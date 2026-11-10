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बागेश्वर धाम वाले बाबा पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल

बागेश्वर बाबा पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल ( Photo Credit: ETV Bharat )

रायबरेली: राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर बाबा पर तीखा हमला बोलते हुए लंपट बताया और कहा कि जो महिलाओं को अपमानित करता हो और कहता हो कि जिन महिलाओं के मांग में सिंदूर हो समझ लो उस जमीन का पट्टा हो चुका है और जिनकी मांग में सिंदूर ना हो वह प्लाट खाली है.