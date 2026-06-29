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स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बीच में ही छोड़ी प्रेस वार्ता, वजह को लेकर चर्चाएं तेज

बरेली: बहेड़ी के शिव शक्ति बैंक्विट हॉल में सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता उस समय चर्चा का विषय बन गया, जब जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बिना कोई स्पष्ट कारण बताए प्रेस वार्ता बीच में ही छोड़ दी. जिसके बाद मीडिया कर्मियों और लागों के बीच कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं.



जगद्गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, इन दिनों देशभर में गाय को 'राष्ट्रमाता' का दर्जा दिलाने के लिए जनसमर्थन अभियान चला रहे हैं. इसी भियान के तहत वह बहेड़ी पहुंचे थे. जहां एक प्रेस वार्ता में उनका फूल-मालाओं से स्वागत किया गया. इस दौरान उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जनसमर्थन जुटाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है. इसके लिए 84485-38008 मिस्ड कॉल नंबर भी जारी किया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस अभियान से जुड़ सकें.



प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने लोगों से पूछा कि यहां किस-किस ने वोट किया है? इस सवाल पर सभा में मौजूद केवल कुछ लोगों ने ही हाथ उठाया. इसके बाद उनके चेहरे पर नाराजगी के भाव दिखाई दिए. इसी दौरान उन्होंने गौसंरक्षण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भाजपा के शासनकाल में भी गौवध की घटनाएं हो रही हैं और इस विषय पर गंभीरता से काम किए जाने की जरूरत है.



कुछ देर बाद ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रेस वार्ता समाप्त कर दी और सीधे अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए. उनके अचानक कार्यक्रम छोड़ने से वहां मौजूद लोगों के बीच अलग-अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. कुछ लोगों का मानना था कि वोट संबंधी सवाल के अपेक्षित जवाब न मिलने से वह असंतुष्ट दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग यह कयास लगाते रहे कि उन्होंने सवाल किया कि किस-किस ने भाजपा को वोट दिया है?



हालांकि, इस दावे की किसी भी स्तर पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी और न ही यह स्पष्ट हो पाया कि ऐसा सवाल पूछा गया था. फिलहाल, जगद्गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रेस वार्ता बीच में छोड़ने की वास्तविक वजह को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. ऐसे में पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चाओं और कयासों का दौर लगातार जारी है.