ETV Bharat / state

यूपी में 'इंडिया' अलायंस का बढ़ा कुनबा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने गठबंधन का हिस्सा बनने का किया ऐलान, सीट बंटवारे पर बोले- अभी कोई बात नहीं हुई

राहुल प्रियंका गांधी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: पहले बसपा फिर भाजपा उसके बाद समाजवादी पार्टी फिर अपनी अपनी जनता पार्टी बनाने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने का ऐलान किया है. दिल्ली में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी से स्वामी प्रसाद मौर्य ने 3 अक्टूबर को मुलाकात की थी. जिसके बाद से उनके अलायंस का हिस्सा बनने के कयास लगाए जा रहे थे.

सोमवार को उन्होंने कयासों पर विराम लगाते हुए इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऐलान कर दिया है. ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने साफ किया कि वह बिना किसी शर्त के इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहे हैं और फिलहाल सीटों के बंटवारे को लेकर उनकी गठबंधन के किसी दल से कोई बातचीत नहीं हुई है. अभी सिर्फ गठबंधन का हिस्सा बनना प्राथमिकता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अभी उनका इंडिया गठबंधन में शामिल होना ही प्राथमिकता है. सीटों को लेकर आगे क्या स्थिति बनती है और उनकी पार्टी कितने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी, यह आने वाला समय बताएगा. उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है. मुलाकात के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर तस्वीरें भी साझा कीं. तस्वीरों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, स्वामी प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम नजर आए. इसके साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ आगे की राजनीतिक दिशा को भी स्पष्ट किया.