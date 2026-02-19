ETV Bharat / state

स्वर्ण शक्ति संगठन का UGC के नए नियमों के खिलाफ हल्ला बोल, हल्द्वानी में होगा बड़ा आंदोलन

हल्द्वानी: यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के नए प्रवाधनों के खिलाफ स्वर्ण समाज का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है. हल्द्वानी में यूजीसी के नए प्रवाधनों के खिलाफ स्वर्ण शक्ति संगठन ने बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है. संगठन ने 21 फरवरी को शहर में विशाल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है. प्रेस वार्ता के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने सरकार से नए प्रावधान को वापस लेने की मांग की.

हल्द्वानी में यूजीसी के नए कानून के विरोध की आवाजें तेज हो गई हैं. स्वर्ण शक्ति संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 21 फरवरी को व्यापक आंदोलन की घोषणा की. संगठन के संयोजक प्रकाश हरबोला ने कहा कि नया यूजीसी कानून के कई प्रावधान सामाजिक संतुलन को प्रभावित करने वाले हैं और यह स्वर्ण समाज के हितों के खिलाफ है.

स्वर्ण शक्ति संगठन का UGC के नए नियमों के खिलाफ हल्ला बोल (ETV Bharat)

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बिना व्यापक संवाद के ऐसा विधेयक ला रही है, जिससे समाज में असंतोष बढ़ सकता है. संगठन नेस्वर्णों की पुकार, मत करो अत्याचार के नारे के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है. संगठन के अनुसार 21 फरवरी को हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड से एक विशाल रैली निकाली जाएगी. रैली शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचेगी, जहां प्रदर्शनकारी जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे.

ज्ञापन में यूजीसी के नए प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की जाएगी. उन्होंने बताया गया कि आंदोलन में व्यापार मंडल, विभिन्न सामाजिक संगठनों, पूर्व सैनिकों, ओल्ड पेंशनर्स, पंजाबी सभा, अग्रवाल सभा तथा छात्रसंघ का समर्थन प्राप्त है. आयोजकों का दावा है कि रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे.