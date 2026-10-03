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कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर को स्वामी यशवीर का जवाब, बोले- सनातन के खिलाफ बयानबाजी बर्दाश्त नहीं

मणिशंकर अय्यर ने जनवरी 2026 में एक कार्यक्रम में हिंदू धर्म को महान आध्यात्मिक धर्म और हिंदुत्व को राजनीतिक विचारधारा बताया था.

बागपत में स्वामी यशवीर को लोगों ने किया स्वागत.
बागपत में स्वामी यशवीर को लोगों ने किया स्वागत. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 8:21 PM IST

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Updated : October 3, 2026 at 8:44 PM IST

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बागपत : कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की हिंदुत्व को लेकर की गई टिप्पणी पर बघरा पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी यशवीर महाराज ने पलटवार किया है. बागपत पहुंचे स्वामी यशवीर महाराज ने मणिशंकर अय्यर पर तीखी टिप्पणी करते हुए उन्हें देश और सनातन विरोधी बताया. मणिशंकर अय्यर ने जनवरी 2026 में एक कार्यक्रम में हिंदू धर्म को महान आध्यात्मिक धर्म और हिंदुत्व को राजनीतिक विचारधारा बताया था.

स्वामी यशवीर महाराज ने कहा कि हिंदू धर्म और सनातन को लेकर इस तरह की टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती. उन्होंने दावा किया कि किसी कांग्रेस नेता में मुस्लिम धर्मांतरण को कट्टरवाद कहने की हिम्मत नहीं है. उन्होंने हिंदू समाज को भी अपने अधिकारों और धार्मिक पहचान के प्रति जागरूक होने का आह्वान किया.

स्वामी यशवीर बोले- सनातन के खिलाफ बयानबाजी बर्दाश्त नहीं. (Video Credit; ETV Bharat)
फिलिस्तीन-इजरायल युद्ध का जिक्र करते हुए स्वामी यशवीर ने कहा कि जिन्हें इस युद्ध से परेशानी हो रही है, उन्हें वहां जाकर युद्ध में भाग लेना चाहिए.

उन्होंने लव जिहाद के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी और कहा कि अब लव जिहाद की दिशा मोड़ने की जरूरत है. आगामी विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए स्वामी यशवीर महाराज ने आरोप लगाया कि जाति की बात करने वाले लोगों की जेबें भरी जा रही हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुस्लिमों को विदेशों से फंडिंग मिल रही है.

स्वामी यशवीर महाराज सात अक्टूबर को मुजफ्फरनगर के बघरा स्थित योग साधना यशवीर आश्रम में होने वाले विराट हिंदू महासम्मेलन और संकट मोचन महायज्ञ के लिए समर्थन जुटाने बागपत पहुंचे थे. इससे पहले भी वे विभिन्न स्थानों पर बैठकों और पंचायतों के माध्यम से लोगों से सम्मेलन में पहुंचने की अपील कर चुके हैं.
उन्होंने हिंदू समाज से जाति, क्षेत्र और दलगत भेदभाव से ऊपर उठकर एकजुट होने का आह्वान किया.

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Last Updated : October 3, 2026 at 8:44 PM IST

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