I LOVE मोहम्मद/महादेव पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान; बोले- ये कहना गलत, ईश्वर आस्था का विषय है, कोई आकर्षण की वस्तु नहीं
Published : October 16, 2025 at 11:54 AM IST
वाराणसी: जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बनारस में मीडिया के सामने आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव को लेकर बड़ बयान दिया. उन्होंने आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव का कैंपेन पर, ऐसा करने वालों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया.
शंकराचार्य ने कहा कि धार्मिक प्रतीकों का दुरुपयोग करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. वह मोहम्मद को मानते हैं आई लव कहते हैं. हम महादेव को मानते हैं लोग आई लव कहकर संबोधित कर रहे हैं. मेरा मानना है कि यह ईश्वर की गरिमा का अपमान है.
भगवान आराधना का विषय है, आकर्षण की वस्तु नहीं है. यह हमारी संस्कृति की मर्यादा के खिलाफ है. चुनावी मंचों से भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से अपील है कि ऐसे कृतियों पर सत्य कार्रवाई हो और भारतीय लोकतंत्र के लिए जो खतरा उत्पन्न हो रहा है, उस पर तत्काल रोक लगे.
बिहार चुनाव को लेकर गोरक्षा और संकल्प वाली पार्टी और प्रत्याशियों के समर्थन की बात कही. उन्होंने कहा कौन सत्ता में आएगा कौन नहीं यह राजनीतिक विषय है, लेकिन गोमाता की रक्षा और सनातन मूल्य की दोबारा स्थापना आज नहीं तो कल होगी और यह हमारा कर्तव्य है कि इस पर काम करें. यह कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है.
प्रधानमंत्री की तरफ से स्वदेशी चीजों के उपयोग पर टिप्पणी करते हुए शंकराचार्य ने कहा कि नेताओं की मानसिकता गलत है. जब हमारे प्रधानमंत्री काशी के विकास के लिए क्योटो को मॉडल बनाते हैं और यहां से प्रतिनिधिमंडल भेजते हैं, तब यह स्पष्ट होता है कि उनकी सोच विदेशी है और उनके ऊपर यह सोच हावी है. बात करते हैं स्वदेशी की और खुद विदेशी चीजों को फॉलो करते हैं.
उन्होंने कहा, जब नेता ही स्वदेशी नहीं हैं तो जनता से स्वदेशी की अपेक्षा कैसे की जा सकती है. शंकराचार्य ने कहा विदेशी आक्रमणकारियों के दौर से लेकर आज तक भारत की आत्मा को आघात पहुंचाया गया है, लेकिन अब समय आ गया है कि हर भारतीय स्वदेशी अपनाए, अपनी संस्कृति पर गर्व करे और भारत को भारत का ही रहने दिया जाए. किसी और की छाया इस पर न डाली जाए.
