धर्मांतरण पर मेरठ में संतों की हुंकार; आयुष मलिक की जल्द होगी घर वापसी
हिंदू समाज के लोग लगातार आयुष के संपर्क में हैं, दावा उसे गुमराह नहीं होने दिया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 2:07 PM IST
मेरठ: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण और कथित 'लव जिहाद' के बढ़ते मामलों को लेकर संतों और हिंदू संगठनों ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है. रविवार को मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCSU) में सेवा संस्थान की ओर से 'धर्मांतरण और सामाजिक जागरूकता' विषय पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे मुजफ्फरनगर के बघरा स्थित योग साधना आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी यशवीर महाराज ने मंच से कई गंभीर आरोप लगाए. इस दौरान उन्होंने शामली के बहुचर्चित आयुष मलिक प्रकरण और बागपत के तुषार चौहान मामले पर खुलकर बात की, साथ ही आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर भी अपनी रणनीति साफ कर दी.
आयुष मलिक की जल्द होगी सनातन धर्म में वापसी: उन्होंने कहा कि हिंदू समाज के लोग लगातार आयुष के संपर्क में हैं और उसे गुमराह करने वाली ताकतों के चंगुल से छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं. मामले में अब-तक सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं.
स्वामी यशवीर ने बताया कि शामली प्रकरण में सनातन समाज के लोग लगातार आयुष मलिक को समझाने का प्रयास कर रहे हैं. समाज के इन सामूहिक प्रयासों का सकारात्मक असर जमीन पर दिखने लगा है. हमें पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द आयुष की सनातन धर्म में घर वापसी होगी. समाज अब जाग चुका है और इस तरह की साजिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा.
राष्ट्रविरोधी साजिश का आरोप: बागपत के तुषार चौहान मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए स्वामी यशवीर महाराज ने पुलिस और स्थानीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाए.
उन्होंने आरोप लगाया कि तुषार को सिर्फ धर्म परिवर्तन तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि उसके पीछे एक बड़ा राष्ट्रविरोधी नेटवर्क काम कर रहा है. तुषार चौहान को कुछ कट्टरपंथी तत्वों ने योजनाबद्ध तरीके से अपने प्रभाव में लिया और उसे देश विरोधी गतिविधियों की ओर धकेल दिया. इस संवेदनशील मामले की जांच में कई महत्वपूर्ण पहलुओं और कड़ियों को छोड़ दिया गया है, जो कि बेहद चिंताजनक है.
मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि तुषार चौहान प्रकरण की दोबारा से निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, इस पूरे सिंडिकेट का भंडाफोड़ हो सके.
नाम बदलकर ढाबा चलाने वालों के खिलाफ चलेगा अभियान: आगामी कांवड़ यात्रा का उल्लेख करते हुए स्वामी यशवीर महाराज ने व्यापारियों और प्रशासन को दो टूक चेतावनी दी. कांवड़ मार्ग पर किसी भी तरह का छलावा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आगामी कांवड़ यात्रा के दौरान जो लोग अपनी पहचान छिपाकर या हिंदू देवी देवताओं के नाम पर होटल, ढाबे और रेहड़ी-पटरी संचालित करते हैं. उनके खिलाफ पहले की तरह ही पुरजोर अभियान चलाया जाएगा.
शिवभक्तों की आस्था और शुद्धता से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं है. हर व्यापारी को अपनी असली पहचान स्पष्ट तौर पर लिखनी होगी. उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रलोभनों, दबावों और छद्म तरीकों से समाज को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, जिससे निपटने का एकमात्र तरीका सामाजिक जागरूकता और एकजुटता है. मेरठ में हुए इस कार्यक्रम के बाद अब क्षेत्र में धर्मांतरण के मामलों को लेकर एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई है.
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