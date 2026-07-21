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मथुरा में 9 अगस्त को कार सेवा की घोषणा, स्वामी सच्चिदानंद बोले- संत समाज अब ज्यादा दिन रुक नहीं सकता

मथुरा में 9 अगस्त को कार सेवा की घोषणा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा : अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर को मस्जिद मुक्त बनाने के लिए साधु संतों ने लड़ाई तेज कर दी गई है. गोवर्धन के चित्रगुप्त आश्रम पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद ने मंगलवार को ऐलान किया कि 9 अगस्त से श्री कृष्ण जन्म भूमि की कार सेवा शुरू की जाएगी. दिल्ली से होने वाली कार सेवा फिलहाल स्थगित कर दी गई है. 9 अगस्त को वृंदावन आश्रम में संत समाज बृजवासी और सामाजिक संगठन के लोगों के साथ विचार विमर्श कर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी. चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद ने बताया, 8 अगस्त को दिल्ली से शुरू होने वाली श्री कृष्ण जन्मभूमि कारसेवा फिलहाल सावन और कांवड़ यात्रा को लेकर स्थगित कर दी गई है. 9 अगस्त से मथुरा की वृंदावन आश्रम में कार सेवा की रणनीति और आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाए उसको लेकर एक बड़ी बैठक शुरू की जाएगी. मथुरा की कार सेवा 9 अगस्त से ही शुरू होगी. स्वामी सच्चिदानंद ने कार सेवा का किया ऐलान. (Video Credit; ETV Bharat)