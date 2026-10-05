यूपी में 'इंडिया' अलायंस का बढ़ा कुनबा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने गठबंधन का हिस्सा बनने का किया ऐलान, सीट बंटवारे पर बोले- अभी कोई बात नहीं हुई
राहुल-प्रियंका से मुलाकात के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने का किया ऐलान.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 3:11 PM IST
लखनऊ: पहले बसपा फिर भाजपा उसके बाद समाजवादी पार्टी फिर अपनी अपनी जनता पार्टी बनाने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने का ऐलान किया है. दिल्ली में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी से स्वामी प्रसाद मौर्य ने 3 अक्टूबर को मुलाकात की थी. जिसके बाद से उनके अलायंस का हिस्सा बनने के कयास लगाए जा रहे थे.
सोमवार को उन्होंने कयासों पर विराम लगाते हुए इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऐलान कर दिया है. ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने साफ किया कि वह बिना किसी शर्त के इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहे हैं और फिलहाल सीटों के बंटवारे को लेकर उनकी गठबंधन के किसी दल से कोई बातचीत नहीं हुई है.
श्री राहुल गांधी जी से वार्ता के बाद….. https://t.co/C5prlapXfy— Swami Prasad Maurya (@SwamiPMaurya) October 5, 2026
अभी सिर्फ गठबंधन का हिस्सा बनना प्राथमिकता
स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अभी उनका इंडिया गठबंधन में शामिल होना ही प्राथमिकता है. सीटों को लेकर आगे क्या स्थिति बनती है और उनकी पार्टी कितने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी, यह आने वाला समय बताएगा. उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है.
मुलाकात के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर तस्वीरें भी साझा कीं. तस्वीरों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, स्वामी प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम नजर आए. इसके साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ आगे की राजनीतिक दिशा को भी स्पष्ट किया.
आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 लड़ने के लिए श्री राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के साथ अपनी जनता पार्टी - " इंडिया एलायंस" से मिलकर चुनाव लड़ने हेतु सकारात्मक वार्ता हुई |<="" p>— swami prasad maurya (@swamipmaurya) October 3, 2026
लगातार विपक्षी दलों के नेताओं से मिल रहे मौर्य
इंडिया गठबंधन में औपचारिक रूप से शामिल होने से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की कई विपक्षी नेताओं से मुलाकातें भी चर्चा में रही हैं. उन्होंने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की थी. इसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी उनकी मुलाकात हुई. स्वामी प्रसाद मौर्य रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और संस्थापक आजम खान के घर भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने आजम खान की पत्नी और परिवार के सदस्यों से मुलाकात की थी.
अब इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर फिलहाल कोई बातचीत नहीं हुई है और इसे लेकर कोई विवाद भी नहीं है. उनका कहना है कि उनकी पार्टी की प्राथमिकता उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाना है.
मौर्य का कई दलों से रहा है नाता
दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीतिक पारी कई दलों से होकर गुजरी है. वह लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी में रहे और मायावती सरकार में मंत्री के साथ-साथ कई बार विधायक भी रहे. इसके बाद उन्होंने भाजपा का रुख किया और भाजपा सरकार में भी मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली. बीजेपी छोड़ने के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा. समाजवादी पार्टी में रहते हुए वह विधान परिषद सदस्य रहे और संगठन में भी उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी.
बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य ने एमएलसी पद से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी से अलग राह अपनाई और अपनी नई पार्टी ‘अपनी जनता पार्टी’ का गठन किया. अब उन्होंने एक बार फिर विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनने का ऐलान किया है. स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि उनका लक्ष्य उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है.
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