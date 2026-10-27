स्वामी प्रसाद मौर्य ने राहुल के बरी होने का स्वागत किया, अखिलेश यादव को दी नसीहत
स्वामी प्रसाद ने कहा- राहुल पर झूठे केस दर्ज कराकर और उन्हें अपमानित करने के लिए जो कोशिश की गई, ऐसे को ये तमाचा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 9:37 AM IST
बलरामपुर: अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुल्तानपुर कोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गृहमंत्री अमित शाह पर कथित बयान पर बरी किए जाने पर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है.
उन्होंने कहा है कि विपक्षी नेताओं को फसाने और बदनाम करने के लिए जब तथ्यों को तोड़ कर केस दर्ज़ कराया जाएगा. दुर्भावना पूर्ण विपक्षी नेताओं पर परेशान करने के लिए झूठा मुकदमा चलाया जाएगा तो कोर्ट से न्याय मिलना तय है.
अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य सोमवार को बलरामपुर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आये थे. बलरामपुर पहुंचने पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से स्वागत किया और उन्हें समृति चिह्न दिया.
स्वामी प्रसाद ने कहा राहुल पर झूठे केस दर्ज कराकर और उन्हें अपमानित करने के लिए जो कोशिश की गई, ऐसे लोगों के मुंह पर चांटा मारा है, जो झूठ का सहारा लेकर विपक्षी नेताओं को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, कोर्ट में घसीटने की कोशिश करते हैं. उन्होंने भाजपा को नसीहत देते हुए कहा कि स्वाभाविक रूप से भाजपा को यह कोशिश रोक देनी चाहिए.
स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के जल्द ही राम मंदिर जाने की खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि समाजवादी के नेता बीजेपी के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे है.
उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर नौटंकी करना ठीक नहीं. आस्था और धर्म मानने के लिए होता है. दिखावे के लिए नहीं. किसी भी धर्म को मानने वाले को अपने धर्म को मानने की पूरी छूट है.
उन्होंने कहा कि हमने नेता मुलायम सिंह यादव को देखा है, वह हनुमान जी के परम भक्त थे, लेकिन नेता विरोधी दल रहे हो या मुख्यमंत्री रहे हो. राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए कभी धर्म के नाम पर नौटंकी नहीं की. तीन तीन बार मुख्यमंत्री रहे, दो बार नेता विरोधी दल रहे लेकिन हमेशा जनता के प्रति वफादार रहे.
उन्होंने मुलायम सिंह यादव की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुलायम सिंह जी ने किसी मंदिर में किसी देवी देवता के पूजा पाठ का दिखावा नहीं किया, जो भी धर्म को मानते थे अपने घर में पूजापाठ करते थे. अखिलेश यादव को उनको उनसे सबक लेना चाहिए.
उन्होंने कहा कि धर्म दिखावे के लिए नहीं होता. आस्था दिखावे के लिए नहीं होती. आस्था और धर्म मानने के लिए होता है. आप किसे मानते है ,आपका विवेक है, लेकिन अगर आप दिखावा करते है तो, स्वाभाविक रूप से नौटंकी है.
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता इसी ऊहापोह में जी रहे है. वह बीजेपी के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि राजनीति में जवाबदेही जनता के प्रति है. राजनीति करने वाले ज़वाबदेही संविधान के प्रति जनता के प्रति प्रदेश के प्रति होनी चाहिए. घर्म के प्रति राजनीति करने वालों की ज़वाब देही नहीं है. धर्म को सकारात्मक दिशा की ओर ले जाए.
उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि "राजनीति करने वाले धर्म का चोला पहन कर समाज को बंटाने की कोशिश करते है, यह धर्म नहीं है. संविधान के व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हैं, यह धर्म नहीं है. यह संविधान विरोधी काम है. यह धर्म का मज़ाक है. धर्म कोई भी हो, उसका सम्मान है. लेकिन दिखावा, नौटंकी समाज को बंटाने का काम करना. धर्म के नाम पर समाज को बाटना स्वाभाविक रूप से निंदा करता हूँ."
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