स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का विवादों और आंदोलन से है गहरा नाता, किसी की भी हो सरकार विरोध में उठाई आवाज

गंगा नदी के लिए किया था अनशन : गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के लिए जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने गुरु स्वामी स्वरूपानंद के आदेश पर अभियान छेड़ा, तो उस वक्त प्रोफेसर जीडी त्रिपाठी जो गंगा की रक्षा के लिए संकल्प लेकर प्रदर्शन के साथ भूख हड़ताल कर रहे थे, उन्हें अपना शिष्य बनाकर उनके साथ इस आंदोलन को धार दी. खुद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कई दिनों तक जल तक त्यागा और अस्पताल में भर्ती भी हुए.

हर सरकार में उठाई आवाज : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सिर्फ बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा नहीं खोला है. 2003 में संन्यास लेने के बाद 2006 में राम सेतु रक्षा अभियान हो या फिर राम जन्मभूमि के लिए कोर्ट में 40 गवाही देकर इस मामले में नया मोड़ ला दिया. काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विरोध हो या गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के लिए आमरण अनशन. एक संत रहते हुए अविमुक्तेश्वरानंद ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार के खिलाफ जमकर आवाज उठाई थी.

मामला इतना बढ़ा कि साधु-संत, राजनीति और प्रशासन आमने-सामने आ गए. उसके बाद से उनका यह गौ रक्षा आंदोलन चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि आंदोलन में उन्होंने असली और नकली हिंदू के साथ असली-नकली संत घोषित करने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे निशाने पर लिया. यहां तक कि इस दौरान 'कालनेमि' बयान भी सुर्खियों में रहा.

वाराणसी : शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक बार फिर सुर्खियों में हैं. वजह है गौ रक्षा को लेकर लखनऊ में 11 मार्च को होने वाले धर्मयुद्ध कार्यक्रम की. हालांकि यह 'धर्मयुद्ध' लगभग चार साल से चल रहा है और गाय की रक्षा के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों में आंदोलन भी कर रहे हैं. प्रयागराज में मौनी अमावस्या (18 जनवरी) के दिन संगम स्नान को लेकर उनका और प्रशासन का आमना-सामना हो गया.

अखिलेश यादव ने मांगी थी माफी : मनमोहन सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आंदोलन को प्रणाम किया. इसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर का पहली बार होने वाले जीर्णोद्धार के दौरान रानी भवानी मंदिर के तोड़े जाने की सूचना पर उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. 2015 में अखिलेश यादव सरकार में गंगा में प्रतिमा विसर्जन की मांग को लेकर गोदौलिया चौराहे पर संतों पर जमकर लाठी चार्ज हुआ. जिसका नेतृत्व स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ही कर रहे थे. उनके शिष्य बटुक काफी चोटिल हुए थे, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद पीछे नहीं हटे, बाद में सरकार बैक फुट पर आई. अखिलेश ने माफी भी मांगी, हालांकि उस वक्त अखिलेश की सरकार जा चुकी थी और वह पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके थे.

मुकुंदानंद बोले- संत का काम करते हैं अविमुक्तेश्वरानंद : शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य स्वामी मुकुंदानंद सरस्वती कहते हैं, संत का काम समाज में हो रहे धार्मिक कृत्यों, सनातन संस्कृति के अपमान और वह काम जिससे धर्म को चोट पहुंचे उसके विरुद्ध खड़ा होना है और शंकराचार्य जी यही करते हैं. यह आरोप लगाना की सिर्फ वह किसी पार्टी विशेष के हैं गलत है, क्योंकि कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी हर पार्टी का उन्होंने विरोध किया है.

खुद प्रणब मुखर्जी आए थे मिलने : स्वामी मुकुंदानंद का कहना है की गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह स्वयं स्वामी जी से बात करते थे और उनकी बात को उन्होंने माना भी. उस समय मंत्री के तौर पर प्रणब मुखर्जी खुद शंकराचार्य स्वरूपानंद जी और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात करने पहुंचे थे और उनकी मांग को मान भी लिया गया.

गौ रक्षा के लिए संसद तक किया था पैदल मार्च : गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित हुई, लेकिन इस बार तो गंगा की तरह जब गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करने की बात हुई तो किसी ने नहीं सुना. उनका आंदोलन पूरे देश भर में आज लगभग चार सालों से चल रहा है. राष्ट्र माता घोषित करने की यह मांग अलग-अलग देश के हिस्सों में पैदल यात्रा के दौरान शुरू की गई, यह कोई नई यात्रा नहीं है. इसके पहले उन्होंने संसद भवन तक पैदल मार्च किया था. हर राज्य में जाकर गौ रक्षा के लिए लोगों को एकजुट करने का काम किया और अब गाय को हर राज्य से राज्य माता घोषित करने की ही मांग कर रहे हैं.

संत का काम गलत का विरोध करना : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि मैं धर्म के खिलाफ होने वाले हर षड्यंत्र के पीछे खड़ा रहता हूं, क्योंकि मैं संत हूं और संत का काम ही है गलत का विरोध करना है. मैं किसी के साथ नहीं हूं. यह कहना कि मैं किसी पार्टी विशेष के लिए काम करता हूं बिल्कुल झूठ है. मैं सिर्फ एक सही मांग कर रहा हूं. गौ माता को राष्ट्र माता और राज्य माता घोषित करने की, इसमें गलत क्या है. गाय हमारी माता है और उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है. मैं अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए मांग रहा हूं. सनातन संस्कृति सुरक्षित रहे, गाय माता सुरक्षित रहे यह जरूरी है.

