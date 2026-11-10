बागेश्वर धाम वाले बाबा पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल
धर्म के नाम पर अराजकता फैलाने वाले पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 7:17 PM IST
रायबरेली: राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर बाबा पर तीखा हमला बोलते हुए लंपट बताया और कहा कि जो महिलाओं को अपमानित करता हो और कहता हो कि जिन महिलाओं के मांग में सिंदूर हो समझ लो उस जमीन का पट्टा हो चुका है और जिनकी मांग में सिंदूर ना हो वह प्लाट खाली है.
उन्होंने कहा कि जिसकी सोच इतनी गंदी हो वह बाबा कैसे हो सकता है. जो भगवान राम के पांच बाप और कृष्ण को तीन जगह से टेढ़ा कहे वह कैसे बाबा हो सकता है. यह धर्म के नाम पर कलंक है. धर्म के नाम पर अराजकता फैलाने वाले पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिये, लेक़िन योगी-मोदी सब उसके रंग में रंगे हुए हैं. इसलिए सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई नही कर रही है, बल्कि उसको बढ़ावा दे रही है, ऐसे लोगों का इलाज जनता ही करेगी.