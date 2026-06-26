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स्वामी सहजानंद सरस्वती ने स्थापित किया था नेयामतपुर आश्रम, जहां से 'लाल झंडा' बना किसान आंदोलन का प्रतीक

सत्याग्रह ने जमींदारी प्रथा की चूलें हिला दी थी: नेयामतपुर आश्रम से किसानों के हित में कई बड़े आंदोलन तय किए गए. बिहार के किसान आंदोलन में एक 'रेहोङा सत्याग्रह' भी शामिल है. यह रेओरा सत्याग्रह वर्ष 1939 में हुआ बताया जाता है. जानकारी के अनुसार गया के रेओरा में किसानों की जमीनें जमींदारों ने छीन ली थी. किसानों पर अत्याचार किया जा रहा था. स्तरहीन अत्याचार भी इसमें शामिल थे.

जब तक पंडित नेहरू गया स्टेशन पहुंचे, तब तक एक बड़ा निर्णय यहां हो चुका था. दरअसल किसान आंदोलन को लेकर झंडे का रंग तय करना था और वह रंग तय कर लिया गया था. किसान आंदोलन के झंडे का रंग लाल तय हुआ था. वहीं, इस बात की जानकारी होते ही पंडित जवाहरलाल नेहरू गया स्टेशन से ही वापस लौट गए थे. वह झंडे का रंग कुछ और चाहते थे लेकिन जब उन्हें जानकारी हुई कि किसान आंदोलन का के झंडे का रंग 'लाल' तय हुआ हो गया है तो वह नाराज होकर वापस लौट गए थे.

पंडित नेहरू भी आने वाले थे: नेयामतपुर आश्रम के संस्थापक और स्वामी सहजानंद के अनन्य शिष्य- सहयोगी पंडित यदुनंदन शर्मा भी शामिल हुए थे. पंडित यदुनंदन शर्मा को महान स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध किसान नेता की दृष्टि से काफी सम्मान था. उनकी एक अपनी अहमियत थी. जानकार बताते हैं कि किसान सभा की केंद्रीय कमेटी की बैठक में देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी शामिल होना था लेकिन किसी कारणवश देर हुई.

यहीं से तय हुआ था 'लाल झंडा': आज पूरे देश में फैला आंदोलन का प्रतीक लाल झंडा यहीं से तय हुआ था. जानकार बताते हैं कि 1936 में किसान सभा की बैठक हुई थी. इसमें किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती शामिल हुए थे. वहीं 1936 में हुए इस बैठक में किसान सभा के केंद्रीय कमेटी के अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद भी शामिल हुए थे.

1933 में नेयामतपुर आश्रम की स्थापना: वर्ष 1933 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के कहने पर नेयामतपुर आश्रम की स्थापना उनके मुख्य शिष्य कहें या मुख्य सहयोगी पंडित यदुनंदन शर्मा के द्वारा की गई थी. 1933 में जब इसकी स्थापना हुई, तो यह स्वतंत्रता संग्राम और किसान आंदोलन का इतिहास लिखता चला गया. इसी क्रम में वर्ष 1936 में इसी नेयामतपुर आश्रम को देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहुंचे थे.

स्वामी सहजानंद सरस्वती और नेयामतपुर आश्रम: भले ही स्वामी सहजानंद की सरस्वती की जन्म भूमि यूपी रही हो लेकिन उनकी कर्मभूमि बिहार भी रही, जिसमें नेयामतपुर आश्रम भी शामिल है. नेयामतपुर आश्रम में असंख्य बार स्वामी सहजानंद सरस्वती का आना हुआ. कई-कई दिनों तक भी यहां आकर रूका करते थे और किसान आंदोलन व स्वाधीनता संग्राम को धार देते थे.

किसान आंदोलन का गढ़ नेयामतपुर आश्रम: गया का नेयामतपुर आश्रम ऐतिहासिक और बड़े आंदोलन का प्रतीक रहा है. यहां से स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन संचालित किए गए. वहीं, इसी नेयामतपुर आश्रम से किसान आंदोलन की लड़ाई लड़ी गई. जमींदारी उन्मूलन को लेकर एक ऐसी ठोस लड़ाई यहां से हुई. जिसके कारण किसानों का हक वापस मिलने लगा था. किसानों के हक में लड़ी गई बिहार का रेओरा सत्याग्रह' काफी चर्चित हुआ था.

गया: बिहार के गया स्थित नेयामतपुर आश्रम का स्वामी सहजानंद सरस्वती से विशेष संबंध रहा है. उनके ही कहने पर इसे स्थापित किया गया था. देश स्तरीय किसानों के आंदोलन की बात रही हो या अंग्रेजों के खिलाफ स्वाधीनता संग्राम की, यह आश्रम अपनी अहम भूमिका के लिए सदैव याद किया जाता है. किसान आंदोलन के समय ही 'लाल झंडा' भी इसी आश्रम से तय किया गया था, जो बाद में पूरे भारत में आंदोलन का प्रतीक बन गया.

इसकी जानकारी होते ही पंडित सहजानंद सरस्वती के अनन्य शिष्य उनके सेकंड लाइन पंडित यदुनंदन शर्मा ने किसानों के अधिकार की लड़ाई के लिए वहां डेरा डाल दिया. महिलाओं को भी जागरूक कर उनमें जोश भरा गया. काफी समय तक पंडित यदुनंदन शर्मा यहां रहे. जमींदारों ने यदुनंदन शर्मा के इस आंदोलन को कुचलने की भरसक कोशिश की लेकिन समय के साथ रेओरा आंदोलन काफी चर्चित हो रहा था और आखिरकार उस समय 1939 में रही अंग्रेज सरकार और जमींदारों को झुकना पड़ा था.

