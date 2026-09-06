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स्वामी प्रसाद मौर्य बोले- "अखिलेश यादव जहां-जहां बैठक करते हैं हर बार बदल जाती है PDA की परिभाषा"

राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 5:02 PM IST

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रायबरेली/अमेठी : राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य रविवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे. इस दौरान सारस चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. उन्होंने एक बीजेपी नेता के बयान पर पलटवार किया. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो अपनी सीट नहीं बचा पाए, वो सरकार क्या बनाएंगे. वहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा और सपा पर भी जुबानी हमला बोला.

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव खुद आज तक पीडीए को नहीं समझ पाए, जहां जहां बैठक करते हैं हर बार पीडीए की परिभाषा बदल जाती है. उन्होंने कहा कि जिसका नेता कंफ्यूज्ड है वो जनता को संदेश कभी नहीं दे सकता है.

रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी भाजपा को कतई नहीं हटा सकती है. भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता उत्तर प्रदेश में जो तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है, वो सूपड़ा साफ करेगा. उन्होंने दावा किया कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी.

सहारनपुर के मामले को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा सरकार पर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा विकास और रोजगार के मुद्दे पर विफल रही है.


रायबरेली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत : वहीं, अमेठी जनपद जाते समय उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रविवार को रायबरेली में रुके. इस दौरान सारस चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया.

सहारनपुर मामले में उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान डिप्टी सीएम कार्यकर्ताओं में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जोश भरकर अमेठी के लिये रवाना हो गए.

अमेठी में केशव प्रसाद मौर्य का बयान (Video credit: ETV Bharat)

अमेठी में केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर साधा निशाना : यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा. केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को अमेठी में कहा कि अखिलेश यादव स्वयं उत्तर प्रदेश की जनता की नजर में सवाल बन करके खड़े हैं.

उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अभी 2047 तक सत्ता में आने के लिए मुंगेरीलाल के हसीन सपने मत देखें. यह स्वप्न पूरा होने वाला नहीं है. उन्होंने कहा कि अब भाजपा ने एक लक्ष्य दे दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में 2047 तक विकसित भारत बनाने का.


यह भी पढ़ें : स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा- 'जय श्रीराम' और 'जय बजरंगबली' नारा अब दंगे का लाइसेंस बना, साधु-संतों ने किया बयान का विरोध

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