I LOVE मोहम्मद/महादेव पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान; बोले- ये कहना गलत, ईश्वर आस्था का विषय है, कोई आकर्षण की वस्तु नहीं

जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का फाइल फोटो. ( Photo Credit; ETV Bharat Archive )

वाराणसी: जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बनारस में मीडिया के सामने आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव को लेकर बड़ बयान दिया. उन्होंने आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव का कैंपेन पर, ऐसा करने वालों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया. शंकराचार्य ने कहा कि धार्मिक प्रतीकों का दुरुपयोग करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. वह मोहम्मद को मानते हैं आई लव कहते हैं. हम महादेव को मानते हैं लोग आई लव कहकर संबोधित कर रहे हैं. मेरा मानना है कि यह ईश्वर की गरिमा का अपमान है. बनारस में मीडिया से बात करते जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती. (Video Credit; ETV Bharat) भगवान आराधना का विषय है, आकर्षण की वस्तु नहीं है. यह हमारी संस्कृति की मर्यादा के खिलाफ है. चुनावी मंचों से भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से अपील है कि ऐसे कृतियों पर सत्य कार्रवाई हो और भारतीय लोकतंत्र के लिए जो खतरा उत्पन्न हो रहा है, उस पर तत्काल रोक लगे.