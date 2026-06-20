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श्रीराममंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी ने साधी अध्योध्या में चढ़ावे की चोरी पर चुप्पी...किन विषयों पर क्या बोले, जानिए

भीलवाड़ा: अयोध्या के श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष (Treasurer) स्वामी गोविंद देव गिरी ने देश की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत बताई. इतिहास के पुनर्लेखन की बात की. साथ ही परिवार में चार संतान होने एवं उसकी वजह बताई. स्वामी गोविंददेव ने विभिन्न मुद्दों पर राय दी, लेकिन अयोध्या में श्रीराम मंदिर के चढ़ावे में चोरी पर चुप्पी साध गए. श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के Treasurer स्वामी गोविंद देव गिरी 2 दिन से भीलवाड़ा प्रवास पर हैं. उन्होंने शुक्रवार को यहां प्रभुलाल जगदीश प्रसाद सोमानी माहेश्वरी हॉस्टल का उद्घाटन किया. शनिवार को भक्तों को आशीर्वाद दिया. इसके बाद मीडिया से बात की. स्वामी गोविंद गिरी से प्रभु श्रीराम मंदिर में चढ़ावे में चोरी के आरोप पर सवाल पूछा तो उन्होंने हाथ का इशारा करते हुए सवाल टाल दिया.

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शिक्षा केवल इंर्फोमेटिव नहीं बल्कि फॉर्मेटिव हो: वर्तमान शिक्षा नीति को लेकर स्वामी गोविंद गिरी ने कहा, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है, उसी हिसाब से बदलाव हो रहा है. भारत के प्राचीन ज्ञान विज्ञान का नई शिक्षा व्यवस्था में समावेश होना चाहिए. भारत के गौरव में इतिहास के क्षण, उनका इतिहास हमारे बच्चों को आना चाहिए. इंडियन हिस्ट्री के रूप में सारी मुगलों की सल्तनत के नाम ही याद आएंगे, लेकिन तब हमारे कितने लोगों ने संघर्ष किया. उन राज्यों के नाम आपको याद नहीं है क्योंकि वे पढ़ाए ही नहीं जाते हैं. स्वाभिमान व देश का गौरव बढ़ाने वाली शिक्षा पर जोर दिया जाए. शिक्षा केवल इंर्फोमेटिव नहीं बल्कि फॉर्मेटिव होनी चाहिए ताकि पढ़ने के बाद बच्चों के आचरण में बदलाव दिखे.

इतिहास का दोबारा लेखन किया जाए: गिरी ने कहा कि वर्तमान में इतिहास का दोबारा लेखन होना चाहिए क्योंकि इतिहास की बड़ी बातों के साथ खिलवाड़ किया गया और उसे गलत ढंग से लिखा गया. इसका सीधा कारण यह है कि इंदिरा गांधी जब सत्ता में थीं, तब साम्यवादियों यानी मार्क्सवादियों के साथ उनका समझौता हुआ था. उस समझौते में साम्यवादी बड़े चालाक थे. इंदिराजी को कहा कि सत्ता में आप रहिए, लेकिन शिक्षा हमें सौंप दीजिए. तब साम्यवादियों ने अपने ढंग से सारी शिक्षा को परिवर्तित और छेड़छाड़ कर दिया. अब इतिहास को फिर से लिखने की जरूरत है.