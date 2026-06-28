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बदायूं पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले- राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बड़े लोगों को बचाया जा रहा

बदायूं पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद. ( Photo Credit: ETV Bharat )