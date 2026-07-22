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स्वामी विवेकानंद जिला खनिज न्यास शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू, खनन से प्रभावित मेधावी छात्रों को मिलेगा लाभ

छत्तीसगढ़ के कोरबा में डीएमएफ यानी खनिज संस्थान न्यास के तहत नई योजना शुरू की गई है. राजकुमार शाह की रिपोर्ट

New Education Incentive Scheme in Korba
कोरबा में नई शिक्षा प्रोत्साहन योजना (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 22, 2026 at 10:53 PM IST

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कोरबा: ऐसे कई अवसर आते हैं, जब आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के प्रतिभाशाली बच्चे संसाधन के अभाव में स्कूल के बाद उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं. विशेष रूप से खनन प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सामने चुनौती और भी गंभीर होती है. डीएमएफ यानी खनिज संस्थान न्यास का नाम पूर्व में केवल घपले, घोटालों के लिए ही सुर्खियों में रहता था. लेकिन अब कम से कम इस योजना से डीएमएफ की तस्वीर भी बदलेगी.

कोरबा में प्रत्यक्ष तौर पर खनन प्रभावित क्षेत्र के छात्रों के लिए स्वामी विवेकानंद जिला खनिज न्यास शिक्षा प्रोत्साहन योजना तैयार की गई है. यह योजना खनन प्रभावित क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराएगी. जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफटी) कोरबा द्वारा संचालित इस योजना का मूल उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है.

कोरबा में डीएमएफ फंड से शिक्षा (ETV BHARAT)

विद्यार्थियों को होगा फायदा

योजना का दायरा देश के शासकीय या शासन से संबद्ध शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए होगा. इसके अंतर्गत स्नातक, स्नातकोत्तर, तकनीकी सहित व्यावसायिक पाठ्यक्रम, डिप्लोमा पाठ्यक्रम, जिला स्तरीय समिति द्वारा समय-समय पर अनुमोदित अन्य पाठ्यक्रम भी शामिल किए गए हैं. केंद्रीय या राज्य शासन के शिक्षण संस्थान, शासन से सहायता प्राप्त संस्थान सहित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और महाविद्यालय योजना के दायरे में आएंगे. वहीं अमान्यता प्राप्त संस्थान, निजी कोचिंग संस्थान, अल्पकालीन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम और विदेशी विश्वविद्यालय इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे.

यह छात्र होंगे पात्र, पारदर्शी व्यवस्था का दावा

योजना का लाभ केवल कोरबा जिले के खनन प्रभावित क्षेत्रों के मूल निवासी छात्रों को मिलेगा. विद्यार्थी का नाम संबंधित ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय के अभिलेखों में दर्ज होना चाहिए. इसके साथ ही परिवार का बीपीएल श्रेणी में होना भी अनिवार्य किया गया है. आय प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा. शैक्षणिक पात्रता के अंतर्गत विद्यार्थी का पिछली परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होना आवश्यक है. छात्र का प्रवेश निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से किसी मान्यता प्राप्त शासकीय या शासन से संबद्ध संस्थान में नियमित विद्यार्थी के रूप में होना चाहिए.

शुल्क, छात्रावास और मेस तक की सहायता

योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क, अनिवार्य प्रवेश शुल्क, छात्रावास शुल्क तथा मेस शुल्क के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. हालांकि लैपटॉप, मोबाइल, पुस्तकें, स्टेशनरी, परिवहन व्यय, निजी खर्च, कोचिंग शुल्क और अन्य आकस्मिक व्यय योजना में शामिल नहीं किए गए हैं. प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम सहायता राशि जिला स्तरीय समिति निर्धारित करेगी.

योजना में स्पष्ट किया गया है कि केवल शिक्षण संस्थान या फिर उसके द्वारा अधिकृत छात्रावास का शुल्क ही देय होगा. निजी पीजी, किराये के मकान या अन्य निजी आवासीय व्यवस्थाओं पर किसी प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी. यदि कोई विद्यार्थी समान उद्देश्य के लिए किसी अन्य शासकीय योजना के अंतर्गत पहले से शिक्षण शुल्क, छात्रावास अथवा मेस शुल्क का लाभ प्राप्त कर रहा है. तो उसे इस योजना का समान लाभ नहीं मिलेगा.

इन दस्तावेजों के साथ किया जा सकता है आवेदन

आवेदन के साथ आधार कार्ड, निवास प्रमाणपत्र, बीपीएल प्रमाणपत्र या राशन कार्ड, आय प्रमाणपत्र और पिछली परीक्षा की अंकसूची लगाना होगा. इसके अलावा प्रवेश पत्र, शुल्क विवरण, छात्रावास आवंटन पत्र, बैंक विवरण, पासपोर्ट आकार का फोटो के साथ विद्यार्थी और पालक द्वारा हस्ताक्षरित स्व-घोषणा और शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा.

अगले वर्षों में छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिए उत्तीर्णता प्रमाणपत्र, बोनाफाइड प्रमाणपत्र, छात्रावास निरंतरता प्रमाणपत्र सहित आगामी वर्ष की शुल्क संरचना भी प्रस्तुत करनी होगी. स्वीकृत राशि सीधे संबंधित शिक्षण संस्थान एवं अधिकृत छात्रावास के बैंक खाते में जमा की जाएगी. नवीनीकरण के लिए विद्यार्थी का न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है. फेल होने, पाठ्यक्रम छोड़ने या गलत जानकारी देने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा. योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों का चयन आर्थिक स्थिति एवं शैक्षणिक योग्यता दोनों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा.

छात्रों के लिए खुलेगा नया द्वार

कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला खनिज संस्थान न्यास कुणाल दुदावत ने कहा कि यह योजना खनन प्रभावित क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के नए अवसरों का द्वार खोलने वाली पहल है. यह योजना केवल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन, समान अवसर और मानव संसाधन विकास को नई दिशा देने का प्रयास है. आने वाले समय में यह योजना उन हजारों प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए संबल बनेगी, जो आर्थिक अभाव के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते थे.

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