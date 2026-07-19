मानवता की अनूठी मिसाल: खैरथल-तिजारा की 'स्वर्ग आश्रम सेवा समिति' पिछले 25 वर्षों से बनी लावारिसों की अंतिम हमसफर
खैरथल-तिजारा की स्वर्ग आश्रम सेवा समिति लावारिसों का सनातनी रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार व अस्थि विसर्जन कर मानवता की सेवा कर रही है.
Published : July 19, 2026 at 8:32 AM IST
अलवर : आज की आधुनिक, भागदौड़ भरी और आपाधापी से भरी जिंदगी में जहां इंसानियत का दायरा सिमटता जा रहा है और लोग अपने निजी स्वार्थों व व्यस्तताओं के चलते अपनों से ही दूरियां बना रहे हैं, वहीं खैरथल-तिजारा जिले से दिल को छू लेने वाली एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो समाज में गिरते मानवीय मूल्यों को एक नई संजीवनी दे रही है.
क्षेत्र की 'स्वर्ग आश्रम सेवा समिति' पिछले 25 वर्षों से एक ऐसे पावन और नि: स्वार्थ मिशन में जुटी हुई है, जिसकी कल्पना मात्र से ही मन श्रद्धा से भर जाता है. यह संस्था समाज के उन अभागे, लावारिस और असहाय लोगों की अंतिम यात्रा की सच्ची साथी बनी हुई है, जिनका इस दुनिया में आगे-पीछे कोई अपना कहने वाला नहीं है. जब कोई लावारिस शव मिलता है, तो उसे सिर्फ एक बेजान देह न मानकर, एक इंसान के रूप में गरिमापूर्ण विदाई देना ही इस संस्था का परम धर्म बन चुका है.
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वर्ष 2002 में शुरू हुई इस अनूठी सेवा के तहत संस्था अब तक 416 से ज्यादा लावारिस, असहाय और गरीब लोगों का पूरे सम्मान और धार्मिक विधि-विधान के साथ अंतिम संस्कार करा चुकी है. इतना ही नहीं, संस्था अपने खर्च पर उनकी अस्थियां हरिद्वार ले जाकर गंगा में विसर्जित भी कराती है. अब इस सेवा का दायरा बढ़ाते हुए समिति ने गरीब और असहाय बेटियों के विवाह की जिम्मेदारी भी उठाई है और अब तक तीन बेटियों की शादी सम्मानपूर्वक संपन्न करा चुकी है.
एक संत के वचनों ने बदल दी जीवन की राह : संस्था के सचिव योगेश कुमार गुप्ता ने इस भावुक यात्रा की शुरुआत के पीछे की प्रेरणादायक कहानी साझा की. उन्होंने बताया कि इस अद्वितीय मानव सेवा का बीज आज से कई साल पहले, सन 1991 में उनके दिल में बोया गया था. उस दौरान वे हरिद्वार की धार्मिक यात्रा पर गए हुए थे. वहां एक आश्रम में संत के प्रवचनों को सुनते समय उनके कानों में एक ऐसी बात पड़ी, जिसने उनके जीवन की दिशा और दशा हमेशा के लिए बदल दी. संत ने अपने प्रवचन में कहा था कि "संसार में सौ हवन यज्ञ करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह पुण्य फल किसी एक लावारिस या बेसहारा शव के दाह संस्कार में पूर्ण रूप से अपनी भूमिका निभाने मात्र से मिल जाता है.
योगेश कुमार गुप्ता ने बताया कि संस्था की ओर से 2002 से लावारिस व असहाय व गरीब तबके के लोगों के अंतिम संस्कार करवाने की मुहिम शुरू की गई. जिसमें अब तक 416 लावारिसों की सम्मानपूर्वक अंत्येष्टि करवाई जा चुकी है. योगेश गुप्ता ने बताया कि स्वर्ग आश्रम सेवा समिति ने 2002 से आज तक केवल एक सामाजिक संस्था नहीं बल्कि मानवता संवेदनशीलता और नि:स्वार्थ सेवा का उदाहरण बन चुकी है. उन्होंने कहा की धरती पर आने वाले लोगों को सम्मान पूर्वक विदाई का भी अधिकार है फिर चाहे वह व्यक्ति अपना हो या कोई ओर हो. संस्था के जनसेवा कार्य में लोगों का भी सहयोग मिलने लगा है. क्षेत्र के लोग संस्था की मदद के लिए आगे आने लगे हैं.
