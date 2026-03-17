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स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद केस; आशुतोष ब्रह्मचारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल किया 883 पेज का जवाब

आशुतोष ब्रह्मचारी ने दाखिल किया जवाब. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में आशुतोष ब्रह्मचारी मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करने पहुंचे. आशुतोष ब्रह्मचारी ने माघ मेले में बटुकों के साथ हुए कथित यौन शोषण के मामले में 883 पेज का जवाब दाखिल किया है. इसके साथ ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की शंकराचार्य पदवी को लेकर भी अदालतों के पूर्व में दिए गए आदेश से जुड़े दस्तावेज भी जवाब में दाखिल किए हैं. जिसमें हाईकोर्ट से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने की मांग की है. आशुतोष ब्रह्मचारी ने दाखिल किया जवाब. (Video Credit; ETV Bharat)