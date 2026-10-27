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स्वामी प्रसाद मौर्य ने राहुल के बरी होने का स्वागत किया, अखिलेश यादव को दी नसीहत

स्वामी प्रसाद मौर्य ने राहुल के बरी होने का स्वागत किया, अखिलेश यादव को दी नसीहत. ( ETV Bharat )

बलरामपुर: अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुल्तानपुर कोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गृहमंत्री अमित शाह पर कथित बयान पर बरी किए जाने पर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है.

उन्होंने कहा है कि विपक्षी नेताओं को फसाने और बदनाम करने के लिए जब तथ्यों को तोड़ कर केस दर्ज़ कराया जाएगा. दुर्भावना पूर्ण विपक्षी नेताओं पर परेशान करने के लिए झूठा मुकदमा चलाया जाएगा तो कोर्ट से न्याय मिलना तय है.

अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य सोमवार को बलरामपुर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आये थे. बलरामपुर पहुंचने पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से स्वागत किया और उन्हें समृति चिह्न दिया. स्वामी प्रसाद मौर्य ने राहुल के बरी होने का स्वागत किया. (ANI) स्वामी प्रसाद ने कहा राहुल पर झूठे केस दर्ज कराकर और उन्हें अपमानित करने के लिए जो कोशिश की गई, ऐसे लोगों के मुंह पर चांटा मारा है, जो झूठ का सहारा लेकर विपक्षी नेताओं को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, कोर्ट में घसीटने की कोशिश करते हैं. उन्होंने भाजपा को नसीहत देते हुए कहा कि स्वाभाविक रूप से भाजपा को यह कोशिश रोक देनी चाहिए. स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के जल्द ही राम मंदिर जाने की खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि समाजवादी के नेता बीजेपी के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे है. उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर नौटंकी करना ठीक नहीं. आस्था और धर्म मानने के लिए होता है. दिखावे के लिए नहीं. किसी भी धर्म को मानने वाले को अपने धर्म को मानने की पूरी छूट है.