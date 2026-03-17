स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद केस; आशुतोष ब्रह्मचारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल किया 883 पेज का जवाब
21 फरवरी को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 4:50 PM IST
प्रयागराज : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में आशुतोष ब्रह्मचारी मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करने पहुंचे. आशुतोष ब्रह्मचारी ने माघ मेले में बटुकों के साथ हुए कथित यौन शोषण के मामले में 883 पेज का जवाब दाखिल किया है. इसके साथ ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की शंकराचार्य पदवी को लेकर भी अदालतों के पूर्व में दिए गए आदेश से जुड़े दस्तावेज भी जवाब में दाखिल किए हैं. जिसमें हाईकोर्ट से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने की मांग की है.
बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद व अन्य के खिलाफ बटुकों के साथ कथित रूप से यौन शोषण का आरोप लगाते हुए आशुतोष ब्रह्मचारी ने जिला न्यायालय में वाद दाखिल किया था. जिस पर पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 21 फरवरी को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया. कोर्ट के आदेश के बाद प्रयागराज के झूंसी थाने में बीएनएस की धाराओं में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई.
एफआईआर दर्ज होने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अग्रिम जमानत की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. जिस पर 27 फरवरी को हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और मामले में सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 12 मार्च को सभी पक्षों को जवाब दाखिल करना था, लेकिन शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर हाईकोर्ट में जवाब नहीं दाखिल किया था. जबकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और राज्य सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया था. मंगलवार को सुरक्षा मिलने के बाद आशुतोष ब्रह्मचारी हाईकोर्ट पहुंचे और 883 पेज का जवाब दाखिल किया.
यह भी पढ़ें: शंकराचार्य मामले की सुनवाई टली; मुकुंदानंद गिरी पहुंचे प्रयागराज, 17 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई