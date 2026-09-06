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स्वामी प्रसाद मौर्य बोले- "अखिलेश यादव जहां-जहां बैठक करते हैं हर बार बदल जाती है PDA की परिभाषा"

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रायबरेली/अमेठी : राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य रविवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे. इस दौरान सारस चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. उन्होंने एक बीजेपी नेता के बयान पर पलटवार किया. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो अपनी सीट नहीं बचा पाए, वो सरकार क्या बनाएंगे. वहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा और सपा पर भी जुबानी हमला बोला. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव खुद आज तक पीडीए को नहीं समझ पाए, जहां जहां बैठक करते हैं हर बार पीडीए की परिभाषा बदल जाती है. उन्होंने कहा कि जिसका नेता कंफ्यूज्ड है वो जनता को संदेश कभी नहीं दे सकता है. रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान (Video credit: ETV Bharat) उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी भाजपा को कतई नहीं हटा सकती है. भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता उत्तर प्रदेश में जो तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है, वो सूपड़ा साफ करेगा. उन्होंने दावा किया कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी.