राहुल गांधी की 'चाहत' से अखिलेश यादव को 'नफरत', यूपी में इंडिया गठबन्धन के सामने बड़ा 'धर्म संकट'
रजनीश त्रिगुणायत के संपादन में अखिलेश्वर पांडेय की रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 8:25 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 8:46 PM IST
लखनऊ : कांग्रेस के सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को यूपी के जिस नेता को गठबंधन में शामिल करने की बड़ी चाहत है उसी से राहुल के साथी अखिलेश को नफरत हो गई है. वैसे भले ही अखिलेश यादव सार्वजनिक तौर पर कहते हों कि गठबंधन को मजबूत करने वाले सभी साथियों का स्वागत करते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का वे बिल्कुल भी गठबंधन में स्वागत करना नहीं चाहते. उन्होंने इसे जाहिर भी कर दिया है.
वहीं, राहुल गांधी से स्वामी प्रसाद मौर्य की दो बार मुलाकात हो चुकी है और गठबंधन में पांच सीटें स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए लगभग तय हो गई हैं. कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन अखिलेश के इस रुख के बाद राहुल के सामने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर धर्म संकट खड़ा हो गया है.
आखिर गठबंधन के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों समस्या बन रहे हैं? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी की राजनीति में अपना विश्वास खो दिया है? बड़ी पार्टियां उन्हें अब नापसंद क्यों करने लगी हैं? अगर अखिलेश ने मना कर दिया तो भी क्या राहुल गांधी अपने साथ स्वामी को रखेंगे और अगर वह यह कदम उठाएंगे तो क्या यूपी में सपा-कांग्रेस का गठबंधन बरकरार रहेगा? जानिए इस बारे में दोनों पार्टियों के नेता, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक क्या कहते हैं.
देवी देवताओं के साथ ही व्यक्तिगत हमले : स्वामी प्रसाद मौर्य के अनर्गल बयान ही किसी भी पार्टी को मुश्किल में डालने के लिए काफी होते हैं. उनकी रामचरितमानस पर टिप्पणी, हिंदू देवी-देवताओं पर लगातार आपत्तिजनक टिप्पणियां और मनुस्मृति पर लगातार कटाक्ष के साथ ही सनातन धर्म का विरोध करना किसी भी पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित होता है.
यही नहीं वे जिस पार्टी के साथ रहे वहां पर मलाई भी खाई और बाद में उसी पार्टी के नेता को उल्टा सीधा भी कहा. हाल ही में उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी राजनीति के लिए अनफिट करार दे दिया. समाजवादी पार्टी के मुखिया को यह नागवार गुजरा. स्वामी प्रसाद मौर्य ने डिंपल यादव पर भी व्यक्तिगत तंज कस दिया. उन्होंने कह दिया की पीडीए में डी का मतलब दलित नहीं, डिंपल है. इसके बाद अखिलेश और भी ज्यादा खफा हो गए.
अखिलेश को बताया पूरी तरह कन्फ्यूज्ड नेता : 2024 के लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी पर आक्रामक रहे तो समाजवादी पार्टी पर और उनके मुखिया अखिलेश यादव पर. उन्होंने बयान दिया था कि अखिलेश यादव पूरी तरह कंफ्यूज नेता हैं. वह ना तो लोहियावादी हैं और न ही सच्चे अर्थों में समाजवादी. बड़े दुख की बात है कि वह पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बेटे होने के बावजूद मुलायम वादी भी नहीं बन पाए. वे राजनीतिक गेम बिगाड़ने में माहिर हैं. आजकल वे सिर्फ ब्राह्मण वर्ग को खुश करने में लगे हैं, क्योंकि किसी ब्राह्मण ने उनके मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर दी है. सच तो यह है कि अखिलेश यादव गुंडाराज के पक्षधर हैं.
चर्चा में रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान : स्वामी प्रसाद मौर्य 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक धार्मिक मुद्दों पर सोच समझकर बयान दिया करते थे, लेकिन जब वह समाजवादी पार्टी की तरफ से कुशीनगर की फाजिलनगर सीट से खुद चुनाव हार गए इसके बाद उन्होंने धार्मिक बयानबाजी को लेकर यू टर्न ले लिया. उन्होंने चुनाव हारते ही बड़ा बयान दिया. कहा दुनिया में सबसे पुराना धर्म बौद्ध धर्म है. उसके बाद ईसाई और फिर इस्लाम धर्म अस्तित्व में आया. उन्होंने अपने बयान में सोच समझकर हिंदू धर्म का कोई जिक्र नहीं किया. यही नहीं 2023 में वे जहां भी गए हिंदू मान्यताओं और धार्मिक ग्रंथों की आलोचना ही करते रहे.