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41 कर्मयोगियों की टीम कर रही है कायाकल्प : समय के साथ इस पुण्य कारवां में लोग जुड़ते चले गए. योगेश कुमार गुप्ता ने बताया कि शुरुआत में यह यात्रा बहुत सीमित स्तर पर थी, लेकिन आज संस्था के साथ करीब 41 सक्रिय सदस्य जुड़े हुए हैं, जो चौबीसों घंटे किसी भी सामाजिक कार्य में अपनी सहभागिता निभाने के लिए तैयार रहते हैं. यह 41 सदस्य समाज के सच्चे कर्मयोगी हैं. संस्था द्वारा केवल अंतिम संस्कार ही नहीं किया जाता, बल्कि इनके सामाजिक कार्यों का दायरा बहुत व्यापक है. समिति ने स्थानीय शमशान घाट की बदहाल स्थिति को सुधारने का बीड़ा उठाया, वहां स्थित पार्कों को पेड़-पौधे लगाकर सुंदर और हरा-भरा बनाया, फलदार वृक्षों का रोपण किया, आमजन के लिए पीने के स्वच्छ पानी की उत्तम व्यवस्थाएं कीं और शमशान परिसर में भव्य मंदिरों का निर्माण करवाकर उनकी नियमित देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली है. संस्था के सभी सदस्य हर कार्य में अग्रणी भूमिका निभाते हैं.
खुद का खर्च वहन कर जाते है हरिद्वार : योगेश गुप्ता ने बताया संस्था की ओर से गरीब, लावारिस व असहाय लोगों की मृत्यु होने पर सम्मानपूर्वक अंत्येष्टि कराई जाती है. इस दौरान संस्था की ओर से लकड़ी का प्रबंध किया जाता है. सबसे खास बात यह है कि अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जाने वाले सदस्यों के यात्रा, रहने और खाने-पीने का पूरा खर्च संस्था के कोष से नहीं, बल्कि सदस्य स्वयं अपनी जेब से वहन करते हैं. वे इसे अपनी व्यक्तिगत धार्मिक और नैतिक जिम्मेदारी मानते हैं.
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अस्थि संचय के लिए विशेष 26 लॉकरों का निर्माण : संस्था की कार्यप्रणाली बेहद सुव्यवस्थित और संवेदनशील है. समिति की ओर से स्थानीय शमशान घाट में एक विशेष और अनोखी व्यवस्था की गई है, जिसके तहत वहां 26 विशेष लॉकर बनाए गए हैं. जब किसी लावारिस या गरीब व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है, तो उसके बाद उसकी अस्थियों को पूरी पवित्रता के साथ संग्रहित करके इन सुरक्षित लॉकरों में लॉक करके रख दिया जाता है. इसके बाद, समय-समय पर संस्था के सदस्य इन अस्थियों को ससम्मान लेकर हरिद्वार रवाना होते हैं.
गरीब बच्चियों की शादी की मुहिम की शुरू : योगेश गुप्ता ने बताया कि संस्था की ओर से गत माह महत्वपूर्ण सेवा भी शुरू की गई है. जिसमें क्षेत्र की गरीब बच्चियों की शादी करवाई जा रही है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में तीन बच्चों की शादी संस्था की ओर से करवाई गई है. आगे भी गरीब तबके के परिवार की बच्चियों की जानकारी मिलने पर शादी का कार्यक्रम करवाया जाएगा.
जनप्रतिनिधि से लेते हैं प्रमाण : संस्था के सचिव योगेश कुमार गुप्ता ने बताया कि गरीब परिवार होने का प्रमाण क्षेत्र के जनप्रतिनिधि सहित क्षेत्र के पांच गणमान्य सदस्यों से लिया जाता है. संस्था की ओर से उस परिवार के बारे में जानकारी ली जाती है और गरीब परिवार का प्रमाण मिलने पर बच्चियों की शादी कराई जाती है.
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पहले आने से डरते थे अब देर रात तक टहलते हैं लोग : संस्था के सचिव योगेश गुप्ता ने बताया कि संस्था की ओर से शमशान घाट स्थित बंजर पड़े पार्क को भी नया रूप दिया गया है. इसके बाद क्षेत्रवासी अब देर रात तक पार्क में टहलते हुए दिखाई देते हैं. पहले लोग श्मशान घाट के पार्क में आने से डरते थे. उन्होंने बताया कि संस्था की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं की निरंतर मॉनिटरिंग भी की जाती है.