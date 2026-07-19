स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने CM योगी पर की अमर्यादित टिप्पणी; BJP के हिंदुओं को 'नालायक' कहा
शंकराचार्य ने अपने भाषण में सत्ताधारी दल भाजपा और उसमें शामिल हिंदू कार्यकर्ताओं को भी आड़े हाथों लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 9:10 AM IST
बस्ती: गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर आंदोलनरत जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बस्ती पहुंचे. यहां पर उनका अब तक का सबसे उग्र रूप सामने आया. धार्मिक जनसभा में शंकराचार्य ने सूबे के मुख्यमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी की और थप्पड़ मारने की बात कही.
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि उनके मन में व्यवस्था और गौ-अनादर को लेकर इस कदर गुस्सा है कि यदि मुख्यमंत्री उनके सामने आ जाएं, तो वह बात करने के बजाय उन्हें थप्पड़ मारना चाहेंगे. इसलिए योगी आदित्यनाथ मेरे सामने कभी न आएं.
शंकराचार्य ने अपने भाषण में सत्ताधारी दल भाजपा और उसमें शामिल हिंदू कार्यकर्ताओं को भी आड़े हाथों लिया. उन्होंने तीखे लहजे में कहा कि भाजपा वाले जो हिंदू हैं, वह तो अब गाय को पशु मान रहे हैं. भाजपा में भी तो हिंदू हैं, जो कहते हैं कि हम हिंदू हैं, इसलिए हम हिंदू पार्टी में आए हैं.
अरे! कैसे हिंदू हो नालायक? कि तुम गाय को पशु कहने वाली पार्टी में शामिल हो गए हो. गाय को माता कहने में तुमको दिक्कत हो रही है? शंकराचार्य ने कहा कि अगर पहले इस बात पर कोई प्रसंग न होता, तो माना जा सकता था कि ध्यान नहीं था.
अब तो संतों द्वारा बार-बार इस बात की ओर ध्यान दिलाया जा रहा है. इसके बावजूद जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं, उन्हें गाय को माता पुकारने में संकोच हो रहा है. भाषण के दौरान शंकराचार्य ने वहां मौजूद जनसमूह से सीधा संवाद किया.
उन्होंने पूछा कि आप लोग बताओ, जो गाय को पशु माने, क्या वह हिंदू हो सकता है? शंकराचार्य ने अंत में जनता से आह्वान किया कि यदि वह गाय को माता मानते हैं, तो केवल मुंह से न कहें, बल्कि हृदय से इस बात को स्वीकार करें और इस अंतर को साफ-साफ समझें.
शंकराचार्य के इस बयान के बाद राजनीतिक और धार्मिक हलकों में भूचाल आना तय माना जा रहा है. शंकराचार्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि सरकार और बूचड़खाने बार-बार नोटिस देने के बाद भी नहीं सुधरे, तो संत समाज चुप नहीं बैठेगा.
मंच से जनता को संबोधित करते हुए शंकराचार्य ने राजनीतिक व्यवस्था पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि शंकराचार्य के पास कोई सत्ता नहीं है, कोई राज्य नहीं है. न ही हमारे पास कोई ऐसी पार्टी है, जो आपको चुनाव का टिकट दे सके.
हमारे पास आपके लिए कोई भौतिक प्रलोभन या पद-प्रतिष्ठा नहीं है. दूसरी तरफ वह ताकतें हैं, जिनके पास भारी संसाधन हैं. यहां तक कि मंदिरों की दान पेटियों का पैसा भी उनके पास है.
सम्मेलन के दौरान जब उपस्थित संतों और समर्थकों द्वारा जगद्गुरु को तलवार भेंट की गई, तो माहौल पूरी तरह से बदल गया. तलवार को हाथ में लेकर जनसमूह को दिखाते हुए शंकराचार्य ने कहा कि यह तलवार केवल एक प्रतीक या दिखाने के लिए नहीं दी गई है.
यह इस बात का संकल्प है कि जरूरत पड़ने पर धर्म की रक्षा के लिए इसे चलाया भी जाएगा. उन्होंने कहा कि मैं शतरंज के खेल की तरह ऐसा राजा नहीं हूं जो अपनी पैदल सेना को आगे कर दे और खुद पीछे छिपा रहे.
हमारा जो धर्म युद्ध होगा, उसमें सबसे पहली चाल राजा चलेगा. पहली तलवार मैं खुद चलाऊंगा और दुश्मनों का पहला वार भी अपने सीने पर झेलने के लिए तैयार रहूंगा. इसके बाद ही किसी और का नंबर आएगा.
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