आश्रम आंदोलनकारियों का हेड क्वार्टर बना: नेयामतपुर आश्रम की महता और ऐतिहासिकता की जितनी भी चर्चा की जाए, वह कम होगी. बिहार की मुख्य धुरी में यह नेयामतपुर आश्रम था. यह जगह ऐसे स्थान पर थी, जहां से स्टेशन नजदीक था, जीटी रोड नजदीक था, अन्य सुविधा थी और उसी को ध्यान में रखते हुए स्वामी सहजानंद सरस्वती के निर्देश पर पंडित यदुनंदन शर्मा ने नेयामतपुर आश्रम की स्थापना की थी.

1933 में निर्मित नियामतपुर आश्रम क्रांतिकारी और किसान आंदोलन का हेड क्वार्टर बन गया था. यहीं से बिहार के अधिकांश भाग में जमींदारी उन्मूलन के खिलाफ रणनीति तैयार होती थी. इसके अलावे देश के अन्य राज्यों के लिए भी रणनीतियां बनती थी. अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ाइयां लड़ी जाती थी. एक तरफ स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई, तो दूसरी और जमींदारी उन्मूलन को को खत्म करना था. स्वामी सहजानंद सरस्वती के मूल उद्देश्यों को नेयामतपुर आश्रम से भली-भांति अंजाम दिया गया. नेयामतपुर आश्रम की कई ऐतिहासिक बातें लोग आज भी चर्चा करते हैं.

"अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई और जमींदारी उन्मूलन में नेयामतपुर आश्रम की बड़ी महता रही है. नियामतपुर आश्रम की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के कहने पर पंडित यदुनंदन शर्मा ने 1933 में की थी. यह बिहार में आंदोलन का मुख्य केंद्र बिंदु में रहा है, जिसके कारण इतिहास के पन्नों में नेयामतपुर आश्रम अमिट पन्नों में दर्ज है. इस नेयामतपुर आश्रम से पंडित यदुनंदन शर्मा ने रेओरा आंदोलन की शुरुआत की थी."- रविशंकर, सदस्य, पंडित यदुनंदन शर्मा सेवा ट्रस्ट

नियामतपुर आश्रम एक नजर में: वर्ष 1933 में किसान आंदोलन के प्रणेता व महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित स्वामी सहजानंद सरस्वती के कहने पर 1933 में पंडित यदुनंदन शर्मा ने नियामतपुर आश्रम की स्थापना की. नेयामतपुर आश्रम की स्थापना के बाद स्वतंत्रता सेनानी और किसान आंदोलन के नेता यहां से आते रहे. यहां से अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ रणनीतियां बनती थी. बड़ी-बड़ी रणनीतियों को इस आश्रम में ही तय कर अंजाम दिया गया.

नेयामतपुर आश्रम (ETV Bharat)

वहीं, इस नेयामतपुर आश्रम में एक पुस्तकालय भी स्थापित हुआ था. इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 में 450 चांदी के सिक्कों से भरा थैला दान दिया था. हालांकि बाद में यह पुस्तकालय उनकी पत्नी कमला नेहरू के नाम पर हुआ. आज पुस्तकालय के कमरे तो हैं लेकिन उसमें अब कोई निशानियां नहीं रह गई है. हालांकि यहां आज भी पंडित यदुनंदन शर्मा की बड़ी प्रतिमा स्थापित है. बड़ा बोर्ड भी ऐतिहासिक बातें बता रहा है.

अंग्रेजों ने आश्रम पर चलाई थी गोलियां: वहीं, नेयामतपुर आश्रम की स्थापना के कई साल बाद जब अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो यहां से रणनीति बनाकर गोरों (अंग्रेजों) को कई तरह की क्षति पहुंचाई गई थी. स्टेशन को भी जलाया गया था. 1942 में ही अंग्रेजों ने नेयामतपुर आश्रम पर गोलियां बरसाई. कई गोलियां के निशान यहां लगे दरवाजों में हाल तक दिखते थे. जानकार बताते हैं कि 1950 में आजाद हिंद फौज के से जुड़े लोग भी यहां पहुंचे थे. वहीं, 1958 में जेपी भी यहां आए थे.

नेयामतपुर आश्रम के सौदर्यीकरण की जरूरत: अब नेयामतपुर आश्रम जो कि कभी देश में बड़े किसान आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन का एक केंद्र बना. आज उसकी स्थिति अच्छी नहीं है. इस नेयामतपुर आश्रम को सौंदर्यीकरण की जरूरत है और यहां के गौरवशाली इतिहास को बचाने की ताकि इन ऐतिहासिक चीजों को कई पीढ़ियां अपने जीवन में रख सके.

"आजादी की लड़ाई और किसानों के हक के लिए चले आंदोलन में नेयामतपुर आश्रम के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है. स्वामी सहजानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में पंडित यदुनंदन शर्मा ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया. वे पंडित सहजानंद सरस्वती के अनन्य शिष्य-मित्र में से एक थे. यह आश्रम किसान आंदोलन या जमींदारी उन्मूलन और स्वतंत्रता संग्राम का ऐतिहासिक केंद्र बना रहा. देश के पटल पर नेयामतपुर आश्रम छाया रहा. किंतु इसकी प्रसिद्धि उतना नहीं हुई, जितनी होनी चाहिए थी."- राजेश कुमार, नेयामतपुर निवासी

कौन थे स्वामी सहजानंद?: भारत में किसान आंदोलन के जनक और महान स्वतंत्रता सेनानी स्वामी सहजानंद सरस्वती का वास्तविक नाम नौरंग राय था. उनका जन्म 22 फरवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के देवा में हुआ था. वहीं, 26 जून 1950 को बिहार के मुजफ्फरपुर में उनका निधन हुआ.

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