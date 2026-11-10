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बागेश्वर धाम वाले बाबा पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल

धर्म के नाम पर अराजकता फैलाने वाले पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए.

बागेश्वर बाबा पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल
बागेश्वर बाबा पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 10, 2026 at 7:17 PM IST

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रायबरेली: राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर बाबा पर तीखा हमला बोलते हुए लंपट बताया और कहा कि जो महिलाओं को अपमानित करता हो और कहता हो कि जिन महिलाओं के मांग में सिंदूर हो समझ लो उस जमीन का पट्टा हो चुका है और जिनकी मांग में सिंदूर ना हो वह प्लाट खाली है.

उन्होंने कहा कि जिसकी सोच इतनी गंदी हो वह बाबा कैसे हो सकता है. जो भगवान राम के पांच बाप और कृष्ण को तीन जगह से टेढ़ा कहे वह कैसे बाबा हो सकता है. यह धर्म के नाम पर कलंक है. धर्म के नाम पर अराजकता फैलाने वाले पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिये, लेक़िन योगी-मोदी सब उसके रंग में रंगे हुए हैं. इसलिए सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई नही कर रही है, बल्कि उसको बढ़ावा दे रही है, ऐसे लोगों का इलाज जनता ही करेगी.

राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य (VIDEO Credit: ETV Bharat)
स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के लिए कहा की उनका क्रियाकलाप हमेशा बीजेपी की नकल करने का रहा है. बीजेपी हार्ड हिंदू कार्ड खेलती है और अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदू कार्ड खेलते हैं. बीजेपी अयोध्या में मंदिर की बात कहती है तो अखिलेश यादव सैफई में मंदिर बनवाने की बात करते हैं. यही कारण है कि अखिलेश यादव कभी भी बीजेपी का खुल्लम-खुल्ला विरोध करते सड़कों पर दिखाई नहीं देते हैं.
स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मोदी सरकार से बेहतर अंग्रेजी हुकूमत थी, क्योंकि इस समय डबल इंजन सरकार में बेरोजगारी, निजीकरण, आरक्षण और भ्रष्टाचार चरम पर है. स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की 11 दिसंबर को लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में हो रही महारैली का ऐलान करते हुए कहा कि इस महां रैली के माध्यम से सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा.

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