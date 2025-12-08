ETV Bharat / state

चैतन्यानंद सरस्वती पर एक और केस, एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया

एक निजी कॉलेज की छात्राओं से अश्लील हरकत करने का पहले से ही आरोप, अब एक नया आरोप लगा.

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (ETV Bharat)
Published : December 8, 2025 at 8:08 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती को फर्जी राजनयिक नंबर प्लेट का इस्तेमाल करने के नये मामले में एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. चैतन्यानन्द सरस्वती छात्राओं से अश्लील हरकत करने के मामले में न्यायिक हिरासत में था.

दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानन्द सरस्वती पर पहले से दर्ज मामले के अलावा फर्जी राजनयिक नंबर का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए पुलिस हिरासत की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने चैतन्यानन्द सरस्वती को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया. छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में कोर्ट ने 29 नवंबर को तीन सह-आरोपियों को जमानत दे दी थी. इस मामले में 27 नवंबर को कोर्ट ने चार आरोपियों के खिलाफ दायर दिल्ली पुलिस के चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. दिल्ली पुलिस ने 1077 पेजों की चार्जशीट दाखिल किया है जिसमें 43 गवाह बनाए गए हैं.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, उसे इस मामले की जांच के दौरान कई डिजिटल सबूत मिले हैं. दिल्ली पुलिस को चैतन्यानंद सरस्वती के मोबाइल फोन से एक व्हाट्सएप ग्रुप के चैट रिकॉर्ड मिले हैं, जिसमें वे छात्राओं की तस्वीरों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं. पुलिस ने उनके कमरे से आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की हैं. दिल्ली पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज किया है.

बता दें कि चैतन्यानंद सरस्वती को आगरा में गिरफ्तार किया गया था. चैतन्यानंद सरस्वती पर आरोप है कि वो आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग की छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करता था. कॉलेज के सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस चैतन्यानंद सरस्वती के पास था ताकि वो छात्राओं पर नजर रख सके. उसने सुरक्षा के नाम पर सीसीटीवी कैमरे जानबूझकर वाशरुम के पास इंस्टाल करवाया था.

सरस्वती पर छात्राओं से अश्लील हरकत करने के अलावा वित्तीय फर्जीवाड़ा करने का भी आरोप है. आरोप है कि सरस्वती ने संबंधित संस्थान की संपत्तियों को निजी कंपनियों पर किराये पर दे रखा था. वो संस्थान की संपत्तियों से महंगी गाड़ियां खरीदता था. उसके कब्जे से पुलिस ने एक बीएमडब्ल्यू कार जब्त की थी. वो महंगी गाड़ियों में लड़कियों को लेकर जाता था और उनके साथ अश्लील हरकत करता था.

