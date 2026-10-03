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कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर को स्वामी यशवीर का जवाब, बोले- सनातन के खिलाफ बयानबाजी बर्दाश्त नहीं

बागपत में स्वामी यशवीर को लोगों ने किया स्वागत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बागपत : कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की हिंदुत्व को लेकर की गई टिप्पणी पर बघरा पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी यशवीर महाराज ने पलटवार किया है. बागपत पहुंचे स्वामी यशवीर महाराज ने मणिशंकर अय्यर पर तीखी टिप्पणी करते हुए उन्हें देश और सनातन विरोधी बताया. मणिशंकर अय्यर ने जनवरी 2026 में एक कार्यक्रम में हिंदू धर्म को महान आध्यात्मिक धर्म और हिंदुत्व को राजनीतिक विचारधारा बताया था.