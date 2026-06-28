ETV Bharat / state

बदायूं पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले- राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बड़े लोगों को बचाया जा रहा

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने प्रवास के दूसरे दिन होटल क्लब रिवेरा में एक सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे.

बदायूं पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद.
बदायूं पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 8:05 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बदायूं: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बदायूं पहुंचे. इस दौरान उन्होंने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सरकार को जमकर कोसा. उन्होंने कहा कि यही दूध का दूध, पानी का पानी होता है. बड़े लोग दूध हो गए, उन्हें बचा लिया गया और छोटे कर्मचारी पानी हो गए, उन्हें जेल भेज दिया.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मीडिया पर आरोप लगाते हुए कहा आप लोग सच को छिपाते हैं. जनता को सच पता नही लगने देते हैं. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने प्रवास के दूसरे दिन होटल क्लब रिवेरा में एक सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती. (Video Credit: ETV Bharat)

इस दौरान उन्होंने कहा कि सनातन के धर्म गुरु पहले दिन से जानते थे. पहले दिन ही हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज कर दिया था, लेकिन मीडिया लगातार उनके पक्ष में रहा. आज भी पक्ष में है, लेकिन जनता के रुख को देखकर अभी थोड़ा-थोड़ा मीडिया निकल रहा है.

उन्होंने कहा कि कश्मीर जैसे प्रवेश में जहां पर गौ हत्या बंदी का कानून लागू था, उसको भाजपा ने हटाकर कश्मीर के लोगों को गौ हत्या की छूट दे दी, लेकिन यह बात मीडिया ने आज तक देश की जनता को नहीं बताई.

क्यों नहीं बताई, क्योंकि आप लोग सच छिपाते हैं. जनता को सच नहीं पता लगने देते हो, यह हमारा आरोप है. उन्होंने यह भी कहा कि चोरी करने वाले को कौन, कब तक बचाएगा. अच्छा हुआ रामभद्राचार्य ने किनारा कर लिया.

यह भी पढ़ें: आजमगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव; बोले- "आस्था से खिलवाड़ करने वालों को श्रीराम माफ नहीं करेंगे"

TAGGED:

SWAMI AVIMUKTESHWARANAND BADAUN
AVIMUKTESHWARANAND ON RAM MANDIR
AVIMUKTESHWARANAND ON COW SLAUGHTER
SWAMI AVIMUKTESHWARANAND ON YOGI
BADAUN LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.