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स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान, गो गर्जना संकल्प सभा में शामिल होने वालों को मिल रहा बुलडोजर का नोटिस-धमकी

बनारस में कहा-गो सेवा केंद्र की सीसीटीवी फुटेज होनी चाहिए सार्वजनिक

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 8:15 PM IST

4 Min Read
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वाराणसी: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गोरक्षा को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों पर बड़ा सवाल उठाया है. इस दौरान उन्होंने छात्र आंदोलन में युवाओं की जीत को लेकर के बधाई भी दी है. कहा कि छात्रों के संघर्ष का परिणाम है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है, यह लोकतंत्र की जीत है. किसी मंत्री का इस्तीफा पूरे सिस्टम को बदलने की गारंटी नहीं है, लेकिन इससे जवाब देही तय होती है. वहीं उन्होंने गोरक्षा के मामले पर सरकार को भी घेरा.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद (Video Credit; ETV Bharat)

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि, गोरक्षा के संकल्प का दावा करने वाले गो विशिष्ठ संकल्प सभा में शामिल होने वालों को बुलडोजर चलाने का नोटिस दे रहे हैं. हाउस अरेस्ट कर उन्हें इस सभा में न शामिल होने की धमकी दी जा रही है. यह किस तरीके की सरकार है, जो गो यात्रा में शामिल होने जा रहे समर्थकों को ही हाउस अरेस्ट कर रही है. शंकराचार्य ने अपनी 81 दिवसीय गो रक्षा यात्रा के अनुभव को भी सांझा किया.

गो सेवा केंद्र की सीसीटीवी फुटेज होनी चाहिए सार्वजनिक

बताया कि हमने विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के साथ संवाद किया और अधिकांश लोगों ने गाय को पशु नहीं बल्कि अपनी मां बताया है. समाज भी गाय को मां मानता है. सरकारी स्तर पर उसे केवल पशु के श्रेणी में रखना किसी भी तरीके से उचित नहीं है. उन्होंने सरकार द्वारा बनाया गया गो केंद्रों पर भी सवाल उठाए. कहा कि सरकार को प्रदेश के सभी गो आश्रय केंद्रोंके पिछले तीन से चार महीने के सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि गो माता की वास्तविक स्थिति का पता लग सके.

सरकार की गो सेवा नीति पर उठाए सवाल

उन्होंने सरकार कि गो नीति को लेकर के भी सवाल उठाए. कहा कि सरकार वास्तव में गायों के संरक्षण को लेकर की कितनी गंभीर है, इस बात का पता सरकारी विज्ञापन से ही लग जाता है. जहां गोशाला की तस्वीर नहीं सांझा की जाती है. वहीं उन्होंने गोविंदानंद सरस्वती की ओर से की गई आलोचना पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी. कहा कि शंकराचार्य पद पर सवाल उठने से वास्तविकता नहीं बदली जाती, किसी भी पद की वैधता आरोप से नहीं, बल्कि परंपराओं द्वारा स्थापित प्रक्रिया से तय होती है. किसी के कुछ भी कहने से यथार्थ बदल नहीं सकता. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि गोरक्षपीठ का महंत प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, इसके बावजूद राज्य में गोवंश की दशा अत्यंत करुण और चिंतनीय बनी हुई है.

सरकार से पूछे 6 सवाल

  • निजी गोशाला की फोटो और नस्ल का भ्रम क्यों. उत्तर प्रदेश के सरकारी गो-संरक्षण का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार के पास विज्ञापन में दिखाने के लिए कोई आदर्श सरकारी गोशाला तक नहीं है. उन्हें अपनी निजी गोशाला की तस्वीर लगानी पड़ रही है. उत्तर प्रदेश की पहचान 'गंगातीरी' नस्ल को दरकिनार कर गुजरात की 'गीर' गाय की फोटो छापना शासन और अधिकारियों की घोर अनभिज्ञता का प्रमाण है.
  • पूछा कि 7500 से अधिक गो-आश्रय स्थलों का दावा जमीनी स्तर पर सफेद झूठ है. आपातकालीन आश्रय स्थलों में देशी गायों के साथ जर्सी सांडों को रखा जा रहा है, जिससे नस्ल सुधार के बजाय वर्णसंकरण (cross-breeding) का गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है. गो-वंश भूख और प्यास से तड़प-तड़पकर मरने को विवश है.
  • पूछा कि,'नंदनी कृषक समृद्धि योजना' और 'नंद बाबा योजना' धरातल पर शून्य है. गोबर से ग्रीन एनर्जी और गो-उत्पाद आधारित उद्योगों के दावे केवल विज्ञापनों तक सीमित हैं. प्रदेश के किसी भी जिले में ऐसा कोई सुव्यवस्थित उद्योग या पावर प्लांट दिखाई नहीं देता.
  • 12 लाख से अधिक गो-वंश के संरक्षित होने का आंकड़ा पूरी तरह भ्रामक है. यदि जन-भागीदारी और सरकारी अभियान इतने ही सफल होते तो आज पूज्य गो-माता सड़कों और खेतों में दर-दर भटकने और दुर्घटनाओं का शिकार होने को मजबूर न होतीं.
  • दुग्ध उत्पादन में प्रदेश को नंबर वन बताने वाली सरकार यह स्पष्ट करे कि इस आंकड़े में हमारी देशी गो-माता का योगदान कितना है और भैंस तथा जर्सी गाय का कितना?
  • गाय पशु है या माता?: सरकार के विज्ञापनों में इस मूल प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है कि राज्य सरकार गाय को केवल एक 'पशु' मानती है या 'माता'? गो-माता को पशु श्रेणी में रखकर उनके संरक्षण का स्वांग रचा जा रहा है जबकि ऐसा करना गोमाता का अपमान है.

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