आखिर कांग्रेस स्वामी से क्यों कर रही इतना प्रेम : जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य से नफरत कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य से मोहब्बत जता रही है. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से दो बार स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात हो चुकी है, जबकि अभी हाल ही में उन्होंने बयान दिया था कि वह कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे.
यही नहीं जब दो दिन पहले अखिलेश यादव का बयान आया कि स्वामी प्रसाद मौर्य गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे तो भी स्वामी प्रसाद मौर्य एक दिन पहले ही दिल्ली में कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम से मिले. एक घंटे तक उनकी मुलाकात हुई और कांग्रेस उनके पक्ष में खड़ी होती नजर आई. राजनीतिक गलियारों में चर्चा यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के सहारे कांग्रेस बारगेनिंग पावर बढ़ा रही है. उसे लगता है कि समाजवादी पार्टी से ज्यादा सीट मांगने में स्वामी प्रसाद मौर्य सहायक साबित हो सकते हैं.
स्वामी प्रसाद मौर्य का राजनीतिक करियर : स्वामी प्रसाद मौर्य के राजनीतिक करियर की बात करें तो वर्तमान में वे भले अकेले हों, लेकिन लगातार वे बड़ी पार्टियों में रहे. पिछले लगभग 45 सालों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में वह सक्रिय हैं. तीन से चार दशक तक तो उनका राजनीतिक करियर सफल रहा, लेकिन पिछला आधा दशक उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है.
चुनाव का दौरा है : समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक बाजपेई का कहना है कि यह चुनाव का दौर है. हर व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति से मुलाकात कर रहा है. स्वामी प्रसाद मौर्य को गठबंधन में लेने का कोई कोई आधिकारिक बयान कांग्रेस की तरफ से नहीं आया है. अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया है कि गठबंधन का हिस्सा स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं रहेंगे.
मुलाकातों का दौर है तो मुलाकातों से किसी को गुरेज नहीं है. निर्णय सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे. कांग्रेस को भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की कही हुई बातों का सम्मान करना चाहिए. यह गठबंधन धर्म है और अगर ये नहीं रखते हैं तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव इस बात पर विचार करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी. गठबंधन में किस तरह की किसकी भूमिका क्या रखनी है, इस पर जरूर विचार-विमर्श करेंगे.
स्वामी के यूपी कांग्रेस प्रभारी से अच्छे संबंध : कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे का कहना है कि जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य के कांग्रेस के साथ आने की बात है, तो मैं साफ कर देना चाहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य और हमारे उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के पहले से ही अच्छे संबंध हैं, इसलिए वह मिलते-जुलते हैं. इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपने साथ ले लिया है या उनके साथ गठबंधन कर लिया है.
कांग्रेस में स्वामी को जगह नहीं : कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय चंद्र चौबे का कहना है कि पार्टी का दर्शन धर्म निरपेक्षता और पंथनिरपेक्षता है. कांग्रेस सभी जातियों और धर्मों का सम्मान करती है, क्योंकि विगत दिनों में देखा गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान आए हैं वह रामायण को नहीं मानते, वह सनातन धर्म को नहीं मानते, वह जिस पार्टी में जाते हैं उस पार्टी के मुखिया और विचारधारा को नहीं मानते हैं.
कांग्रेस पार्टी एक धर्म अपना और मजबूती से निभाती है वह है गठबंधन धर्म. कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की तरह अपने गठबंधन में रहने वाले किसी भी दल को न कमजोर किया है और न ही समाप्त किया है. अखिलेश यादव हमारे इंडिया गठबंधन में शामिल हैं तो हम उनकी विचारधारा का पूरा सम्मान करेंगे. हम स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने गठबंधन में कोई जगह नहीं देंगे. एक भी सीट नहीं देंगे. उनके पाप की गठरी कांग्रेस पार्टी अपने सिर पर ढोने का काम नहीं करेगी.
