ETV Bharat / state

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने CM योगी पर की अमर्यादित टिप्पणी; BJP के हिंदुओं को 'नालायक' कहा

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने CM योगी पर की अमर्यादित टिप्पणी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बस्ती: गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर आंदोलनरत जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बस्ती पहुंचे. यहां पर उनका अब तक का सबसे उग्र रूप सामने आया. धार्मिक जनसभा में शंकराचार्य ने सूबे के मुख्यमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी की और थप्पड़ मारने की बात कही. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि उनके मन में व्यवस्था और गौ-अनादर को लेकर इस कदर गुस्सा है कि यदि मुख्यमंत्री उनके सामने आ जाएं, तो वह बात करने के बजाय उन्हें थप्पड़ मारना चाहेंगे. इसलिए योगी आदित्यनाथ मेरे सामने कभी न आएं. शंकराचार्य ने अपने भाषण में सत्ताधारी दल भाजपा और उसमें शामिल हिंदू कार्यकर्ताओं को भी आड़े हाथों लिया. उन्होंने तीखे लहजे में कहा कि भाजपा वाले जो हिंदू हैं, वह तो अब गाय को पशु मान रहे हैं. भाजपा में भी तो हिंदू हैं, जो कहते हैं कि हम हिंदू हैं, इसलिए हम हिंदू पार्टी में आए हैं. अरे! कैसे हिंदू हो नालायक? कि तुम गाय को पशु कहने वाली पार्टी में शामिल हो गए हो. गाय को माता कहने में तुमको दिक्कत हो रही है? शंकराचार्य ने कहा कि अगर पहले इस बात पर कोई प्रसंग न होता, तो माना जा सकता था कि ध्यान नहीं था. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने CM योगी पर की अमर्यादित टिप्पणी. (Video Credit: ETV Bharat) अब तो संतों द्वारा बार-बार इस बात की ओर ध्यान दिलाया जा रहा है. इसके बावजूद जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं, उन्हें गाय को माता पुकारने में संकोच हो रहा है. भाषण के दौरान शंकराचार्य ने वहां मौजूद जनसमूह से सीधा संवाद किया. उन्होंने पूछा कि आप लोग बताओ, जो गाय को पशु माने, क्या वह हिंदू हो सकता है? शंकराचार्य ने अंत में जनता से आह्वान किया कि यदि वह गाय को माता मानते हैं, तो केवल मुंह से न कहें, बल्कि हृदय से इस बात को स्वीकार करें और इस अंतर को साफ-साफ समझें.