इसी सहयोग का नतीजा है कि आज यह संग्रह 35,000 का आंकड़ा पार कर चुका है.

हर डिब्बी कहती है एक अनकही कहानी: ईटीवी भारत से खास बातचीत में स्वरूपा ने बताया कि इन माचिस की डिब्बियों की सबसे बड़ी खासियत इनकी विविधता है. इन पर केवल ब्रांड के नाम नहीं हैं, बल्कि कहीं ऐतिहासिक स्मारकों के चित्र हैं, तो कहीं वन्यजीव, धार्मिक स्थल, प्राकृतिक दृश्य, खेल, लोक संस्कृति, राष्ट्रीय प्रतीक और महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश अंकित हैं. इनमें से कई डिब्बियां 'सीमित संस्करण' की हैं, जो अब बाजार में मिलना नामुमकिन हैं. यही कारण है कि यह संग्रह अब सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दस्तावेज बन चुका है.

कई देशों से की माचिस की डिब्बियां: स्वरूपा का यह संग्रह केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वैश्विक विविधता की झलक मिलती है. उनके इस अनोखे 'म्यूजियम' में इंग्लैंड, इजरायल, जापान, अमेरिका, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया के कई बड़े देशों की माचिस की डिब्बियां पूरी तरह सुरक्षित हैं. इसके अलावा, भारत के लगभग हर राज्य की पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन वाली माचिस भी इस संग्रह की शोभा बढ़ा रही हैं.

बीकानेर: शौक अगर जुनून बन जाए, तो उम्र सिर्फ एक नंबर रह जाती है. कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बीकानेर की सातवीं कक्षा पढ़ने वाली 15 वर्षीय स्वरूपा सोनी ने. जहां आज की पीढ़ी का अधिकांश समय स्मार्टफोन और डिजिटल दुनिया में बीतता है, वहीं सातवीं कक्षा की इस छात्रा ने माचिस की डिब्बियों का एक ऐसा अनोखा संसार खड़ा कर दिया है, जिसे देखकर बड़े-बड़े विशेषज्ञ भी हैरान हैं. पिछले पांच सालों की कड़ी मेहनत और लगन की बदौलत स्वरूपा के पास आज 35 हजार से अधिक माचिस की डिब्बियों का एक दुर्लभ संग्रह है, जो किसी निजी संग्रहालय से कम नहीं है.

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देश-विदेश से आता है संग्रह: स्वरूपा ने बताया कि परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और परिचित जब भी किसी नए शहर या विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वहां की खास डिजाइन वाली माचिस डिब्बियां स्वरूपा के लिए लेकर आते हैं. कई अन्य संग्रहकर्ता भी उनसे संपर्क कर दुर्लभ डिब्बियों का आदान-प्रदान करते हैं. कुछ लोग डाक और कूरियर के जरिए विशेष माचिस भेजते हैं. यही कारण है कि उनके संग्रह में ऐसी कई डिब्बियां हैं जिन्हें बाजार में ढूंढ पाना अब लगभग असंभव है.

कई देशों की माचिस स्वरूपा के पास हैं (ETV Bharat Bikaner)

दुर्लभ माचिस बनी आकर्षण का केंद्र: संग्रह में कई खास डिब्बियां अपनी बनावट और आकार के कारण सबसे ज्यादा ध्यान खींचती हैं. इनमें करीब 10 इंच लंबी माचिस और सवा इंच जितनी छोटी तीलियों वाली माचिस प्रमुख हैं. लकड़ी, कार्डबोर्ड और विशेष पैकेजिंग वाली डिब्बियां भी मौजूद हैं. कई डिब्बियों पर उभरी हुई कलाकृतियां, सुनहरे प्रिंट और आकर्षक चित्रांकन उन्हें बाकी माचिसों से अलग पहचान देते हैं.

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हजारों लेबल भी व्यवस्थित रूप से सुरक्षित: स्वरूपा ने सिर्फ डिब्बियां ही नहीं, बल्कि उनके लेबल और कवर भी सावधानी से सुरक्षित रखे हैं. उन्होंने विभिन्न विषयों के आधार पर अलग-अलग फोल्डर तैयार किए हैं. इनमें फल एवं फूल, वन्यजीव, ऐतिहासिक धरोहर, धार्मिक स्थल, खेल, परिवहन, प्रकृति, लोक संस्कृति, सामाजिक संदेश और पर्यटन स्थल जैसे विषयों के हजारों लेबल संग्रहित हैं. हर फोल्डर को इतनी अच्छी तरह व्यवस्थित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से उन्हें देख और समझ सके.

छोटी तीलियों वाली माचिस (ETV Bharat Bikaner)

इतिहास को संजोने की कोशिश: स्वरूपा का मानना है कि माचिस की डिब्बियां किसी भी युग की कला, विज्ञापन, सामाजिक सोच और तकनीकी प्रगति का आईना होती हैं. समय के साथ इनके डिजाइन में आए बदलाव इतिहास को भी दर्शाते हैं, इसलिए वह इस संग्रह को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संरक्षित रखना चाहती हैं. उनकी नजर में यह छोटी-सी वस्तु भी देश और समाज की पहचान को अपने अंदर समेटे रखती है.

लंबी तीलियों वाली माचिस (ETV Bharat Bikaner)

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विश्व रिकॉर्ड और संग्रहालय का सपना: स्वरूपा का कहना है कि उनका लक्ष्य अपने माचिसों के संग्रह को और समृद्ध बनाना है. वह चाहती हैं कि भविष्य में उनका नाम विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हो और बीकानेर में एक स्थायी 'मैच बॉक्स म्यूजियम' स्थापित किया जाए. इस म्यूजियम में देश-विदेश से आने वाले पर्यटक माचिस की डिब्बियों के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों, कलाओं, इतिहास और डिजाइनों की यात्रा कर सकें.

कई प्रकार की माचिस इसमें शामिल हैं (ETV Bharat Bikaner)

युवाओं के लिए प्रेरणा: स्वरूपा की यह उपलब्धि युवाओं को साफ संदेश देती है कि किसी भी शौक को धैर्य, अनुशासन और निरंतरता के साथ आगे बढ़ाया जाए तो वह व्यक्तिगत रुचि से आगे बढ़कर समाज में पहचान बनाने का माध्यम बन जाता है. आज उनका संग्रह बीकानेर के साथ-साथ पूरे राजस्थान के लिए गौरव का विषय बन गया है और अनेक युवाओं को अपनी रुचियों को नया आयाम देने की प्रेरणा दे रहा है.

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