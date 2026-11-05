ETV Bharat / state

राहुल गांधी की 'चाहत' से अखिलेश यादव को 'नफरत', यूपी में इंडिया गठबन्धन के सामने बड़ा 'धर्म संकट'

अलायंस में रोड़ा बने स्वामी प्रसाद मौर्य. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : कांग्रेस के सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को यूपी के जिस नेता को गठबंधन में शामिल करने की बड़ी चाहत है उसी से राहुल के साथी अखिलेश को नफरत हो गई है. वैसे भले ही अखिलेश यादव सार्वजनिक तौर पर कहते हों कि गठबंधन को मजबूत करने वाले सभी साथियों का स्वागत करते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का वे बिल्कुल भी गठबंधन में स्वागत करना नहीं चाहते. उन्होंने इसे जाहिर भी कर दिया है.

वहीं, राहुल गांधी से स्वामी प्रसाद मौर्य की दो बार मुलाकात हो चुकी है और गठबंधन में पांच सीटें स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए लगभग तय हो गई हैं. कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन अखिलेश के इस रुख के बाद राहुल के सामने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर धर्म संकट खड़ा हो गया है.

आखिर गठबंधन के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों समस्या बन रहे हैं? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी की राजनीति में अपना विश्वास खो दिया है? बड़ी पार्टियां उन्हें अब नापसंद क्यों करने लगी हैं? अगर अखिलेश ने मना कर दिया तो भी क्या राहुल गांधी अपने साथ स्वामी को रखेंगे और अगर वह यह कदम उठाएंगे तो क्या यूपी में सपा-कांग्रेस का गठबंधन बरकरार रहेगा? जानिए इस बारे में दोनों पार्टियों के नेता, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक क्या कहते हैं. यूपी में इंडिया गठबन्धन के समाने बड़ा 'धर्म संकट'. (Video Credit; ETV Bharat) देवी देवताओं के साथ ही व्यक्तिगत हमले : स्वामी प्रसाद मौर्य के अनर्गल बयान ही किसी भी पार्टी को मुश्किल में डालने के लिए काफी होते हैं. उनकी रामचरितमानस पर टिप्पणी, हिंदू देवी-देवताओं पर लगातार आपत्तिजनक टिप्पणियां और मनुस्मृति पर लगातार कटाक्ष के साथ ही सनातन धर्म का विरोध करना किसी भी पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित होता है. यही नहीं वे जिस पार्टी के साथ रहे वहां पर मलाई भी खाई और बाद में उसी पार्टी के नेता को उल्टा सीधा भी कहा. हाल ही में उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी राजनीति के लिए अनफिट करार दे दिया. समाजवादी पार्टी के मुखिया को यह नागवार गुजरा. स्वामी प्रसाद मौर्य ने डिंपल यादव पर भी व्यक्तिगत तंज कस दिया. उन्होंने कह दिया की पीडीए में डी का मतलब दलित नहीं, डिंपल है. इसके बाद अखिलेश और भी ज्यादा खफा हो गए. कांग्रेस यूपी प्रभारी से पिछले दिनों स्वामी प्रसाद ने की थी मुलाकात. (Photo Credit; Swami prashad Social Media) अखिलेश को बताया पूरी तरह कन्फ्यूज्ड नेता : 2024 के लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी पर आक्रामक रहे तो समाजवादी पार्टी पर और उनके मुखिया अखिलेश यादव पर. उन्होंने बयान दिया था कि अखिलेश यादव पूरी तरह कंफ्यूज नेता हैं. वह ना तो लोहियावादी हैं और न ही सच्चे अर्थों में समाजवादी. बड़े दुख की बात है कि वह पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बेटे होने के बावजूद मुलायम वादी भी नहीं बन पाए. वे राजनीतिक गेम बिगाड़ने में माहिर हैं. आजकल वे सिर्फ ब्राह्मण वर्ग को खुश करने में लगे हैं, क्योंकि किसी ब्राह्मण ने उनके मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर दी है. सच तो यह है कि अखिलेश यादव गुंडाराज के पक्षधर हैं. चर्चा में रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान : स्वामी प्रसाद मौर्य 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक धार्मिक मुद्दों पर सोच समझकर बयान दिया करते थे, लेकिन जब वह समाजवादी पार्टी की तरफ से कुशीनगर की फाजिलनगर सीट से खुद चुनाव हार गए इसके बाद उन्होंने धार्मिक बयानबाजी को लेकर यू टर्न ले लिया. उन्होंने चुनाव हारते ही बड़ा बयान दिया. कहा दुनिया में सबसे पुराना धर्म बौद्ध धर्म है. उसके बाद ईसाई और फिर इस्लाम धर्म अस्तित्व में आया. उन्होंने अपने बयान में सोच समझकर हिंदू धर्म का कोई जिक्र नहीं किया. यही नहीं 2023 में वे जहां भी गए हिंदू मान्यताओं और धार्मिक ग्रंथों की आलोचना ही करते रहे. स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान. (Photo Credit; ETV Bharat) आखिर कांग्रेस स्वामी से क्यों कर रही इतना प्रेम : जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य से नफरत कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य से मोहब्बत जता रही है. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से दो बार स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात हो चुकी है, जबकि अभी हाल ही में उन्होंने बयान दिया था कि वह कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे. यही नहीं जब दो दिन पहले अखिलेश यादव का बयान आया कि स्वामी प्रसाद मौर्य गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे तो भी स्वामी प्रसाद मौर्य एक दिन पहले ही दिल्ली में कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम से मिले. एक घंटे तक उनकी मुलाकात हुई और कांग्रेस उनके पक्ष में खड़ी होती नजर आई. राजनीतिक गलियारों में चर्चा यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के सहारे कांग्रेस बारगेनिंग पावर बढ़ा रही है. उसे लगता है कि समाजवादी पार्टी से ज्यादा सीट मांगने में स्वामी प्रसाद मौर्य सहायक साबित हो सकते हैं. स्वामी प्रसाद मौर्य का राजनीतिक करियर : स्वामी प्रसाद मौर्य के राजनीतिक करियर की बात करें तो वर्तमान में वे भले अकेले हों, लेकिन लगातार वे बड़ी पार्टियों में रहे. पिछले लगभग 45 सालों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में वह सक्रिय हैं. तीन से चार दशक तक तो उनका राजनीतिक करियर सफल रहा, लेकिन पिछला आधा दशक उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है. स्वामी प्रसाद मौर्य का पॉलिटिकल करियर. (Photo Credit; ETV Bharat) चुनाव का दौरा है : समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक बाजपेई का कहना है कि यह चुनाव का दौर है. हर व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति से मुलाकात कर रहा है. स्वामी प्रसाद मौर्य को गठबंधन में लेने का कोई कोई आधिकारिक बयान कांग्रेस की तरफ से नहीं आया है. अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया है कि गठबंधन का हिस्सा स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं रहेंगे.