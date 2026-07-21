मथुरा में 9 अगस्त को कार सेवा की घोषणा, स्वामी सच्चिदानंद बोले- संत समाज अब ज्यादा दिन रुक नहीं सकता
चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद ने बताया, 9 अगस्त को वृंदावन आश्रम में कार सेवा की रणनीति बनाई जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 3:43 PM IST
मथुरा : अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर को मस्जिद मुक्त बनाने के लिए साधु संतों ने लड़ाई तेज कर दी गई है. गोवर्धन के चित्रगुप्त आश्रम पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद ने मंगलवार को ऐलान किया कि 9 अगस्त से श्री कृष्ण जन्म भूमि की कार सेवा शुरू की जाएगी. दिल्ली से होने वाली कार सेवा फिलहाल स्थगित कर दी गई है. 9 अगस्त को वृंदावन आश्रम में संत समाज बृजवासी और सामाजिक संगठन के लोगों के साथ विचार विमर्श कर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी.
चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद ने बताया, 8 अगस्त को दिल्ली से शुरू होने वाली श्री कृष्ण जन्मभूमि कारसेवा फिलहाल सावन और कांवड़ यात्रा को लेकर स्थगित कर दी गई है. 9 अगस्त से मथुरा की वृंदावन आश्रम में कार सेवा की रणनीति और आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाए उसको लेकर एक बड़ी बैठक शुरू की जाएगी. मथुरा की कार सेवा 9 अगस्त से ही शुरू होगी.
सभी अखाड़ा परिषद ने समर्थन दिया : स्वामी सच्चिदानंद ने बताया, श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ने के लिए सभी अखाड़ा परिषद और संत समाज के लोगों ने पूर्ण समर्थन दे दिया है. पिछले कई वर्षों से कोर्ट के माध्यम से लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं आ रहा है. इसलिए आम जनमानस, संत समाज और सामाजिक संगठन एक जुट होकर लड़ाई तेज करेंगे. न्यायालय में सनातन संत समाज के द्वारा साक्षय पेश किया गया. मंदिर से संबंधित सभी मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं. संत समाज अब ज्यादा दिन रुक नहीं सकता.
एक चोट मारो गुंबद गिर जाएगी : स्वामी सच्चिदानंद ने कहा, 1992 में बाबरी मस्जिद गिराने के दौरान एक नारा दिया गया था, एक धक्का दो इस गुंबद को तोड़ दो. इस तरह एक चोट मारो गुम्बद गिर जाएगी, संत समाज 500 वर्ष का इंतजार नहीं कर सकते. न्यायालय पर हमें भरोसा है, लेकिन सभी लोगों की मांग है कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मस्जिद मुक्त हो और यहां भव्य मंदिर बने.
जिला प्रशासन ने किया था हाउस अरेस्ट बाद में रिहा : स्वामी सच्चिदानंद महाराज को पिछले दिनों श्री कृष्ण जन्मभूमि की कार सेवा शुरू करने का ऐलान करने के बाद जिला प्रशासन ने हाउस अरेस्ट किया था, लेकिन तीन दिन बाद पुलिस ने नाकेबंदी हटा ली.
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