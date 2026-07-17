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CM योगी पर फिर भड़के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद; कहा- हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नहीं हुई नमाज, यह ध्यान भटकाने की कोशिश

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा- 27 साल पुराने मामले को उठाकर, राम मंदिर चंदा चोरी से लोगों का ध्यान भटका रहे हैं.

गोंडा पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद.
गोंडा पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 7:19 AM IST

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गोंडा: गौरक्षा यात्रा पर चल रहे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद प्रदेश की योगी सरकार पर लगातार हमलावर हैं. वह बार-बार सीधे CM योगी को निशाने पर ले रहे हैं. गोंडा पहुंचने पर उन्होंने फिर मुख्यमंत्री के बयान को झूठा करार दिया है.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर कभी नमाज नहीं हुई. सरकार 27 साल पुराने मामले को उठाकर, राम मंदिर चंदा चोरी से लोगों का ध्यान भटका रही है.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन उन्होंने तरबगंज, गौरा, सदर और मनकापुर विधानसभाओं में गौ रक्षा यात्रा लेकर पहुंचे. तरबगंज विधानसभा क्षेत्र के बल्लीपुर पहुंचे शंकराचार्य ने मंच से गौ रक्षा की शपथ दिलाई और गौ रक्षा के लिए एकजुट होने की सलाह दी.

CM योगी पर फिर भड़के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद. (Video Credit: ETV Bharat)

यात्रा के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार पर उन्होंने करारा हमला किया. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद तमाम मुद्दों पर मुखर हुए. उन्होंने कहा कि हनुमान गढ़ी में नमाज के मुद्दे को फैलाकर राम मंदिर दान चोरी के मुद्दे को सरकार भटकाना चाहती है.

उन्होंने कहा की 27 साल पहले की घटना को आज उठाया जा रहा है. यह चंदा चोरी से ध्यान भटकाने का प्रयास है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा की चंदा चोरी मामले में दूध का दूध, पानी का पानी नहीं हुआ. शंकराचार्य ने कहा की हम हनुमानगढ़ी जाएंगे और पूछेंगे की वहां कब नमाज हुई?

उन्होंने यह भी कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी का अपमान किया है. उन्होंने कहा कि हम हनुमान गढ़ी के महंतों से मिलेंगे और कहेंगे की योगी आदित्यनाथ को यहां आने से बैन किया जाए. ऐसा नहीं होता है, तो हम दोबारा दर्शन करने नहीं जाएंगे.

राम मंदिर में चंदा चोरी के बाद ऐसी घटना न हो, इस पर सुझाव देने के सवाल पर शंकराचार्य ने कहा कि अभी मंदिर पर सुझाव की जरूरत नहीं है. पहले मंदिर का कचरा साफ होगा, फिर रंगोली बनेगी. पहले यह कचरा साफ होने दीजिए, इसके बाद सब साफ होगा.

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