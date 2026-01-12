स्वामी विवेकानंद जंयती: बिलासपुर में बच्चों ने नशा मुक्ति के खिलाफ दिलाई शपथ, बनाया ये रिकॉर्ड

ETV Bharat / state

1500 बच्चों ने स्वामी विवेकानंद जी की वेशभूषा में वंदे मातरम का गायन किया.

स्वामी विवेकानंद जंयती (ETV Bharat)
बिलासपुर: संस्कारधानी मेंं आज स्वामी विवेकानंद जयंती का आयोजन धूमधाम के साथ किया गया. स्वामी विवेकानंद जयंती के साथ-साथ आज राष्ट्रीय युवा महोत्सव भी मनाया गया. खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से, पुलिस ग्राउंड में आयोजित स्वामी विवेकानंद चेतना महोत्सव में, 1500 बच्चों ने स्वामी विवेकानंद जी की वेशभूषा में सामूहिक रूप से पूर्ण वंदेमातरम का गायन किया.

स्वामी विवेकानंद जंयती

स्वामी विवेकानंद जयंती और राष्ट्रीय युवा महोत्सव के आयोजन में, डिप्टी सीएम अरूण साव सहित कई नेता और गणमान्य लोग शामिल हुए. बिलासपुर पहुंचे डिप्टी सीएम अरूण साव ने स्वामी विवेकानंद उद्यान में स्कूली बच्चों से कहा कि, बिलासपुर में 1500 बच्चों ने स्वामी विवेकानंद जी की वेशभूषा में नशा मुक्ति का शपथ लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है.

स्वामी विवेकानंद जंयती (ETV Bharat)

गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज हुआ नाम

उपमुख्यमंत्री अरूण साव ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने दुनिया को भारत के आध्यात्म परिचित कराया. अरूण साव ने कहा कि, जो मनुष्य स्वयं पर नियंत्रण कर लेता है, वहीं दुनिया में महान बनता है. अरूण साव ने कहा कि मनुष्य वही है, जो स्वयं पर शासन कर सकता है, जिसमें आत्मसंयम हो, आत्मनियंत्रण हो, आत्म अनुशासन हो, वही महान बनता है, कहलाता है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी के सामूहिक प्रयास से एक बार फिर भारत की संस्कृति और अध्यात्म को दुनिया में पुनर्स्थापित करना होगा. डिप्टी सीएम ने कहा कि यह जयंती संकल्प लेने का पावन अवसर है. सभी लोग भारत के अध्यात्म को दुनिया में फिर से स्थापित करेंगे.

पुलिस परेड ग्राउंड से निकाली गई शोभायात्रा

कार्यक्रम के जरिए स्वामी विवेकानंद के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए, आज पुलिस ग्राउंड से विशाल शोभायात्रा निकाली गई, जो विवेकानंद उद्यान पर समाप्त हुई, जहां स्वामी जी के समृद्ध और मजबूत भारत के निर्माण का संकल्प दोहराया गया. वहीं डिप्टी सीएम ने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर आधारित ज्ञानवर्धक प्रदर्शनी को केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के साथ देखा. आयोजकों ने बताया कि विवेकानंद पार्क में यह प्रदर्शनी लगी रहेगी ताकि लोग इसे कुछ दिनों तक आकर देख सकें. आयोजकों ने बताया कि प्रदर्शनी के जरिए स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का प्रचार प्रसार करना हमारा मकसद है. जयंती के मौके पर पुलिस ग्राउंड बिलासपुर में 5625 फीट में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी स्वामी विवेकानन्द जी की रंगोली बनाई गई, जिसे देखने बड़ी संख्या में बिलासपुर के लोग पहुंचे.