स्वामी प्रसाद की जमीन खिसक गई है : वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने बेटे उत्कर्ष को एस्टेब्लिश करना है. वह दो बार चुनाव लड़के हार चुका है. अब स्वामी प्रसाद मौर्य की जमीन खुद ही खिसक गई है. इतनी बड़ी उनकी पार्टी भी नहीं है कि पूरे प्रदेश में उन्हें जाना जाए. जिस तरह के विधान परिषद के चुनाव नतीजे आए और कांति सिंह जिस तरह से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जीती हैं, जो उन्हें वोट मिला है वह कुर्मी बिरादरी का वोट मिला है. जो उस वर्ग के स्नातक हैं. बाराबंकी हरदोई की कुर्मी बेल्ट है. उसने कांति सिंह का सपोर्ट किया है.
इस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य को भी यह बात समझ आ गई है कि उनके साथ यह जातियां नहीं हैं. उनकी पार्टी रजिस्टर्ड भी नहीं है. स्वामी प्रसाद मौर्य का बेशक नाम बड़ा है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी अब नहीं करेंगे. कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से भी अगर टिकट दी जाएगी तो कोई न कोई नसीहत जरूर दी जाएगी तो शायद इस तरह की बयानबाजी जो करते हैं वह नहीं करेंगे.
उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी श्री राजेंद्र पाल गौतम जी से उनके कार्यालय में उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। https://t.co/EliLNIDMHu— Swami Prasad Maurya (@SwamiPMaurya) November 2, 2026
कांग्रेस को जिताऊ कैंडिडेट चाहिए : गठबंधन का कोई मतलब नहीं है. कांग्रेस को जिताऊ कैंडिडेट चाहिए. कांग्रेस के पास कैंडिडेट हैं ही कहां? कहां से कौन जीतेगा. कांग्रेस 30 से आगे सीटें बढ़ ही नहीं पा रही है. मांगने को तो 170 मांग रही है उससे क्या फर्क पड़ता है. कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष कर रही है. कांग्रेस लीडरशिप को पता है कि बिना समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में सरवाइव नहीं कर पाएंगे. लोकसभा का नतीजा उन्हें मिला भी. एक सीट से बढ़कर छह सीट हो गए. जो भी तय करना है वह अखिलेश, राहुल और प्रियंका को तय करना है. चाहे राजेंद्र पाल गौतम हो या आराधना मिश्रा हो उनके स्तर का कुछ नहीं है.
उत्तर प्रदेश विधानमंडल भवन लखनऊ के समक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर अपनी जनता पार्टी के तत्वावधान में विशाल धरना- प्रदर्शन किया गया। https://t.co/k6bh4B2Ws3— Swami Prasad Maurya (@SwamiPMaurya) October 15, 2026
अखिलेश बिग ब्रदर की भूमिका में : वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक योगेश मिश्रा का कहना है कि अखिलेश यादव हमेशा बिग ब्रदर की भूमिका में रहेंगे. अगर वह नहीं चाहेंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य को कांग्रेस में स्पेस नहीं मिलेगा. कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व की तलाश में है. यह कांग्रेस के लिए अभी जीवन मरण का चुनाव है. वह एक ऐसे आदमी को क्यों अपने साथ रखेंगी जो हिंदू देवी-देवताओं को गाली देता है. अगर वह बुद्धिस्ट है तो बुद्ध बन जाए ना.
श्री राहुल गांधी जी से वार्ता के बाद….. https://t.co/C5prlapXfy— Swami Prasad Maurya (@SwamiPMaurya) October 5, 2026
स्वामी को टिकट देना मतलब कुल्हाड़ी पर पैर मारना : आज तक स्वामी प्रसाद मौर्य की इंडिपेंडेंस एक्जिस्टेंस कहीं दिखाई दी है क्या? अपने समाज के वोटरों को कहीं ला पाए हैं क्या? कभी सपा के साथ, कभी बसपा के साथ तो कभी बीजेपी के साथ उन्होंने मौज की है. उन्होंने अपने समाज के लिए कुछ नहीं किया. अपने बेटे-बेटी को एस्टेब्लिश करेंगे. स्वामी प्रसाद इतने बड़े नेता नहीं हैं कि वह अपने बूते पर सीट दिला सकें. अगर तीन टिकट मिले तो वह अपने घर पर रखेंगे. चुनाव के दौरान मेल मिलाप होती रहती है. अगर कांग्रेस पार्टी को अपना पैर कुल्हाड़ी पर ही मारना होगा तभी वह स्वामी प्रसाद मौर्य को जगह देगी.
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